Кремль может пойти на крайний шаг после выборов: эксперт назвал возможный сценарий

После выборов в Госдуму в РФ может начаться всеобщая мобилизация, считает Александр Коваленко.

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Кремль может пойти на крайний шаг после выборов / Коллаж: Главред, фото: wikipedia, скриншот

Что сказал Александр Коваленко:

Темпы продвижения армии РФ остаются низкими, а потери - значительными

Всеобщая мобилизация в России неизбежна

После выборов в Государственную думу России Кремль может принять решение о проведении всеобщей мобилизации. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду.

По словам эксперта, российские войска сейчас способны проводить тактические наступательные операции, однако темпы их продвижения остаются низкими, а потери - значительными.

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"Скорость продвижения вообще не удовлетворяет российское командование, ведь войска движутся очень медленно и несут огромные потери", - заявил Коваленко.

Он отметил, что российские войска практически утратили инициативу на большей части линии боевого соприкосновения в южной оперативной зоне. Исключением, по его оценке, остается Гуляйпольское направление, однако и там продвижение имеет исключительно тактический характер.

"Речь не идет о каких-либо перспективах прорыва фронта и обвала обороны Украины", - подчеркнул обозреватель.

По словам Коваленко, ситуация для российских войск ухудшается также на Слобожанском плацдарме, Лиманском и Купянском направлениях. Если ранее эти участки фронта были для противника зонами стагнации, то теперь там российские подразделения сталкиваются с неудачами, тогда как украинские войска продвигаются.

В частности, эксперт упомянул ситуацию на Купянском направлении в районе Двуречной, где ранее было официально подтверждено расширение зоны контроля украинских сил. Кроме того, по его словам, ухудшается положение российских войск между реками Жеребец и Нитриус.

Коваленко отметил, что официальных заявлений об изменениях на этом участке пока не было, однако соответствующие изменения, по его словам, фиксируют мониторинговые группы, OSINT-аналитики и российские военные блогеры.

Одной из главных проблем российской армии эксперт назвал нехватку личного состава. По его словам, Москва не располагает принципиально новыми техническими или технологическими решениями, которые могли бы существенно изменить ситуацию на фронте.

"Единственное, что Россия может применить, - это классический советский метод ведения войны количеством", - сказал Коваленко.

Он считает, что нынешнего количества российских военнослужащих в зоне боевых действий недостаточно для продолжения наступления одновременно на нескольких направлениях. Более того, российским войскам, по его словам, не хватает личного состава даже для удержания уже захваченных территорий.

На этом фоне Коваленко прогнозирует, что после выборов в Госдуму в России могут начать всеобщую мобилизацию. По его словам, ее постараются провести как можно быстрее, чтобы компенсировать нехватку военнослужащих, минимизировать дальнейшие потери позиций и подготовить условия для новых наступательных действий.

"Всеобщая мобилизация в России неизбежна", - заявил обозреватель.

По его оценке, после пополнения личного состава российское командование может сначала попытаться вернуть утраченные позиции, а затем продолжить наступление.

Коваленко также считает, что мобилизация в России может оказаться длительной и продолжаться столько, сколько будет необходимо руководству страны. При этом, по его словам, ее проведение может сопровождаться усилением репрессивных мер и ограничением прав и свобод граждан.

"Она продлится столько, сколько это потребуется режиму", - сказал эксперт.

По словам Коваленко, мобилизация может проводиться в гибридном формате, однако это не изменит ее сути.

Россия может перейти к атакам на культурные объекты: мнение эксперта

Россия расширяет перечень объектов для атак. После нанесения ударов по украинской логистике и складам в списке появились административные здания, а дальше будут объекты культурного наследия. Об этом заявил военный эксперт, сотрудник Службы безопасности Украины в 2004–2015 годах Иван Ступак.

"Понимаем, что дальше, согласно их плану, скорее всего, последует разрушение каких-то исторических зданий, памятников архитектуры и истории, которым по 100, 200, до 1000 лет. Что угодно можно разрушить. И это лишь первый шаг. По зданию Главного управления разведки уже ранее наносились удары. Поэтому, учитывая новый этап, понимаем, что нас будут терроризировать, пока не будет найден оптимальный выход из этой ситуации. Над этим работают, но для этого нужно время как минимум до ноября", - сказал эксперт.

Мобилизация в РФ - что известно

Как сообщал Главред, в ГУР отмечали, что Россия планирует провести дополнительную волну мобилизации в 2026–2027 годах. Москва рассчитывает набрать 300 тысяч человек в этом году и 300 тысяч человек в следующем.

Полковник Хемиш де Бреттон-Гордон говорил, что российский диктатор Владимир Путин рискует мобилизовать не просто еще одну волну бойцов для фронта, а армию, которая впоследствии может заставить его завершить войну против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что внутренние документы РФ подтверждают подготовку мобилизации на осень после имитации парламентских выборов. План кремлевского диктатора Владимира Путина несложен.

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О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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