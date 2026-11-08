Европа присоединится к переговорам по Украине в Абу-Даби — что известно

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро пока не назвал, кто будет представлять Париж на встрече.

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Франция отправляется на переговоры по Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/umerov_rustem

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Европейцы примут участие в переговорах в Абу-Даби

Франция уже подтвердила своё участие во встрече

Состав французской делегации пока не объявлен

Европейские страны примут участие в переговорах по прекращению войны в Украине, которые состоятся в Абу-Даби. Франция уже подтвердила своё участие. Об этом пишет Reuters.

О позиции Парижа рассказал министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро. Он ответил на вопрос, будет ли у Европы собственный голос в новом раунде диалога.

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"Европейцы будут достойно представлены. Франция прибудет в Абу-Даби, чтобы принять участие в этих обсуждениях", - заявил Барро.

В то же время состав делегации Парижа пока не разглашается. Министр не уточнил, кто именно отправится в ОАЭ и на каком уровне будет представлена страна.

"Я пока не могу сказать, кто будет представлять Францию на этом мероприятии, но Франция, несомненно, там будет", - подчеркнул глава французской дипломатии.

Что Украина предложит России на переговорах в Абу-Даби

Советник Офиса президента Сергей Лещенко заявил, что Украина на трехсторонних переговорах в Абу-Даби 10–11 ноября предложит остановить войну по нынешней линии фронта без каких-либо территориальных уступок, которых добивается Россия.

По его словам, среди других тем - секторальное перемирие в энергетике и Черном море, а также подготовка встречи лидеров Украины, США и России.

"Украина предлагает прекратить войну на справедливых условиях, то есть остановка фронта там, где сейчас происходят боевые столкновения, без каких-либо уступок украинской землей, которые Россия пытается выторговать себе, фактически, с одной стороны, играя с американской администрацией роль якобы благосклонного к переговорам партнера, а на самом деле продолжая убийства украинских граждан, но не добиваясь успеха на фронте и нападая на украинские города в тылу", - подчеркнул он.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Переговоры в Абу-Даби – что известно

Как сообщал Главред, глава Офиса президента Кирилл Буданов примет участие в трехсторонних переговорах с США и Россией, которые пройдут в Абу-Даби. Однако существенного прорыва он не ожидает.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия отправит на трехсторонние переговоры в Абу-Даби делегацию из пяти человек во главе с помощником Путина Владимиром Мединским. В ее состав также вошли заместители главы МИД РФ Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник ГРУ Генштаба РФ Игорь Костюков и представитель Генштаба Юрий Жигарловский.

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф заявил, что американская сторона выступит посредником в переговорах на рабочем уровне. Он отметил, что переговоры будут касаться послевоенных механизмов безопасности, деэскалации и гуманитарных вопросов. Также участники должны определить дальнейшие шаги для достижения мирного соглашения.

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Об источнике: Reuters Reuters - британское информационное агентство и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



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