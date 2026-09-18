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Принцессе Шарлотте сказали нет: кто на это отважился

Алена Кюпели
18 сентября 2026, 12:05
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Принцесса Шарлотта не сможет учиться в школе, куда уже отправился ее старший брат.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон с принцессой Шарлоттой
Принц Уильям и Кейт Миддлтон с принцессой Шарлоттой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Кратко:

  • Что известно о будущем принцессы
  • Куда она пойдет учиться

Принцесса Шарлотта оказалась перед непростым выбором будущей школы на фоне обсуждений в королевской семье.

Как пишет Radar online, главная проблема в том, что престижный колледж Eton College, куда уже поступил её старший брат принц Джордж, принимает только мальчиков.

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Из-за этого Шарлотта не сможет последовать по его пути, и семье приходится искать альтернативу. Одним из основных вариантов называют Marlborough College - учебное заведение, где в своё время училась Кейт Миддлтон.

Принцесса Шарлотта с отцом
Принцесса Шарлотта с отцом / Фото Instagram/princeandprincessofwales

Источники утверждают, что выбор школы осложняется сразу несколькими факторами: безопасностью, логистикой и желанием родителей дать детям максимально "нормальное" образование, несмотря на их публичный статус. При этом рассматриваются и другие престижные школы, способные обеспечить высокий уровень обучения и приватности.

Отмечается, что окончательное решение пока не принято. Однако ясно одно: в отличие от брата, Шарлотте предстоит пойти по собственному образовательному пути, а не продолжить традицию обучения в Eton.

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Ранее Главред сообщал, что путинист и один из главных клоунов российской эстрады, который поддерживает военное вторжение России в Украину Николай Басков, стал резко сдавать и заговорил о личных проблемах.

Ранее также принц Гарри и Меган Маркл перевели своих детей в новую школу всего через несколько дней после начала учебного года. Причиной стала угроза безопасности Арчи и Лилибет из-за лондонского трафика.

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О персоне: Кейт Миддлтон

Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

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