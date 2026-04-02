Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

В Крыму в авиакатастрофе ликвидирован топ-генерал РФ - что известно

Юрий Берендий
2 апреля 2026, 18:26
Во временно оккупированном Крыму разбился российский Ан-26 с генерал-лейтенантом Отрощенко и 28 другими людьми на борту, все они погибли.
Крым новости - в Крыму в авиакатастрофе ликвидирован топгенерал РФ

На российском Ан-26, разбившемся 31 марта во временно оккупированном Крыму, находился генерал-лейтенант Александр Иванович Отрощенко. Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"Он был действующим командиром смешанного авиационного корпуса Северного флота. Его сопровождали шесть офицеров штаба Северного флота", - указал он.

видео дня

По данным росСМИ , все находившиеся на борту погибли. Самолет перевозил 29 человек – 23 пассажира и 6 членов экипажа.

Какая причина падения самолета – мнение эксперта

Поспешное сообщение российского Минобороны о крушении Ан-26 в Крыму наталкивает на мысль, что ведомство могло пытаться скрыть неприятный факт, например "дружеский огонь". Об этом заявил на условиях анонимности военный эксперт из Крыма, бывший украинский подполковник запаса в комментарии " Крым.Реалии ".

Эксперт отметил, что самолет находился на слишком низкой высоте вдали от аэродромов, ведь от Куйбышевого до "Качи" - 29 км, до "Бельбека" - 24 км, а горы, в которые врезался самолет, поднимались до 500 м. По его словам, экипаж не мог заметить. Он не исключает, что причиной катастрофы мог стать "дружественный огонь", который Минобороны пытается скрыть, но также допускает техническую неисправность, как утверждает российский следователь.

"Френдли файер" (англ. friendly fire - дружеский огонь, – ред.) на войне случается. Но происходит это обычно недалеко от линии фронта, а не в глубоком тылу. Если это действительно произошло, то подготовка военнослужащих российского ПВО явно недостаточна".

Кроме того, эксперт не исключает возможности удара украинского спецназа или местных партизан из ПЗРК, поскольку маршруты полетов военно-транспортных самолетов из России в Крым хорошо известны и часто проходят над одними и теми же районами, особенно в зоне снижения до аэродрома.

Аэродромы Крым инфографика
Аэродромы РФ в Крыму / Инфографика: Главред

Удары по Крыму – последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред , в ночь на 2 апреля Силы обороны Украины нанесли успешный удар по аэродрому "Кировское" на временно оккупированной территории Крыма. О подробностях и последствиях атаки сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным "Мадьяр".

Ранее, в ночь на 25 февраля, подразделения Middle strike сил специальных операций поразили позиции российской противовоздушной обороны в Крыму, уничтожив зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С-1".

Кроме того, 16 февраля бойцы спецподразделения ГУР сообщили , что в течение недели поразили российский десантный катер и элементы системы ПВО оккупантов в Крыму.

Другие новости:

О персоне: Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПИ. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового главы , Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности, в информационном пространстве. ЦПИ будет противостоять силам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное коммьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПСО", – подчеркнул Андрей Коваленко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

23:57Фронт
РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

19:27Война
Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

19:27Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапЕлена ЗеленскаяСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять