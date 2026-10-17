Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Мощные удары ВСУ: в РФ взорван военный завод БПЛА и склады ракетной бригады

Алексей Тесля
17 октября 2026, 16:24
google news Подпишитесь
на нас в Google
Поражена инфраструктура предприятия, которое разрабатывает и производит беспилотные летательные аппараты для российской армии.
ВСУ, дрон, взрыв
ВСУ атаковали цели РФ / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, ua.depositphotos.com

Главное:

  • Атакованы производственно-складские здания предприятия "Робоавиа"
  • Поражены складские здания МТО армии РФ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил поражение 16 октября производственно-складского здания предприятия "Робоавиа" в районе населенного пункта Ленина Ростовской области РФ.

"Поражение инфраструктуры предприятия, которое разрабатывает и производит беспилотные летательные аппараты для российской армии, направлено на усложнение производства и поставок БПЛА для российских войск", – сообщает Генштаб ВСУ.

видео дня

Прилеты по целям РФ в Брянской области

Кроме того, подтверждено поражение 12 октября складского здания материально-технического обеспечения подразделения из состава ракетной бригады противника в районе населенного пункта Латыши Брянской области РФ.

"Поражение таких объектов является реализацией Украиной своего неотъемлемого права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН и направлено на снижение военно-экономического и технологического потенциала Российской Федерации", – подчеркнули в Генштабе.

Screenshot
/ Скриншот

Удары по объектам в РФ: появились новые подробности

Украина провела серию атак по объектам на российской территории. О совместной операции сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его информации, одной из целей стал нефтеперерабатывающий завод в Ярославле. Кроме того, Служба безопасности Украины (СБУ) атаковала военный аэродром в Ростовской области.

Дрон "Лютый" - основные характеристики
/ Инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что в Краснодарском крае России прогремела серия взрывов на фоне массированной атаки беспилотников. О пролете БПЛА и работе российской ПВО сообщали местные жители и мониторинговые каналы.

Напомним, серия взрывов прогремела в российском Нижнекамске в Татарстане утром 13 сентября - местные жители фиксировали пролет волны беспилотников и активную работу противовоздушной обороны.

Как сообщалось, Силы обороны Украины атаковали Волгоград крылатыми ракетами FP-5 "Фламинго". Зафиксировано попадание ракет в российское предприятие "Волгоградпромпроект", в результате чего возник пожар.

Читайте также:

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Генштаб ВСУ взрыв
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский заявил о возможной встрече с Путиным и раскрыл намерения диктатора

Зеленский заявил о возможной встрече с Путиным и раскрыл намерения диктатора

16:35Война
Мощные удары ВСУ: в РФ взорван военный завод БПЛА и склады ракетной бригады

Мощные удары ВСУ: в РФ взорван военный завод БПЛА и склады ракетной бригады

16:24Украина
Конфликт Трампа с Зеленским создает серьезные риски для Украины – Reuters

Конфликт Трампа с Зеленским создает серьезные риски для Украины – Reuters

15:56Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке гладящего рубашку парня за 85 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке гладящего рубашку парня за 85 с

Люди собирают пустые пластиковые бутылки — как их использовать повторно

Люди собирают пустые пластиковые бутылки — как их использовать повторно

10 вещей в доме, которые следует тщательно почистить в октябре: о чем часто забывают

10 вещей в доме, которые следует тщательно почистить в октябре: о чем часто забывают

Ни скорлупа, ни зола: чем на самом деле защитить огород от нашествия слизней

Ни скорлупа, ни зола: чем на самом деле защитить огород от нашествия слизней

Восточный гороскоп богатства — знаки, которым предстоит наибольший доход

Восточный гороскоп богатства — знаки, которым предстоит наибольший доход

Последние новости

16:35

Зеленский заявил о возможной встрече с Путиным и раскрыл намерения диктатора

16:24

Мощные удары ВСУ: в РФ взорван военный завод БПЛА и склады ракетной бригады

16:06

Что изменить в гардеробе к зиме 2027: 5 вещей изменят стиль до неузнаваемостиВидео

15:56

Конфликт Трампа с Зеленским создает серьезные риски для Украины – Reuters

15:44

Сквозняки исчезнут, а в доме станет теплее: что нужно сделать с входной дверьюВидео

"Возможны очень жесткие графики или блекауты": Прокип — о сценариях предстоящей зимы«Возможны очень жесткие графики или блекауты»: Прокип — о сценариях предстоящей зимы
15:42

