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"Очень высокая интенсивность ударов": Зеленский раскрыл масштабы атак и планы РФ на зиму

Инна Ковенько
1 ноября 2026, 12:02
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Россия усиливает интенсивность ударов по Украине и пытается воспользоваться нехваткой средств перехвата баллистических ракет.
'Очень высокая интенсивность ударов': Зеленский раскрыл масштабы атак и планы РФ на зиму
Зеленский выступил с заявлением после российских атак на Украину / Коллаж Главред, фото: ГСЧС, скриншот

Главное из заявлений Зеленского:

  • Россия атаковала энергетику четырёх областей, сотни тысяч семей остались без света
  • За неделю РФ запустила 1940 дронов, более 1580 кассетных бомб и 44 ракеты
  • Враг делает ставку на баллистику этой зимой

В ночь на 1 ноября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру в четырёх областях Украины. Под ударами оказались подстанции, трансформаторы и линии электропередачи.

В настоящее время сотни тысяч семей остаются без электроснабжения. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Только этой ночью под ударами россиян оказалась наша энергетика в четырёх областях: Днепровской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой. Это подстанции, трансформаторы и линии электропередачи, обеспечивающие электричеством жилые дома наших людей. Повсюду работают ремонтные бригады. На данный момент сотни тысяч семей остаются без электричества", - говорится в сообщении.

Президент также сообщил о массированных российских атаках на другие объекты критической инфраструктуры. По его данным, в течение недели Россия выпустила по Украине 1940 ударных дронов, более 1580 управляемых авиационных бомб и 44 ракеты различных типов, из которых 36 были баллистическими.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

"Интенсивность ударов очень высока, и россияне пытаются максимально воспользоваться дефицитом средств перехвата баллистических ракет", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, Украина продолжает вести переговоры с США, европейскими и другими партнерами о поставках ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

"И в этом месяце были приняты новые решения США и европейских стран о новых пакетах помощи для Украины. Но эти поставки не могут ждать годами. Россия разрушает инфраструктуру и убивает наших людей именно сейчас и делает ставку на баллистические ракеты этой зимой", - подчеркнул президент.

Зеленский призвал партнеров оперативно реализовать решения по укреплению украинской ПВО.

Сколько дронов в месяц производит Россия

Советник президента Украины по вопросам оборонных технологий Сергей "Флеш" Бескрестнов отмечал, что Россия ежемесячно производит до 3 тысяч ударных дронов типа "Шахед" и еще около 700 беспилотников "Герань-5", накапливая ресурсы для атак на Украину зимой.

По его словам, параллельно с наращиванием производства противник разрабатывает новые виды вооружения, которые планирует производить массово.

Речь идет о новых дешёвых реактивных ракетах, которые Москва хочет получить в большом количестве.

"Они планируют производить десятки тысяч в год", - подчеркнул Бескрестнов.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Главред писал, что Россия в ночь на 1 ноября атаковала Украину 433 ударными беспилотниками, 64 из которых были реактивными Shahed. По состоянию на 07:30 противовоздушная оборона сбила или подавила 371 дрон, однако зафиксированы попадания в 16 точках.

Напомним, в воскресенье, 1 ноября, российские войска атаковали Ровенскую область. Как сообщили в ГСЧС, в результате обстрела со стороны РФ ранения получили четверо человек.

Кроме того, в ночь на субботу, 31 октября, российские войска атаковали Сумы двумя ударными беспилотниками. В результате попаданий в Заречном районе города возникли пожары. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

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О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш"

Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также обучался в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем общественной организации "Центр радиотехнологий".

С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно со 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. В настоящее время он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

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