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Ликвидирован топгенерал РФ Антон Грунис, которого хвалил Путин - медиа

Руслана Заклинская
16 сентября 2026, 10:49
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Незадолго до смерти генерал-майор солгал Путину о якобы взятии Константиновки.
Ликвидирован топгенерал РФ Антон Грунис, которого хвалил Путин - медиа
Антон Грунис / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео Минобороны РФ

Кратко:

  • Генерал-майор РФ Антон Грунис ликвидирован
  • Грунис ранее докладывал Путину о якобы захвате Константиновки
  • Грунис был командиром 4-й ОМСБр страны-агрессора

В Украине ликвидировали генерал-майора российской армии Антона Груниса, который командовал 4-й отдельной мотострелковой бригадой. Ранее он докладывал Владимиру Путину о якобы захвате Константиновки в Донецкой области. О смерти топ-генерала сообщил Telegram-канал Astra.

Впоследствии смерть Груниса подтвердили в 4-й отдельной мотострелковой бригаде. Точные обстоятельства, дата и место смерти Груниса пока неизвестны.

видео дня

В начале июля Грунис докладывал Путину о якобы захвате Константиновки. Тогда российский президент положительно отзывался о генерале: "Человек с литовской фамилией, родившийся в Казани, воюет блестяще".

При этом лишь в конце августа Грунис получил высшую государственную награду РФ - "Золотую звезду" Героя России. 28 августа министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил ему медаль "за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга".

Что известно об Антоне Грунисе

Грунис командовал 4-й отдельной мотострелковой бригадой, которая участвовала в боях на Бахмутском и Константиновском направлениях. В начале июля он доложил Путину о якобы взятии Константиновки под контроль российских войск.

По открытым данным, Грунис окончил Казанское суворовское училище в 1996 году, участвовал в войнах в Чечне и против Грузии. В 2021 году он ушел в запас, но после начала полномасштабного вторжения вернулся на службу. В 2024 году ему присвоили звание генерал-майора.

4-я ОМСБр была сформирована в 2014 году на базе незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР". После интеграции в российскую армию её включили в состав 2-го армейского корпуса, а впоследствии - в состав 3-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа РФ.

В 2014 году он участвовал в оккупации Крыма. Подразделения его бригады вели захватническую войну на Лисичанском, Кременском, Бахмутском направлениях, а также вблизи Клещеевки и Часового Яра. В 2026 году их фиксировали в боях за Константиновку.

Ликвидация россиян - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, руководитель ЦПД Андрей Коваленко заявил об аварии военного самолета Ан-26 во временно оккупированном Крыму. Он рассказал, что авиакатастрофа в Крыму привела к гибели всех людей на борту.

Российские Telegram-каналы ASTRA и MASH сообщили о покушении на российского генерал-майора Николая Варпаховича в Саратовской области. Нападение зафиксировано 3 сентября в поселке Пробуждение, ранения получил также водитель, а в пострадавшего попали две пули.

Фонд "Народный фронт" сообщил о смерти исполнительного директора Анатолия Чернышова после нападения в Крыму. Фонд заявил, что Чернышов получил минно-взрывные травмы.

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Об источнике: Astra

Независимое издание, запущенное сразу после начала полномасштабной войны. Издание освещает актуальные темы войны РФ с Украиной, а также преступления российской армии.

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