Мухи будут обходить дом стороной: какое растение стоит поставить на подоконник

Вы узнаете:
- Какое растение помогает отпугнуть мух
- Как за ним ухаживать дома
Мухи и другие насекомые могут залетать в дом не только летом, но и осенью. Обычно их очень трудно прогнать, но есть одно растение, которое может решить эту проблему.
Главред решил разобраться, как прогнать мух из дома.
Что отпугивает мух от дома
Самая распространенная проблема в теплую погоду - мухи, от которых магазинные средства спасают лишь частично. Однако естественной альтернативой химическим репеллентам может стать базилик, пишет Canal 26.
Это растение не требует много места, вписывается в интерьер и при этом служит кулинарной специей.
Почему базилик отпугивает мух
Механизм действия объясняют эфирными маслами, которые растение выделяет вместе с характерным ароматом. Для человека этот запах приятен, а вот мухи и комары реагируют на него как на раздражитель.
Важный момент - ожидания от такого способа. Полного уничтожения насекомых он не обеспечивает, а работает лишь как часть более широкой стратегии наряду с гигиеническими и профилактическими мерами.
Где размещать базилик для отпугивания мух
Наибольший эффект дает размещение растения на "точки входа" для насекомых. Речь идет о подоконниках, пространстве у дверей, балконах, а также зонах, где жильцы обычно едят на свежем воздухе.
Дополнительный аргумент в пользу такого решения - двойная функция. Базилик остается ингредиентом для салатов, соусов и других блюд, поэтому горшок на кухне не превращается лишь в элемент декора.
Как правильно ухаживать за базиликом
Чтобы базилик не завял уже через несколько недель, ему нужно хорошее освещение - несколько часов солнца каждый день. Полив в жару должен быть частым, но без переувлажнения субстрата, а горшок - обязательно с дренажными отверстиями для оттока излишков воды.
Регулярная обрезка отдельных листьев и стеблей помогает кустику оставаться густолистным. Растение рекомендуется размещать в светлом месте, защищенном от экстремальных условий.
Как правильно сеять и выращивать базилик - видео:
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Об источнике: Canal 26
Canal 26 - аргентинское информационное СМИ, в состав которого входят круглосуточный новостной телеканал Canal 26 и новостной портал Canal26.com. Канал начал вещание 1 апреля 1996 года в Буэнос-Айресе, а онлайн-издание было запущено в 2005 году для оперативного освещения событий в Аргентине и мире. Медиа входит в группу Telecentro и является одним из самых известных новостных брендов страны.
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