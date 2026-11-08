Бесплатный проезд и резерв автобусов: Зеленский анонсировал изменения для Киева

Уже представлены некоторые варианты резервных транспортных схем для столицы.

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В Киеве могут ввести бесплатный проезд / коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/V_Zelenskiy_official

Кратко:

Зеленский поручил правительству разработать программу бесплатного проезда в Киеве

Столица получит резерв автобусов на случай сбоев в работе метро

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий должен в ближайшее время представить программу бесплатного проезда в городском наземном транспорте Киева. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Поручил премьер-министру представить программу бесплатного проезда в городском наземном транспорте и достаточного резерва автобусов для Киева", - говорится в сообщении. видео дня

По его словам, глава Кабмина, секретарь СНБО, министр внутренних дел уже представили варианты резервных транспортных схем для столицы.

Зеленский также добавил, что уже прорабатывается необходимое количество транспорта, реорганизация дорожного движения в определенных частях Киева.

"Важно, чтобы правительство подготовило и конкретные меры по обеспечению бесперебойной и гарантированно доступной работы городского наземного транспорта в условиях сбоев в работе метро или проблем с мостами через Днепр", - подытожил президент.

Возможен ли транспортный коллапс в Киеве

Транспортный эксперт Дмитрий Беспалов отметил, что даже в случае продолжения российских атак на мосты и другие объекты транспортной инфраструктуры Киева полного транспортного коллапса в столице, скорее всего, не произойдет.

Однако, по его словам, киевлянам придется менять привычные маршруты, тщательнее планировать поездки и в некоторых случаях отказываться от них, а экономическая активность в городе может постепенно снижаться.

"Полного транспортного коллапса не будет. Чтобы он произошел, нужно, чтобы все люди продолжали вести себя так, будто ничего не изменилось: никто не перешел на удаленную работу, никто не отказался от поездки в кафе или кино, все продолжили совершать те же поездки", - объяснил он.

Южный мост в Киеве / Инфографика: Главред

Киев - последние новости

Как сообщал Главред, во время ночной атаки 7 ноября несколько российских ракет попали в Северный мост в Киеве. Повреждены дорожное полотно, контактная сеть троллейбусов и линии электропередач.

Мэр города Виталий Кличко 3 ноября заявлял, что ситуация с электроснабжением в Киеве остается чрезвычайно сложной из-за повреждений энергетической инфраструктуры в результате российских атак, что привело к экстренным отключениям света, перебоев с водоснабжением и движением общественного электротранспорта.

Также известно, что Киев этой зимой может оказаться в более сложном положении, чем в прошлом году. Из-за ударов страны-агрессора России три столичные ТЭЦ прекратили производство электроэнергии, а энергоинфраструктура города имеет значительно больше повреждений, чем перед предыдущим отопительным сезоном.

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О персоне: Дмитрий Беспалов Дмитрий Беспалов - украинский транспортный эксперт, специалист по транспортному планированию и моделированию. Директор компании ProMobility ("О мобильности"), соучредитель Bespalov Lab ("Беспалов ЛАБ") и старший преподаватель кафедры городского строительства Киевского национального университета строительства и архитектуры (КНУБА). Специализируется на вопросах городской мобильности, организации общественного транспорта, транспортного моделирования, дорожной инфраструктуры и планирования транспортных систем. Является автором и соавтором научных работ в этой сфере.

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