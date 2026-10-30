'Сгорел дотла': ВСУ уничтожили российский вертолет Ми-8 на Луганщине

Кратко:
- Третья штурмовая уничтожила российский Ми-8 в Луганской области
- Для удара использовали два дрона-камикадзе "Хорнет"
- Вертолет атаковали после посадки, он сгорел полностью
Бойцы Третьей штурмовой бригады сожгли российский военный вертолет Ми-8 на временно оккупированной территории Луганской области. Его поразили двумя ударными беспилотниками "Хорнет". Об этом сообщает Третий армейский корпус.
Известно, что во время рейда на вражескую логистику расчет БПЛА-камикадзе "Хорнет" из взвода ударных крыльев "SKYFOM" батальона беспилотных систем обнаружил вражеский Ми-8 и вылетел ему наперерез. Противник был вынужден менять направление движения в небе.
Догнать вертолет в воздухе не удалось: его крейсерская скорость была выше, чем у ударных дронов. Поэтому пилоты изменили тактику и ждали, пока вертолет приземлится.
Как только Ми-8 оказался на земле, первый "Хорнет" поразил район топливных баков. Второй дрон бойцы использовали для контрольного удара, чтобы гарантировать уничтожение цели.
"В результате атаки военный вертолет, который армия РФ использует для переброски личного состава, грузов, эвакуации и огневой поддержки, сгорел дотла - с чем и поздравляем", - говорится в сообщении.
Видео удара по российскому вертолету Ми-8 в Луганской области можно посмотреть по ссылке.
Какая цель ударов по РФ
Политический и экономический эксперт Тарас Загородний заявил, что Украина будет усиливать удары по России, что может ускорить топливный, продовольственный и экономический кризис в стране-агрессоре.
По его словам, последствия уже выходят за пределы нефтяной отрасли и могут сказаться на сборе урожая, экспорте зерна и внутренних ценах.
"Украина нацелена сломить хребет России, хотя вслух об этом никто не говорит. Вслух – мы исключительно за мир, потому что это условие помощи Украине", – сказал он.
Потери российской авиации - последние новости
Как сообщал Главред, 1 октября в России разбился военный вертолет. Все находившиеся на борту люди погибли. Вертолет потерпел крушение в Аннинском районе Воронежской области.
9 сентября СБС уничтожили палубный истребитель Су-33 и вертолет Ми-8. Также под удар попали 2 комплекса РЛС, а именно "Каста 2Е2" и РЛС 92Н6 из состава ЗРК С-300/400 в районе Геленджика.
2 сентября вертолет Ми-8 Минобороны РФ упал на проезжую часть в Долинском районе на юге Сахалина. На борту находились трое членов экипажа, представитель областной избирательной комиссии и четверо пропагандистов местных телеканалов.
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Об источнике: 3-й армейский корпус (3 АК)
3-й армейский корпус (3 АК) - оперативно-тактическое объединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Корпус создан в 2025 году на базе 3 ОШБр, пишет Википедия.
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