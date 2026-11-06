В Киеве прогремела серия взрывов: что известно об ударе РФ баллистикой

РФ атаковала Киев, как минимум, 6 баллистическими ракетами, рассказали в ВСУ.

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РФ ударила по Украине ракетами / Коллаж: Главред, фото: МО РФ, Генштаб ВСУ

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В Киеве раздались мощные взрывы

РФ атаковала Киев 6 баллистическими ракетами

В Киеве раздались мощные взрывы в пятницу вечером, 6 ноября, после предупреждения о ракетной угрозе.

О пусках баллистических ракет РФ по Украине сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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В сообщении военных отмечалось, страна-агрессор РФ атаковала Киев, как минимум, 6 баллистическими ракетами.

После этого в столице прогремели сразу несколько сильных взрывов. По некоторым данным, враг также мог атаковать объекты в Киевской области.

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По сообщению местных ресурсов, целью РФ могла быть подстанция в районе Броваров Киевской области.

Подробности удара РФ

Двое гражданских лиц получили ранения и перенесли острую стрессовую реакцию в результате вражеской атаки ударных беспилотников в Броварском районе Киевской области, где также вспыхнул пожар в частном жилом доме, сообщил в пятницу начальник Киевской областной военной администрации (КОВА) Тимур Ткаченко.

"В результате вражеской атаки ударных дронов в Броварском районе пострадали два человека. В частном жилом доме возник пожар. Одну женщину с острой стрессовой реакцией медики осмотрели и оказали помощь на месте. Мужчину извлекли из-под завалов. Он получил множественные осколочные ранения головы и туловища, ожоги лица. Его госпитализировали в больницу", – написал Ткаченко.

На местах попаданий и падения обломков дронов работают подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), медики и другие оперативные службы для ликвидации последствий обстрела и оказания помощи пострадавшим.

Модернизированный дрон РФ: что известно о новых возможностях

По информации Главного управления разведки Украины, российские военные начали использовать усовершенствованную модификацию беспилотника "Гербера-2". Заявленная дальность полета аппарата достигает 1200 километров, а полезная нагрузка может включать боевую часть весом до 25 кг.

Одним из главных изменений конструкции стал топливный бак увеличенного объема, благодаря которому разработчикам удалось повысить продолжительность и дальность полета беспилотника.

В украинской разведке считают, что подобное усовершенствование может существенно расширить территорию применения аппарата, потенциально выходя за пределы Украины.

В ГУР также напомнили об обнаружении беспилотника с боевой частью в середине сентября на побережье Балтийского моря в Польше. По данным ведомства, речь шла именно о модифицированной версии "Герберы-2".

/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, российские оккупационные войска сбросили десять авиабомб на укрытие с людьми в поселке Комышуваха Запорожской области. В результате удара много погибших и раненых, среди них 2 спасателя и 4 полицейских.

Напомним, ранее российские войска атаковали Ровенскую область. В Острожском районе в результате вражеской атаки загорелся жилой дом. В результате обстрела со стороны РФ ранения получили четверо человек.

Ранее Зеленский сообщил, что российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру в четырёх областях Украины. Под ударами оказались подстанции, трансформаторы и линии электропередачи.

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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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