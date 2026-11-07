ДБР сообщило о подозрении участнице "Мастер Шеф": что грозит за участие в проекте

Кратко:
- О какой участнице идет речь
- Что теперь ей грозит
По данным Государственного Бюро расследований, его сотрудники сообщили о подозрении старшей лейтенантке ВСУ, которая вместо стационарного лечения принимала участие в съемках телевизионного шоу "МастерШеф". Речь скорее всего идет о Виктории Кузнецовой, которая снималась в 16 сезоне кулинарного проекта.
"В течение нескольких месяцев она не выполняла служебные обязанности, но продолжала получать денежное довольствие", - сказано на сайте ведомства.
По материалам следствия, с апреля по август 2025 года военнослужащая официально находилась на стационарном лечении в одном из военно-медицинских учреждений. Однако фактически большую часть этого времени она проводила вне больницы.
Женщина находилась в Киеве, Харькове и Одесской области, занималась собственными делами и даже принимала участие в съемках популярного кулинарного проекта "МастерШеф".
В то же время, командование воинской части считало, что офицерка проходит лечение, и продолжало начислять ей надлежащие выплаты.
В результате государству нанесен ущерб на почти 250 тыс. грн.
Работники ДБР также проверяют возможную причастность к сделке других лиц. В частности, устанавливают, способствовали ли должностные лица военно-медицинского учреждения оформлению документов о стационарном лечении без фактического пребывания пациентки в больнице.
Военнослужащей сообщены о подозрении по:
ч. 4 ст. 409 УК Украины – уклонение от военной службы путем обмана в условиях военного положения;
ч. 3 ст. 190 УК Украины - мошенничество, совершенное в условиях военного положения, что нанесло значительный ущерб.Досудебное расследование продолжается.
Сотрудники ДБР устанавливают все обстоятельства сделки и возможных соучастников.
В случае, если вина молодой женщины будет доказана, ей может грозить тюремный срок от 5 до 10 лет, а также большой денежный штраф.
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О шоу: Мастер Шеф Украина
"МастерШеф" - реалити-шоу, появившееся в августе 2011 года на украинском телеканале "СТБ".
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