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Мухи будут обходить дом стороной: какое растение стоит поставить на подоконник

Мария Николишин
17 сентября 2026, 23:15
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Эфирные масла растения создают запах, который приятен людям, но раздражает мух и комаров.
Мухи будут обходить дом стороной: какое растение стоит поставить на подоконник
Простой способ избавиться от мух в доме / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какое растение помогает отпугнуть мух
  • Как за ним ухаживать дома

Мухи и другие насекомые могут залетать в дом не только летом, но и осенью. Обычно их очень трудно прогнать, но есть одно растение, которое может решить эту проблему.

Главред решил разобраться, как прогнать мух из дома.

видео дня

Что отпугивает мух от дома

Самая распространенная проблема в теплую погоду - мухи, от которых магазинные средства спасают лишь частично. Однако естественной альтернативой химическим репеллентам может стать базилик, пишет Canal 26.

Это растение не требует много места, вписывается в интерьер и при этом служит кулинарной специей.

Почему базилик отпугивает мух

Механизм действия объясняют эфирными маслами, которые растение выделяет вместе с характерным ароматом. Для человека этот запах приятен, а вот мухи и комары реагируют на него как на раздражитель.

Важный момент - ожидания от такого способа. Полного уничтожения насекомых он не обеспечивает, а работает лишь как часть более широкой стратегии наряду с гигиеническими и профилактическими мерами.

Где размещать базилик для отпугивания мух

Наибольший эффект дает размещение растения на "точки входа" для насекомых. Речь идет о подоконниках, пространстве у дверей, балконах, а также зонах, где жильцы обычно едят на свежем воздухе.

Дополнительный аргумент в пользу такого решения - двойная функция. Базилик остается ингредиентом для салатов, соусов и других блюд, поэтому горшок на кухне не превращается лишь в элемент декора.

Как защитить дом от насекомых
Как защитить дом от насекомых / Инфографика: Главред

Как правильно ухаживать за базиликом

Чтобы базилик не завял уже через несколько недель, ему нужно хорошее освещение - несколько часов солнца каждый день. Полив в жару должен быть частым, но без переувлажнения субстрата, а горшок - обязательно с дренажными отверстиями для оттока излишков воды.

Регулярная обрезка отдельных листьев и стеблей помогает кустику оставаться густолистным. Растение рекомендуется размещать в светлом месте, защищенном от экстремальных условий.

Как правильно сеять и выращивать базилик - видео:

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Об источнике: Canal 26

Canal 26 - аргентинское информационное СМИ, в состав которого входят круглосуточный новостной телеканал Canal 26 и новостной портал Canal26.com. Канал начал вещание 1 апреля 1996 года в Буэнос-Айресе, а онлайн-издание было запущено в 2005 году для оперативного освещения событий в Аргентине и мире. Медиа входит в группу Telecentro и является одним из самых известных новостных брендов страны.

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