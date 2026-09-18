Есть раненый, на месте прилета бушует пожар: РФ ударила по Киеву и Запорожью

Враг нанес удар по торговому центру, цели террористов РФ – гражданские предприятия.

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Последствия ударов РФ / Коллаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp

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РФ атаковала Киев дронами, в результате взрыва есть раненый

Враг нанес удар по торговому центру в Запорожье

В Киеве в результате вечерней атаки врага с использованием дронов в четверг вечером, 17 сентября, пострадал мужчина.

"Один мужчина пострадал в результате атаки БПЛА на столицу вечером", – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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По словам мэра, раненого госпитализировали.

Кличко добавил, что в Подольском районе удар пришелся по нежилому зданию.

/ Инфографика: Главред

Удар РФ по Запорожью

Российские войска вечером в четверг нанесли удар по торговому центру в Запорожье, в результате чего на месте удара возник масштабный пожар, сообщил исполняющий обязанности главы Запорожской ОВА Михаил Семикин.

/ t.me/ivan_fedorov_zp

"Враг нанес удар по торговому центру. Цели террористов в Запорожье сегодня – гражданские предприятия, автобусные остановки и сами автобусы, торговые центры", – написал он.

/ t.me/ivan_fedorov_zp

По его словам, ближе к вечеру враг нанес удар по супермаркету на правом берегу – сейчас там бушует масштабный пожар.

Информация о пострадавших пока не поступала, отметил он.

/ t.me/ivan_fedorov_zp

Как обстрелы влияют на электроэнергию в домах

Даже локальные удары по энергосистеме могут привести к серьезным перебоям с электричеством. Как объясняет эксперт Геннадий Рябцев, под ударом часто оказываются ключевые подстанции и межрегиональные линии передачи. Если эти объекты выходят из строя, энергетикам приходится оперативно перенаправлять потоки энергии по резервным маршрутам, чтобы сохранить стабильность системы.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Страна-агрессор РФ готовится к новым массированным ударам по Украине. В этот раз целью атак могут стать объекты водоснабжения, пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в госструктурах. Основной целью ударов могут стать объекты системы водозабора.

Как ранее сообщал Главред, ранее российская оккупационная армия нанесла авиаудары по гражданской инфраструктуре Запорожья и пригорода. Под огнем оказалась жилая застройка, что привело к значительным разрушениям и травмированию местных жителей.

Напомним, российские оккупационные войска атаковали Харьков. В результате удара по гражданскому предприятию есть погибшие и раненые. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

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О персоне: Виталий Кличко Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.

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