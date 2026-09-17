Мухи будут обходить дом стороной: какое растение стоит поставить на подоконник

Эфирные масла растения создают запах, который приятен людям, но раздражает мух и комаров.

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Простой способ избавиться от мух в доме / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Какое растение помогает отпугнуть мух

Как за ним ухаживать дома

Мухи и другие насекомые могут залетать в дом не только летом, но и осенью. Обычно их очень трудно прогнать, но есть одно растение, которое может решить эту проблему.

Главред решил разобраться, как прогнать мух из дома.

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Что отпугивает мух от дома

Самая распространенная проблема в теплую погоду - мухи, от которых магазинные средства спасают лишь частично. Однако естественной альтернативой химическим репеллентам может стать базилик, пишет Canal 26.

Это растение не требует много места, вписывается в интерьер и при этом служит кулинарной специей.

Почему базилик отпугивает мух

Механизм действия объясняют эфирными маслами, которые растение выделяет вместе с характерным ароматом. Для человека этот запах приятен, а вот мухи и комары реагируют на него как на раздражитель.

Важный момент - ожидания от такого способа. Полного уничтожения насекомых он не обеспечивает, а работает лишь как часть более широкой стратегии наряду с гигиеническими и профилактическими мерами.

Где размещать базилик для отпугивания мух

Наибольший эффект дает размещение растения на "точки входа" для насекомых. Речь идет о подоконниках, пространстве у дверей, балконах, а также зонах, где жильцы обычно едят на свежем воздухе.

Дополнительный аргумент в пользу такого решения - двойная функция. Базилик остается ингредиентом для салатов, соусов и других блюд, поэтому горшок на кухне не превращается лишь в элемент декора.

Как защитить дом от насекомых / Инфографика: Главред

Как правильно ухаживать за базиликом

Чтобы базилик не завял уже через несколько недель, ему нужно хорошее освещение - несколько часов солнца каждый день. Полив в жару должен быть частым, но без переувлажнения субстрата, а горшок - обязательно с дренажными отверстиями для оттока излишков воды.

Регулярная обрезка отдельных листьев и стеблей помогает кустику оставаться густолистным. Растение рекомендуется размещать в светлом месте, защищенном от экстремальных условий.

Как правильно сеять и выращивать базилик - видео:

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Об источнике: Canal 26 Canal 26 - аргентинское информационное СМИ, в состав которого входят круглосуточный новостной телеканал Canal 26 и новостной портал Canal26.com. Канал начал вещание 1 апреля 1996 года в Буэнос-Айресе, а онлайн-издание было запущено в 2005 году для оперативного освещения событий в Аргентине и мире. Медиа входит в группу Telecentro и является одним из самых известных новостных брендов страны.

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