ДБР сообщило о подозрении участнице "Мастер Шеф": что грозит за участие в проекте

Теперь участнице "Мастер Шеф" грозит серьезное наказание, если ее вина будет доказана.

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Викторию Кузнецову обвиняют в уклонении от службы / Коллаж Главред, фото СТБ

Кратко:

О какой участнице идет речь

Что теперь ей грозит

По данным Государственного Бюро расследований, его сотрудники сообщили о подозрении старшей лейтенантке ВСУ, которая вместо стационарного лечения принимала участие в съемках телевизионного шоу "МастерШеф". Речь скорее всего идет о Виктории Кузнецовой, которая снималась в 16 сезоне кулинарного проекта.

"В течение нескольких месяцев она не выполняла служебные обязанности, но продолжала получать денежное довольствие", - сказано на сайте ведомства.

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По материалам следствия, с апреля по август 2025 года военнослужащая официально находилась на стационарном лечении в одном из военно-медицинских учреждений. Однако фактически большую часть этого времени она проводила вне больницы.

Виктория Кузнецова вылетела из проекта за шаг до финала / Фото instagram.com/woodvictoria

Женщина находилась в Киеве, Харькове и Одесской области, занималась собственными делами и даже принимала участие в съемках популярного кулинарного проекта "МастерШеф".

В то же время, командование воинской части считало, что офицерка проходит лечение, и продолжало начислять ей надлежащие выплаты.

В результате государству нанесен ущерб на почти 250 тыс. грн.

Работники ДБР также проверяют возможную причастность к сделке других лиц. В частности, устанавливают, способствовали ли должностные лица военно-медицинского учреждения оформлению документов о стационарном лечении без фактического пребывания пациентки в больнице.

Мастер Шеф / инфографика: Главред

Военнослужащей сообщены о подозрении по:

ч. 4 ст. 409 УК Украины – уклонение от военной службы путем обмана в условиях военного положения;

ч. 3 ст. 190 УК Украины - мошенничество, совершенное в условиях военного положения, что нанесло значительный ущерб.Досудебное расследование продолжается.

Сотрудники ДБР устанавливают все обстоятельства сделки и возможных соучастников.

В случае, если вина молодой женщины будет доказана, ей может грозить тюремный срок от 5 до 10 лет, а также большой денежный штраф.

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