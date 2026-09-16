Ликвидирован топгенерал РФ Антон Грунис, которого хвалил Путин - медиа

Кратко:
- Генерал-майор РФ Антон Грунис ликвидирован
- Грунис ранее докладывал Путину о якобы захвате Константиновки
- Грунис был командиром 4-й ОМСБр страны-агрессора
В Украине ликвидировали генерал-майора российской армии Антона Груниса, который командовал 4-й отдельной мотострелковой бригадой. Ранее он докладывал Владимиру Путину о якобы захвате Константиновки в Донецкой области. О смерти топ-генерала сообщил Telegram-канал Astra.
Впоследствии смерть Груниса подтвердили в 4-й отдельной мотострелковой бригаде. Точные обстоятельства, дата и место смерти Груниса пока неизвестны.
В начале июля Грунис докладывал Путину о якобы захвате Константиновки. Тогда российский президент положительно отзывался о генерале: "Человек с литовской фамилией, родившийся в Казани, воюет блестяще".
При этом лишь в конце августа Грунис получил высшую государственную награду РФ - "Золотую звезду" Героя России. 28 августа министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил ему медаль "за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга".
Что известно об Антоне Грунисе
Грунис командовал 4-й отдельной мотострелковой бригадой, которая участвовала в боях на Бахмутском и Константиновском направлениях. В начале июля он доложил Путину о якобы взятии Константиновки под контроль российских войск.
По открытым данным, Грунис окончил Казанское суворовское училище в 1996 году, участвовал в войнах в Чечне и против Грузии. В 2021 году он ушел в запас, но после начала полномасштабного вторжения вернулся на службу. В 2024 году ему присвоили звание генерал-майора.
4-я ОМСБр была сформирована в 2014 году на базе незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР". После интеграции в российскую армию её включили в состав 2-го армейского корпуса, а впоследствии - в состав 3-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа РФ.
В 2014 году он участвовал в оккупации Крыма. Подразделения его бригады вели захватническую войну на Лисичанском, Кременском, Бахмутском направлениях, а также вблизи Клещеевки и Часового Яра. В 2026 году их фиксировали в боях за Константиновку.
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Об источнике: Astra
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