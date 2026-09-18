РФ атаковала Сумы КАБами: под завалами могут находиться люди

Под ударом оказались многоэтажные дома.

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/ Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Сумская ГВА

Российские оккупанты вечером 18 сентября атаковали Сумы управляемыми авиабомбами. В результате удара повреждены многоэтажные жилые дома, есть пострадавшие. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

По словам Григорова, после 21:00 российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по Сумам и окрестностям города. Попадание зафиксировали в многоэтажном жилом доме.

"Предположительно, под завалами могут находиться люди", - сообщил Григоров.

видео дня

Мэр Сум Артем Кобзарь рассказал, что в результате атаки в Ковпаковском районе повреждены многоквартирные дома.

"На данный момент известно о пяти пострадавших, среди них - один ребенок. Медики оказывают всю необходимую помощь", - сообщил мэр города.

Начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко уточнил, что российские войска атаковали Сумы 6-7 управляемыми авиабомбами. По его словам, удар пришелся как минимум на четыре многоэтажных дома

На месте работают все соответствующие службы.

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