РФ хочет усилить удары по западным областям Украины: чем будет бить враг

15:17

Гороскоп на ноябрь 2026: кому Марс и Юпитер принесут любовь и деньгиВидео

15:11

Зеленский анонсировал новые переговоры с США: когда они могут состояться

15:03

Россия в пятый раз атаковала Запорожсталь: по комбинату выпустили ещё шесть баллистических ракет

Реклама
15:02

Когда обрезать деревья — осенью или весной: оптимальная температура для работ

14:58

Представительница Украины на "Детском Евровидении-2026" отправилась на конкурсВидео

14:34

Дизельная сделка Трампа: Конгресс готовит запрет, нефть дорожает, Будапешт ждет льгот

14:26

Как замочить озимый чеснок перед посадкой: сколько соли нужно для обработки

14:23

Захват новых территорий: Генштаб разоблачил ложь россиян и разъяснил ситуацию

14:20

"Как не рожала": Анна Кошмал удивила изменениями после второй беременностиВидео

14:09

Пленка, контейнер или пакет: простое правило хранения продуктов в холодильнике

14:01

Почему сажать лучше поздно, чем рано: секрет шикарных тюльпанов весной

13:50

Дуэт "склероз и климакс": фальшивую Повалий высмеяли в России

13:49

Как отмыть крышку сковороды от жира в труднодоступных местах за 30 минут

13:24

Гороскоп Таро на 19–25 октября: Тельцам — амбиции, Ракам — желания

Реклама
13:16

Как отмыть до блеска стекло духовки изнутри, не снимая дверцу — лайфхак

13:08

Правильный уход за рождественником осенью: что изменить, чтобы появились бутоны

13:06

"Провокация": жена Остапчука резко высказалась о Горняк на "Холостяке"

12:59

Отсрочки в Резерв+ начали продлевать, но не всем: в Минобороны сделали заявление

12:51

Элизабет Херли выходит замуж за отца известной певицы – детали

12:51

Гороскоп Таро на завтра 18 октября: Овнам - новая глава, Львам - верить в себя

12:36

РФ масштабирует антиэнергетическую операцию: Киев призывает США остановить Путина

12:27

Куда делся хореограф Раду Поклитару и как сейчас выглядит

12:07

Рецепт домашнего хлеба "Кирпичик" — выпекается всего 30 минут

12:06

Свежий укроп круглый год: как правильно посадить его на подоконникеВидео

11:57

Китайский гороскоп на завтра, 18 октября: Быкам - геройство, Свиньям - уныние

11:52

На войне погиб экс-футболист сборной Украины и киевского "Динамо"

11:25

Красивые имена для мальчиков, которые привлекают счастье и успех

11:14

"Победа Украины должна продолжиться и в мирное время": Марианна Буданова получила диплом Школы стратегического архитектора

11:05

Без собственной генерации: как Киев будет выживать зимой после атаки на все ТЭЦ

10:42

Ирина Федишин впервые вышла на связь после трагической потери дочери — детали

10:41

Россияне молятся от отчаяния: БПЛА закрыли небо над Москвой, в аэропортах коллапс

10:10

Холостяк стал третьим лишним: мемы со Славой Кравцовым взорвали Threads

10:08

Люди собирают пустые пластиковые бутылки — как их использовать повторно

09:30

Винница погрузилась в блэкаут, после атаки РФ есть тяжелые раненые

Реклама
09:19

Капитуляция вместо перемирия: в РФ лгут об успехах на фронте, ISW объяснил почему

08:38

РФ ударила по Херсону: погиб водитель скорой, пострадала семья с младенцем

08:33

В Украине тепло вытеснит заморозки: где ожидаются дожди с грозами

08:10

Коваленко показал главный провал армии РФ: наступление захлебывается в цифрахмнение

07:45

Трамп отменил санкции против России, предусмотренные "законом Грема"

06:14

Гороскоп на завтра, 18 октября: Львам — ссора, Скорпионам — подарок

05:55

"Я его потерял": Решетник раскрыл, что произошло с "Холостяком" Топольским

05:31

10 вещей в доме, которые следует тщательно почистить в октябре: о чем часто забывают

05:10

Деньги будут литься рекой: три знака зодиака найдут ключ к богатству

04:44

Какие растения стоит размножить осенью: заготовка черенков в октябре

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять