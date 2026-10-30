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Мощные удары ракет и дронов: Зеленский анонсировал "ответку" вглубь РФ

Алексей Тесля
30 октября 2026, 19:53обновлено 30 октября, 21:21
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На каждый российский удар следует справедливый ответ, предупредил президент.
Зеленский анонсировал новые удары по НПЗ России
Владимир Зеленский анонсировал новые удары по целям в РФ / Коллаж: Главред, фото: ССО ВСУ, ОПУ

Главное из заявлений Зеленского:

  • Зоны поражения украинских ответных ударов по РФ расширят
  • Дроны и ракеты смогут достигать еще более отдаленных территорий РФ

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал расширение зоны поражения украинских ответных ударов по территории страны-агрессора РФ.

Он заявил, что они будут распространятся на "еще более отдаленные российские территории" и определил ключевые направления.

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"На каждый российский удар по нашим городам и громадам всегда следует наш вполне справедливый ответ. На сегодняшний день в зоне досягаемости наших ударов находятся российские объекты на линии от Ямала до Западной Сибири, и мы работаем над тем, чтобы наши дроны и ракеты могли достигать еще более отдаленных российских территорий", – написал он по итогам встречи с руководством спецслужб и их доклада о дипстрайках в сентябре-октябре.

По словам Зеленского, были определены ключевые направления для дальнейшего применения украинской дальнобойности. "Будут масштабироваться и наши подразделения для нанесения ударов с большого расстояния – как на основе возможностей СБУ и, в частности, Центра специальных операций "Альфа", так и на основе наших разведывательных служб и других компонентов Сил обороны Украины", – уточнил глава государства.

"Наша украинская дальнобойность – это одна из реальных гарантий сохранения независимости нашего государства сейчас, во время этой войны, и станет одной из долгосрочных гарантий безопасности после окончания войны. Развиваем нашу силу. Сегодня я также беседовал с производителями соответствующего оружия", – подытожил Зеленский.

Дрон
/ Инфографика: Главред

Операция Сил обороны: подробности боевых действий

На Купянском направлении украинские Силы обороны провели подземную контрнаступательную операцию под кодовым названием "Велес". В результате боевых действий более 30 российских военных попали в плен, а совокупные потери противника превысили 100 человек.

Операция предусматривала одновременное применение нескольких тактических приемов. Украинские подразделения продвигались по подземным коммуникациям, действовали на поверхности и наносили удары с помощью беспилотников. Благодаря слаженным действиям удалось остановить попытки российских войск проникнуть в тыл украинских защитников в районе Купянска.

Ранее Главред сообщал, что в Краснодарском крае России прогремела серия взрывов на фоне массированной атаки беспилотников. О пролете БПЛА и работе российской ПВО сообщали местные жители и мониторинговые каналы.

Напомним, серия взрывов прогремела в российском Нижнекамске в Татарстане - местные жители фиксировали пролет волны беспилотников и активную работу противовоздушной обороны.

Как сообщалось, Силы обороны Украины атаковали Волгоград крылатыми ракетами FP-5 "Фламинго". Зафиксировано попадание ракет в российское предприятие "Волгоградпромпроект", в результате чего возник пожар.

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Удары по России

Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.

После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.

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Владимир Зеленский Удары вглубь РФ
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