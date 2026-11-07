В Северный мост в Киеве ударили несколько ракет: детали ночной атаки РФ

Движение по мосту перекрыто в обоих направлениях.

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Северный мост поврежден после атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Кратко:

РФ ударила ракетами по мосту через Днепр

На Северном мосту перекрыто движение

Повреждено дорожное полотно, контактная троллейбусная линия, линия электропередач

Во время ночной атаки 7 ноября несколько российских ракет попали в Северный мост в Киеве. Движение перекрыто в обоих направлениях. Сейчас на мосту работают коммунальщики. К устранению повреждений также присоединятся дорожники. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, повреждено дорожное полотно, контактная сеть троллейбусов и линии электропередач.​

видео дня

Взрывная волна повредила 5 грузовиков на парковке.

"Несколько ракет попали в Северный мост, повреждено дорожное полотно, контактная троллейбусная линия, линия электропередач. Взрывной волной на парковке повреждены пять грузовых автомобилей. Дорожники будут работать на мосту, устранять повреждения. Работают коммунальщики, сейчас движение транспорта временно перекрыто", - рассказал мэр столицы, который прибыл на место инцидента.

Смотрите видео по ссылке.

Атака РФ на Киев 7 ноября

Как писал Главред, в ночь на 7 ноября в Киеве гремели взрывы на фоне российской атаки. Оккупанты били баллистикой по объектам инфраструктуры.

В Соломенском районе вспыхнули пожары. Зафиксировано разрушение и повреждение жилых домов, детского сада и нежилого здания.

Пять человек пострадали в столице в результате атаки врага, в том числе 14-летний ребенок. Двоих раненых медики госпитализировали.

В результате ночной атаки врага повреждены энергообъекты на Киевщине и Житомирщине. Возникла чрезвычайно сложная ситуация с энергообеспечением столицы и, соответственно, в работе систем тепло- и водоснабжения в городе.

Поврежден Северный мост. Движение закрыто в обе стороны. Специалисты исследуют степень повреждений.

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О персоне: Виталий Кличко Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.

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