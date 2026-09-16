Для чего на самом деле предназначены отсеки в стиральной машине: знают единицы

Вы узнаете:
- Что означают три отсека стиральной машины
- Куда заливать гель для стирки и кондиционер
В стиральной машине обычно есть три отсека, предназначенные для различных средств и этапов стирки. Однако не все знают, что означают обозначения на них и куда именно нужно заливать гель или кондиционер.
Главред узнал, что украинский блогер и клиентокер Марк Любчик в TikTok объяснил назначение каждого отсека и рассказал, какой из них используется для основной стирки.
Что означают три отсека в стиральной машине
На первом отсеке обычно можно увидеть отметку в виде тазика с одной полоской. Он предназначен для средства, которое используется во время предварительной стирки или замачивания.
Эксперт отмечает, что программу предварительной стирки используют не так часто, поэтому постоянно заливать средство в этот отсек нет необходимости.
Куда заливать гель для стирки
Для обычной основной стирки, по словам блогера, нужно использовать отсек с отметкой в виде тазчика с двумя черточками.
"Заливать гель (для стирки - Главред) нужно только там, где нарисована тазушка с двумя черточками", - подчеркнул он.
Куда заливать кондиционер в стиральной машине
Третий отсек можно узнать по отметке в виде цветочка или снежинки. Внутри также есть специальная пластиковая вставка. Именно этот отсек предназначен для кондиционера.
Кондиционер не используется в начале основной стирки. Стиральная машина добавляет его, когда это предусмотрено программой.
Специальная пластиковая вставка в отсеке как раз и нужна для того, чтобы кондиционер оставался внутри до того момента, когда машина подаст воду.
Видео о том, для чего предназначены три отсека стиральной машины, можно посмотреть по ссылке.
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О персоне: Марк Любчик
Марк Любчик - украинский TikTok-блогер, клинкер, который в своих соцсетях делится советами по уходу за домом и организации пространства. На его страницу в TikTok подписаны более 30 тысяч пользователей.
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