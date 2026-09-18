Есть раненый, на месте прилета бушует пожар: РФ ударила по Киеву и Запорожью

Главное:
- РФ атаковала Киев дронами, в результате взрыва есть раненый
- Враг нанес удар по торговому центру в Запорожье
В Киеве в результате вечерней атаки врага с использованием дронов в четверг вечером, 17 сентября, пострадал мужчина.
"Один мужчина пострадал в результате атаки БПЛА на столицу вечером", – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По словам мэра, раненого госпитализировали.
Кличко добавил, что в Подольском районе удар пришелся по нежилому зданию.
Удар РФ по Запорожью
Российские войска вечером в четверг нанесли удар по торговому центру в Запорожье, в результате чего на месте удара возник масштабный пожар, сообщил исполняющий обязанности главы Запорожской ОВА Михаил Семикин.
"Враг нанес удар по торговому центру. Цели террористов в Запорожье сегодня – гражданские предприятия, автобусные остановки и сами автобусы, торговые центры", – написал он.
По его словам, ближе к вечеру враг нанес удар по супермаркету на правом берегу – сейчас там бушует масштабный пожар.
Информация о пострадавших пока не поступала, отметил он.
Как обстрелы влияют на электроэнергию в домах
Даже локальные удары по энергосистеме могут привести к серьезным перебоям с электричеством. Как объясняет эксперт Геннадий Рябцев, под ударом часто оказываются ключевые подстанции и межрегиональные линии передачи. Если эти объекты выходят из строя, энергетикам приходится оперативно перенаправлять потоки энергии по резервным маршрутам, чтобы сохранить стабильность системы.
Удары РФ по Украине - новости по теме
Страна-агрессор РФ готовится к новым массированным ударам по Украине. В этот раз целью атак могут стать объекты водоснабжения, пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в госструктурах. Основной целью ударов могут стать объекты системы водозабора.
Как ранее сообщал Главред, ранее российская оккупационная армия нанесла авиаудары по гражданской инфраструктуре Запорожья и пригорода. Под огнем оказалась жилая застройка, что привело к значительным разрушениям и травмированию местных жителей.
Напомним, российские оккупационные войска атаковали Харьков. В результате удара по гражданскому предприятию есть погибшие и раненые. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
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О персоне: Виталий Кличко
Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.
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