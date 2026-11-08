Какие вещи не стоит стирать в горячей воде: они быстро потеряют цвет и форму

Вы узнаете:
- Почему горячая вода сокращает срок службы одежды
- Какие вещи лучше стирать только в холодной воде
Многие люди привыкли стирать одежду в горячей или тёплой воде. Кажется, что так стиральный порошок работает лучше, а загрязнения быстрее исчезают. Однако высокая температура может и навредить вещам.
Главред решил разобраться, какую одежду лучше стирать в холодной воде.
Какие преимущества стирки одежды в холодной воде
Стирка в холодной воде помогает вещам дольше сохранять цвет, форму и качество ткани, тогда как высокая температура постепенно разрушает волокна. Особенно чувствительны к теплу джинсы, шелк, спортивная одежда, купальники и шерсть, пишет Diario Uno.
Режим стирки большинство выбирает исходя из собственных привычек. Одни ограничиваются мылом, другие стирают вручную, третьи каждый раз включают горячий цикл. Впрочем, о вреде, который тепло наносит тканям, знают единицы.
Прежде всего горячий режим противопоказан изделиям насыщенных оттенков, в частности джинсам.
"Темная и яркая одежда - одни из самых важных вещей для стирки в холодной воде, поскольку это предотвращает вымывание красителей, минимизирует растекание цвета и предотвращает случайное перенесение цвета между предметами одежды", - говорят эксперты.
Какие ткани хуже всего переносят горячую воду
Кружево, шелк и атлас под воздействием температуры и трения легко зацепляются, рвутся или растягиваются. Такие изделия следует класть в сетчатый мешок и выбирать деликатный холодный цикл.
Спортивная одежда страдает от тепла по-другому: регулярные высокие температуры ослабляют ее эластичность, и вещи теряют форму. Холодная вода и щадящий режим помогают сохранить волокна.
Еще более уязвимы купальники. От тепла они растягиваются, деформируются и покрываются катышками, поэтому низкая температура сохраняет и их крой, и насыщенность цвета.
Почему стирка в холодной воде выгодна
Помимо сохранения качества тканей, низкая температура более бережно воздействует на тонкие волокна и не дает эластичным вещам растянуться. Моющие средства рассчитаны именно на эффективную работу в холодной воде.
Еще одно преимущество касается домашнего бюджета: отказ от горячей стирки существенно сокращает потребление электроэнергии.
Как правильно стирать и гладить белье – видео:
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Об источнике: Diario Uno
Diario Uno - одна из ведущих аргентинских ежедневных газет, основанная в 1993 году в городе Мендоса. Издание активно освещает региональные, национальные и международные новости, уделяя особое внимание политике, экономике и общественной жизни Западной Аргентины (региона Куйо). Сегодня это СМИ работает преимущественно как популярный цифровой информационный портал, входящий в состав одного из крупнейших медиахолдингов страны - Grupo América.
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