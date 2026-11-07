"Закончить эту войну": Зеленский назвал приоритеты Украины перед переговорами

Среди тем, которые будут активно обсуждаться сторонами - гарантии безопасности и инфраструктура безопасности.

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Перед мирными переговорами в ОАЭ Украина предложила свой план действий / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Что сказал Зеленский:

Украина предложила начать переговоры с того, как завершить войну

Прежде всего Киев должен получить гарантии безопасности

Инфраструктура безопасности между РФ и ЕС должна строиться на основе украинских гарантий

Американские чиновники во время разговора о подготовке к трехсторонним переговорам в Абу-Даби 10-11 ноября подняли вопрос о новом устройстве безопасности между Европой и страной-агрессором Россией.

Однако, как сообщил президент Владимир Зеленский в эфире CNN, он предложил Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру иную последовательность действий.

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"Я считаю, что прежде всего мы должны обсудить, как положить конец этой войне России против Украины. Во-вторых - какие гарантии безопасности будут для Украины", - подчеркнул Зеленский.

И уже после этого, в зависимости от результатов договоренностей по Украине, стороны могут обсуждать инфраструктуру безопасности между Европой и Россией или между Евросоюзом и РФ.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

На каких условиях РФ может согласиться на перемирие с Украиной

Главред писал, что, по словам Сергея Павлюченко, в ходе переговоров с американской стороной посланник Кремля Кирилл Дмитриев заявил, что в случае проработки и согласования всех договоренностей, которые будут предшествовать объявлению "энергетического перемирия", его можно будет объявить до Нового года.

На такие условия якобы согласен кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин. Это может произойти в случае, если Украина прекратит атаки на любые объекты гражданской инфраструктуры, прежде всего нефтегазовой.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, Главред писал, что идея президента США Дональда Трампа начать с новой архитектуры безопасности в Европе, пока Россия не хочет говорить о завершении войны, является опасной.

Ранее сообщалось, что анонсированное президентом США Дональдом Трампом соглашение, охватывающее всю Европу , может не приблизить мир, а наоборот - подтолкнуть главу РФ Владимира Путина к усилению войны против Украины.

Накануне стало известно, что Путин требует, чтобы Украина отдала России оставшуюся часть Донбасса, и ставит это условием для прекращения огня. Кроме того, Кремль рассчитывает, что в обмен на какие-либо гарантии безопасности от стран НАТО Киев пойдет на дальнейшие территориальные уступки.

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Об источнике: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное новостное агентство. Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также за рубежом находится множество филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и в Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" вещает в 212 других странах мира через спутник. По всему миру выпуски новостей телекомпании смотрят более 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

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