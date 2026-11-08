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Бесплатный проезд и резерв автобусов: Зеленский анонсировал изменения для Киева

Мария Николишин
8 ноября 2026, 17:52
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Уже представлены некоторые варианты резервных транспортных схем для столицы.
Бесплатный проезд и резерв автобусов: Зеленский анонсировал изменения для Киева
В Киеве могут ввести бесплатный проезд / коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/V_Zelenskiy_official

Кратко:

  • Зеленский поручил правительству разработать программу бесплатного проезда в Киеве
  • Столица получит резерв автобусов на случай сбоев в работе метро

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий должен в ближайшее время представить программу бесплатного проезда в городском наземном транспорте Киева. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Поручил премьер-министру представить программу бесплатного проезда в городском наземном транспорте и достаточного резерва автобусов для Киева", - говорится в сообщении.

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По его словам, глава Кабмина, секретарь СНБО, министр внутренних дел уже представили варианты резервных транспортных схем для столицы.

Зеленский также добавил, что уже прорабатывается необходимое количество транспорта, реорганизация дорожного движения в определенных частях Киева.

"Важно, чтобы правительство подготовило и конкретные меры по обеспечению бесперебойной и гарантированно доступной работы городского наземного транспорта в условиях сбоев в работе метро или проблем с мостами через Днепр", - подытожил президент.

Возможен ли транспортный коллапс в Киеве

Транспортный эксперт Дмитрий Беспалов отметил, что даже в случае продолжения российских атак на мосты и другие объекты транспортной инфраструктуры Киева полного транспортного коллапса в столице, скорее всего, не произойдет.

Однако, по его словам, киевлянам придется менять привычные маршруты, тщательнее планировать поездки и в некоторых случаях отказываться от них, а экономическая активность в городе может постепенно снижаться.

"Полного транспортного коллапса не будет. Чтобы он произошел, нужно, чтобы все люди продолжали вести себя так, будто ничего не изменилось: никто не перешел на удаленную работу, никто не отказался от поездки в кафе или кино, все продолжили совершать те же поездки", - объяснил он.

Южный мост в Киеве
Южный мост в Киеве / Инфографика: Главред

Киев - последние новости

Как сообщал Главред, во время ночной атаки 7 ноября несколько российских ракет попали в Северный мост в Киеве. Повреждены дорожное полотно, контактная сеть троллейбусов и линии электропередач.

Мэр города Виталий Кличко 3 ноября заявлял, что ситуация с электроснабжением в Киеве остается чрезвычайно сложной из-за повреждений энергетической инфраструктуры в результате российских атак, что привело к экстренным отключениям света, перебоев с водоснабжением и движением общественного электротранспорта.

Также известно, что Киев этой зимой может оказаться в более сложном положении, чем в прошлом году. Из-за ударов страны-агрессора России три столичные ТЭЦ прекратили производство электроэнергии, а энергоинфраструктура города имеет значительно больше повреждений, чем перед предыдущим отопительным сезоном.

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О персоне: Дмитрий Беспалов

Дмитрий Беспалов - украинский транспортный эксперт, специалист по транспортному планированию и моделированию. Директор компании ProMobility ("О мобильности"), соучредитель Bespalov Lab ("Беспалов ЛАБ") и старший преподаватель кафедры городского строительства Киевского национального университета строительства и архитектуры (КНУБА).

Специализируется на вопросах городской мобильности, организации общественного транспорта, транспортного моделирования, дорожной инфраструктуры и планирования транспортных систем. Является автором и соавтором научных работ в этой сфере.

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