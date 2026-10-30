'Сгорел дотла': ВСУ уничтожили российский вертолет Ми-8 на Луганщине

Пилоты обнаружили вертолет во время рейда на вражескую логистику и атаковали его после приземления.

https://glavred.info/war/sgorel-dotla-vsu-unichtozhili-rossiyskiy-vertolet-mi-8-na-luganshchine-10808336.html Ссылка скопирована

ВСУ уничтожили российский Ми-8 / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

Третья штурмовая уничтожила российский Ми-8 в Луганской области

Для удара использовали два дрона-камикадзе "Хорнет"

Вертолет атаковали после посадки, он сгорел полностью

Бойцы Третьей штурмовой бригады сожгли российский военный вертолет Ми-8 на временно оккупированной территории Луганской области. Его поразили двумя ударными беспилотниками "Хорнет". Об этом сообщает Третий армейский корпус.

Известно, что во время рейда на вражескую логистику расчет БПЛА-камикадзе "Хорнет" из взвода ударных крыльев "SKYFOM" батальона беспилотных систем обнаружил вражеский Ми-8 и вылетел ему наперерез. Противник был вынужден менять направление движения в небе.

видео дня

Догнать вертолет в воздухе не удалось: его крейсерская скорость была выше, чем у ударных дронов. Поэтому пилоты изменили тактику и ждали, пока вертолет приземлится.

Как только Ми-8 оказался на земле, первый "Хорнет" поразил район топливных баков. Второй дрон бойцы использовали для контрольного удара, чтобы гарантировать уничтожение цели.

Вертолет Ми-8 / Инфографика: Главред

"В результате атаки военный вертолет, который армия РФ использует для переброски личного состава, грузов, эвакуации и огневой поддержки, сгорел дотла - с чем и поздравляем", - говорится в сообщении.

Видео удара по российскому вертолету Ми-8 в Луганской области можно посмотреть по ссылке.

Какая цель ударов по РФ

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний заявил, что Украина будет усиливать удары по России, что может ускорить топливный, продовольственный и экономический кризис в стране-агрессоре.

По его словам, последствия уже выходят за пределы нефтяной отрасли и могут сказаться на сборе урожая, экспорте зерна и внутренних ценах.

"Украина нацелена сломить хребет России, хотя вслух об этом никто не говорит. Вслух – мы исключительно за мир, потому что это условие помощи Украине", – сказал он.

Потери российской авиации - последние новости

Как сообщал Главред, 1 октября в России разбился военный вертолет. Все находившиеся на борту люди погибли. Вертолет потерпел крушение в Аннинском районе Воронежской области.

9 сентября СБС уничтожили палубный истребитель Су-33 и вертолет Ми-8. Также под удар попали 2 комплекса РЛС, а именно "Каста 2Е2" и РЛС 92Н6 из состава ЗРК С-300/400 в районе Геленджика.

2 сентября вертолет Ми-8 Минобороны РФ упал на проезжую часть в Долинском районе на юге Сахалина. На борту находились трое членов экипажа, представитель областной избирательной комиссии и четверо пропагандистов местных телеканалов.

Читайте также:

Об источнике: 3-й армейский корпус (3 АК) 3-й армейский корпус (3 АК) - оперативно-тактическое объединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Корпус создан в 2025 году на базе 3 ОШБр, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред