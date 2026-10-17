Мощные удары ВСУ: в РФ взорван военный завод БПЛА и склады ракетной бригады

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- Атакованы производственно-складские здания предприятия "Робоавиа"
- Поражены складские здания МТО армии РФ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил поражение 16 октября производственно-складского здания предприятия "Робоавиа" в районе населенного пункта Ленина Ростовской области РФ.
"Поражение инфраструктуры предприятия, которое разрабатывает и производит беспилотные летательные аппараты для российской армии, направлено на усложнение производства и поставок БПЛА для российских войск", – сообщает Генштаб ВСУ.
Прилеты по целям РФ в Брянской области
Кроме того, подтверждено поражение 12 октября складского здания материально-технического обеспечения подразделения из состава ракетной бригады противника в районе населенного пункта Латыши Брянской области РФ.
"Поражение таких объектов является реализацией Украиной своего неотъемлемого права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН и направлено на снижение военно-экономического и технологического потенциала Российской Федерации", – подчеркнули в Генштабе.
Удары по объектам в РФ: появились новые подробности
Украина провела серию атак по объектам на российской территории. О совместной операции сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По его информации, одной из целей стал нефтеперерабатывающий завод в Ярославле. Кроме того, Служба безопасности Украины (СБУ) атаковала военный аэродром в Ростовской области.
Ранее Главред сообщал, что в Краснодарском крае России прогремела серия взрывов на фоне массированной атаки беспилотников. О пролете БПЛА и работе российской ПВО сообщали местные жители и мониторинговые каналы.
Напомним, серия взрывов прогремела в российском Нижнекамске в Татарстане утром 13 сентября - местные жители фиксировали пролет волны беспилотников и активную работу противовоздушной обороны.
Как сообщалось, Силы обороны Украины атаковали Волгоград крылатыми ракетами FP-5 "Фламинго". Зафиксировано попадание ракет в российское предприятие "Волгоградпромпроект", в результате чего возник пожар.
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Об источнике: Генштаб ВСУ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.
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