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Украина имеет космический дефицит средств: Зеленский сделал важное заявление

Руслана Заклинская
18 сентября 2026, 19:28
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Президент утверждает, что уже достигнуты ключевые финансовые договоренности
Украина имеет космический дефицит средств: Зеленский сделал важное заявление
Зеленский объявил о прорывных договоренностях по поводу финансирования / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы Зеленского:

  • У Украины наблюдается колоссальный дефицит средств
  • Уже готовятся предложения по покрытию дефицита
  • Одним из направлений, требующих финансирования, является производство дронов-перехватчиков

У Украины значительный дефицит средств в государственном бюджете. Для решения этой проблемы готовятся предложения, есть определенные договоренности. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ на встрече "Карпатской восьмерки".

"Вчера разговаривали с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, мы с ней встретимся в ближайшее время. Готовим некоторые предложения по выходу из дефицита, того, о котором я говорил, космического, между нами", - рассказал глава государства.

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Он добавил, что Украина работает над поиском путей покрытия дефицита.

"Я уже знаю об этом, о некоторых вещах. Уже есть договоренности", - отметил Зеленский.

Также президент сообщил, что одним из направлений, на которые требуются дополнительные средства, является наращивание производства скоростных дронов-перехватчиков. По его словам, две украинские компании уже успешно провели боевые испытания таких беспилотников, в ходе которых были уничтожены российские реактивные "Шахеды".

Всего над перехватчиками для реактивных дронов работают 67 компаний. Президент добавил, что с производителями уже заключаются соответствующие контракты.

Какие три направления финансирует Украина

Член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк рассказала, что из-за дефицита государственного бюджета Украина в настоящее время финансирует лишь три основных направления: социальные расходы, зарплаты работников бюджетной сферы и содержание Сил обороны.

"С сегодняшнего дня в Украине финансируются только социальные расходы, зарплаты бюджетникам и содержание военных. Денег в бюджете очень мало", - написала депутат.

Также Василевская-Смаглюк прокомментировала предложение создать реестр банковских счетов и сейфов.

"Ужасно, как депутаты боятся безобидного реестра банковских счетов и сейфов. Особенно учитывая, что в этой стране все друг о друге всё знают, в частности где лежат деньги, и следят друг за другом", - заявила она.

Финансовая ситуация в Украине - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, нардеп Ярослав Железняк сообщил об изменениях в проекте госбюджета на 2027 год, касающихся социальных стандартов и минимальной зарплаты. Минимальная зарплата в проекте установлена на уровне 9 546 грн, а с 1 января 2027 года предусмотрено повышение прожиточного минимума до 3 559 грн.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий охарактеризовал состояние государственных финансов как близкое к критическому из-за задержек с международной помощью. Премьер прогнозирует риск масштабного сокращения расходов в случае продолжения пауз в финансировании.

Финансовый аналитик Алексей Кущ сообщил, что дефицит бюджетных средств может привести к задержкам выплат на срок до трех-пяти дней. Аналитик также отметил, что дефицит не должен привести к прекращению социальных выплат и что государство может прибегнуть к денежной эмиссии, что стимулирует инфляцию и девальвацию национальной валюты.

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Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды он имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

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