Сколько варить гречку, чтобы она получилась вкусной: повар назвал точное время

Рассыпчатую и вкусную гречку можно приготовить и без сложных кулинарных приёмов.

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Самый простой способ приготовить вкусную гречку / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Как правильно варить гречку, чтобы она была рассыпчатой

Сколько воды нужно для приготовления гречки

Гречка - крупа, которую, на первый взгляд, невозможно испортить при приготовлении. Однако на самом деле многие её переваривают, и в результате гречка не получается рассыпчатой и вкусной.

Однако Главред узнал, что украинский повар Александр Огородник в TikTok объяснил, сколько и как правильно варить гречку, чтобы она точно получилась очень вкусной и правильной консистенции.

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Как правильно варить гречку

Для приготовления гречки повар советует взять литр воды, соль и лавровый лист. Особое внимание он уделил простому кулинарному приёму с лавровым листом, который помогает раскрыть его аромат.

"Немножко подпаливаю его, чтобы он раскрыл свой аромат", - отметил повар.

После этого воду нужно довести до кипения. И именно в кипящую воду добавляют гречку.

Как правильно варить крупы / Инфографика: Главред

Сколько варить гречку

Огородник отметил, что на 1 литр воды нужно взять 100 граммов гречки. Тогда время приготовления составит ровно 11 минут. После этого нужно слить лишнюю воду через сито.

"Сливаем воду. Убираем лаврушку (лавровый лист - Главред). Добавляем ложку сливочного масла. Перемешиваем. И посмотрите, какая красота у нас получается. Посмотрите на эту гречку. Красивая, рассыпчатая, не переваренная. Как раз такая, как нужно", - подчеркнул повар.

Видео о том, как правильно варить гречку, можно посмотреть по ссылке.

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О персоне: Александр Огородник Александр Огородник - украинский повар, имеющий 10-летний опыт работы на профессиональных кухнях в разных странах мира, владелец закрытого Кулинарного клуба, который делится рецептами различных блюд на своём YouTube-канале, в Instagram и TikTok.

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