Турция предложила Украине и России соглашение касательно атак в Чёрном море — СМИ

Меморандум Турции должен положить конец нападениям на гражданские суда в Чёрном море.

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Перемирие в Чёрном море - Турция готовит новый формат для движения судов / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

Турция передала сторонам проект меморандума

Анкара хочет прекратить атаки в Черном море

Турция передала Украине и России проект меморандума, который должен положить конец атакам на гражданские суда в Черном море. Инициатива появилась на фоне резкого роста числа ударов по торговому флоту: с конца июня было атаковано не менее 25 судов, принадлежащих турецким компаниям. Об этом сообщил турецкий дипломат в комментарии AFP, передает Daily Sabah.

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По словам представителя Анкары, документ уже передан обеим сторонам для поиска механизма, который позволил бы снизить риски для гражданского судоходства. Речь идет о судах, используемых для международной торговли и экспорта.

"Мы предоставили россиянам и украинцам текст меморандума - его проект - с целью поиска решения по поводу этих атак, происходящих в Черном море", - заявил дипломат.

Турецкие власти ранее уже призывали Киев и Москву ввести мораторий на удары по гражданским кораблям. Министр иностранных дел Хакан Фидан выступил с таким предложением 8 августа, однако после этого инциденты не прекратились.

Особое внимание Анкары привлекли атаки на суда турецких компаний. В августе Министерство иностранных дел Турции вызвало посла Украины после удара по контейнеровозу "Lider Bordo Mavi" у российского побережья и последующей атаки на судно "Lider Kocatepe", которое направлялось для его буксировки.

Турецкая сторона связывает новую инициативу с необходимостью создать более предсказуемые условия для движения судов через Чёрное море. Один из предложенных подходов предусматривает использование уже существующего маршрута, проходящего вдоль побережья Румынии и Болгарии.

"В этом механизме есть, возможно, четырех- или пятимильный участок, где украинское судно должно покинуть национальные территориальные воды и двигаться в международных водах, что является рискованным участком. Поэтому наше предложение также продиктовано этим", - пояснил дипломат.

Отдельно Анкара рассматривает альтернативный маршрут для торгового судоходства. Он может пролегать вдоль восточного и южного побережья Черного моря - у берегов Грузии и Турции.

"Мы хотим использовать территориальные воды соседних государств, в частности Турции и Грузии, если они проявят желание принять участие", - отметил дипломат.

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"Заявление о готовности Европы и Соединённых Штатов отменить санкции против России. Если они скажут: мы готовы, например, ослабить санкции в энергетической сфере, разрешить России продавать нефть и газ, а Европа готова это покупать на определенных условиях - тогда да", - подчеркнул он.

Пока, отмечает эксперт, публичных сигналов такого рода нет. В то же время он считает, что российская сторона заинтересована в вынесении этого вопроса на переговорный уровень.

"Они уже обсуждают это с американцами. Причем это должно произойти синхронно - в Вашингтоне и Брюсселе. Если такие заявления прозвучат, тогда можно будет говорить, что что-то конкретное действительно приближается", - добавил Клочок.

Санкции против России / Инфографика: Главред

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О персоне: Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая проводит стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

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