Выборы в Госдуму РФ могут стать последними для Путина: эксперт назвал причину

Что сказал Коваленко:
- Нынешние выборы в Госдуму РФ могут стать последними при Путине
- Уже появились признаки того, что карьера Путина может вскоре закончиться
Завтра, 18 сентября, в стране-агрессоре России начнутся выборы в Госдуму. И они, вполне возможно, станут последними при власти кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина.
Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, шансы на это сейчас 50 на 50.
Коваленко отметил, что перед предыдущими выборами в Госдуму РФ 5 лет назад шанс на уход Путина от власти был почти нулевым, несмотря на то, что в 2022 году многие говорили, что это "конец Путина".
"Но нет, конец так быстро не наступает. Сейчас же - 50 на 50, потому что уже есть признаки того, что нынешние выборы в Госдуму РФ станут последними в карьере диктатора Путина", - подчеркнул обозреватель.
Почему Кремль боится бунта после выборов - мнение аналитиков
Главред писал, что, по данным аналитиков ISW, Верховный суд России снял с выборов в Государственную Думу в сентябре 2026 года единственную антивоенную партию "Яблоко". А всё потому, что кремлевский диктатор Владимир Путин и его соратники опасаются, что "Яблоко" может частично подхватить это недовольство.
Кремль, вероятно, осознает рост общественного недовольства войной в Украине, поскольку украинские удары по российскому тылу приводят к росту внутренних расходов.
Выборы в России - последние новости
Напомним, Главред писал , что Кремль готовится провести выборы не только в России, но и на временно оккупированных территориях Украины. Это обойдется Москве в сотни миллионов рублей.
Накануне стало известно, что в Кремле опасаются митингов. Об этом свидетельствует просьба страны-агрессора запретить протесты у зарубежных посольств в дни выборов в Государственную Думу.
Ранее аналитики ISW сообщали, что Кремль, по всей видимости, удваивает решительный отказ от концепции переговоров, чтобы объединить российскую общественность вокруг провоенной платформы в преддверии выборов в Государственную Думу 18–20 сентября 2026 года
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О персоне: Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
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