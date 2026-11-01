'Очень высокая интенсивность ударов': Зеленский раскрыл масштабы атак и планы РФ на зиму

Главное из заявлений Зеленского:
- Россия атаковала энергетику четырёх областей, сотни тысяч семей остались без света
- За неделю РФ запустила 1940 дронов, более 1580 кассетных бомб и 44 ракеты
- Враг делает ставку на баллистику этой зимой
В ночь на 1 ноября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру в четырёх областях Украины. Под ударами оказались подстанции, трансформаторы и линии электропередачи.
В настоящее время сотни тысяч семей остаются без электроснабжения. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Только этой ночью под ударами россиян оказалась наша энергетика в четырёх областях: Днепровской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой. Это подстанции, трансформаторы и линии электропередачи, обеспечивающие электричеством жилые дома наших людей. Повсюду работают ремонтные бригады. На данный момент сотни тысяч семей остаются без электричества", - говорится в сообщении.
Президент также сообщил о массированных российских атаках на другие объекты критической инфраструктуры. По его данным, в течение недели Россия выпустила по Украине 1940 ударных дронов, более 1580 управляемых авиационных бомб и 44 ракеты различных типов, из которых 36 были баллистическими.
"Интенсивность ударов очень высока, и россияне пытаются максимально воспользоваться дефицитом средств перехвата баллистических ракет", - отметил глава государства.
По словам Зеленского, Украина продолжает вести переговоры с США, европейскими и другими партнерами о поставках ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.
"И в этом месяце были приняты новые решения США и европейских стран о новых пакетах помощи для Украины. Но эти поставки не могут ждать годами. Россия разрушает инфраструктуру и убивает наших людей именно сейчас и делает ставку на баллистические ракеты этой зимой", - подчеркнул президент.
Зеленский призвал партнеров оперативно реализовать решения по укреплению украинской ПВО.
Сколько дронов в месяц производит Россия
Советник президента Украины по вопросам оборонных технологий Сергей "Флеш" Бескрестнов отмечал, что Россия ежемесячно производит до 3 тысяч ударных дронов типа "Шахед" и еще около 700 беспилотников "Герань-5", накапливая ресурсы для атак на Украину зимой.
По его словам, параллельно с наращиванием производства противник разрабатывает новые виды вооружения, которые планирует производить массово.
Речь идет о новых дешёвых реактивных ракетах, которые Москва хочет получить в большом количестве.
"Они планируют производить десятки тысяч в год", - подчеркнул Бескрестнов.
Удары РФ по Украине - последние новости
Главред писал, что Россия в ночь на 1 ноября атаковала Украину 433 ударными беспилотниками, 64 из которых были реактивными Shahed. По состоянию на 07:30 противовоздушная оборона сбила или подавила 371 дрон, однако зафиксированы попадания в 16 точках.
Напомним, в воскресенье, 1 ноября, российские войска атаковали Ровенскую область. Как сообщили в ГСЧС, в результате обстрела со стороны РФ ранения получили четверо человек.
Кроме того, в ночь на субботу, 31 октября, российские войска атаковали Сумы двумя ударными беспилотниками. В результате попаданий в Заречном районе города возникли пожары. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
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О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш"
Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также обучался в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем общественной организации "Центр радиотехнологий".
С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно со 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. В настоящее время он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.
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