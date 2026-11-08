Какие вещи не стоит стирать в горячей воде: они быстро потеряют цвет и форму

Низкая температура позволяет сохранить цвет, форму и эластичность тканей, а заодно снижает расход электроэнергии.

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Какую одежду нужно стирать только в холодной воде / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему горячая вода сокращает срок службы одежды

Какие вещи лучше стирать только в холодной воде

Многие люди привыкли стирать одежду в горячей или тёплой воде. Кажется, что так стиральный порошок работает лучше, а загрязнения быстрее исчезают. Однако высокая температура может и навредить вещам.

Главред решил разобраться, какую одежду лучше стирать в холодной воде.

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Какие преимущества стирки одежды в холодной воде

Стирка в холодной воде помогает вещам дольше сохранять цвет, форму и качество ткани, тогда как высокая температура постепенно разрушает волокна. Особенно чувствительны к теплу джинсы, шелк, спортивная одежда, купальники и шерсть, пишет Diario Uno.

Режим стирки большинство выбирает исходя из собственных привычек. Одни ограничиваются мылом, другие стирают вручную, третьи каждый раз включают горячий цикл. Впрочем, о вреде, который тепло наносит тканям, знают единицы.

Прежде всего горячий режим противопоказан изделиям насыщенных оттенков, в частности джинсам.

"Темная и яркая одежда - одни из самых важных вещей для стирки в холодной воде, поскольку это предотвращает вымывание красителей, минимизирует растекание цвета и предотвращает случайное перенесение цвета между предметами одежды", - говорят эксперты.

Какие ткани хуже всего переносят горячую воду

Кружево, шелк и атлас под воздействием температуры и трения легко зацепляются, рвутся или растягиваются. Такие изделия следует класть в сетчатый мешок и выбирать деликатный холодный цикл.

Спортивная одежда страдает от тепла по-другому: регулярные высокие температуры ослабляют ее эластичность, и вещи теряют форму. Холодная вода и щадящий режим помогают сохранить волокна.

Еще более уязвимы купальники. От тепла они растягиваются, деформируются и покрываются катышками, поэтому низкая температура сохраняет и их крой, и насыщенность цвета.

Что и при какой температуре стирать / Инфографика: Главред

Почему стирка в холодной воде выгодна

Помимо сохранения качества тканей, низкая температура более бережно воздействует на тонкие волокна и не дает эластичным вещам растянуться. Моющие средства рассчитаны именно на эффективную работу в холодной воде.

Еще одно преимущество касается домашнего бюджета: отказ от горячей стирки существенно сокращает потребление электроэнергии.

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Об источнике: Diario Uno Diario Uno - одна из ведущих аргентинских ежедневных газет, основанная в 1993 году в городе Мендоса. Издание активно освещает региональные, национальные и международные новости, уделяя особое внимание политике, экономике и общественной жизни Западной Аргентины (региона Куйо). Сегодня это СМИ работает преимущественно как популярный цифровой информационный портал, входящий в состав одного из крупнейших медиахолдингов страны - Grupo América.

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