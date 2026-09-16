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Для чего на самом деле предназначены отсеки в стиральной машине: знают единицы

Анна Косик
16 сентября 2026, 10:58
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Если правильно использовать отсеки стиральной машины, она будет работать эффективнее.
Для чего на самом деле предназначены отсеки в стиральной машине: знают единицы
В какой отсек нужно заливать гель для стирки / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube и TikTok

Вы узнаете:

  • Что означают три отсека стиральной машины
  • Куда заливать гель для стирки и кондиционер

В стиральной машине обычно есть три отсека, предназначенные для различных средств и этапов стирки. Однако не все знают, что означают обозначения на них и куда именно нужно заливать гель или кондиционер.

Главред узнал, что украинский блогер и клиентокер Марк Любчик в TikTok объяснил назначение каждого отсека и рассказал, какой из них используется для основной стирки.

видео дня

Что означают три отсека в стиральной машине

На первом отсеке обычно можно увидеть отметку в виде тазика с одной полоской. Он предназначен для средства, которое используется во время предварительной стирки или замачивания.

Эксперт отмечает, что программу предварительной стирки используют не так часто, поэтому постоянно заливать средство в этот отсек нет необходимости.

Куда заливать гель для стирки

Для обычной основной стирки, по словам блогера, нужно использовать отсек с отметкой в виде тазчика с двумя черточками.

"Заливать гель (для стирки - Главред) нужно только там, где нарисована тазушка с двумя черточками", - подчеркнул он.

Куда заливать кондиционер в стиральной машине

Третий отсек можно узнать по отметке в виде цветочка или снежинки. Внутри также есть специальная пластиковая вставка. Именно этот отсек предназначен для кондиционера.

Почему стиральная машина плохо отжимает белье
Почему стиральная машина плохо отжимает белье / Инфографика: Главред

Кондиционер не используется в начале основной стирки. Стиральная машина добавляет его, когда это предусмотрено программой.

Специальная пластиковая вставка в отсеке как раз и нужна для того, чтобы кондиционер оставался внутри до того момента, когда машина подаст воду.

Видео о том, для чего предназначены три отсека стиральной машины, можно посмотреть по ссылке.

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О персоне: Марк Любчик

Марк Любчик - украинский TikTok-блогер, клинкер, который в своих соцсетях делится советами по уходу за домом и организации пространства. На его страницу в TikTok подписаны более 30 тысяч пользователей.

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