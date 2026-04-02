В Крыму в авиакатастрофе ликвидирован топ-генерал РФ - что известно

Во временно оккупированном Крыму разбился российский Ан-26 с генерал-лейтенантом Отрощенко и 28 другими людьми на борту, все они погибли.

Крым новости - в Крыму в авиакатастрофе ликвидирован топгенерал РФ

В результате аварии Ан-26 в Крыму ликвидирован российский топгенерал

Из-за авиакатастрофы уничтожены все находившиеся на борту россияне

На российском Ан-26, разбившемся 31 марта во временно оккупированном Крыму, находился генерал-лейтенант Александр Иванович Отрощенко. Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"Он был действующим командиром смешанного авиационного корпуса Северного флота. Его сопровождали шесть офицеров штаба Северного флота", - указал он. видео дня

По данным росСМИ , все находившиеся на борту погибли. Самолет перевозил 29 человек – 23 пассажира и 6 членов экипажа.

Какая причина падения самолета – мнение эксперта Поспешное сообщение российского Минобороны о крушении Ан-26 в Крыму наталкивает на мысль, что ведомство могло пытаться скрыть неприятный факт, например "дружеский огонь". Об этом заявил на условиях анонимности военный эксперт из Крыма, бывший украинский подполковник запаса в комментарии " Крым.Реалии ". Эксперт отметил, что самолет находился на слишком низкой высоте вдали от аэродромов, ведь от Куйбышевого до "Качи" - 29 км, до "Бельбека" - 24 км, а горы, в которые врезался самолет, поднимались до 500 м. По его словам, экипаж не мог заметить. Он не исключает, что причиной катастрофы мог стать "дружественный огонь", который Минобороны пытается скрыть, но также допускает техническую неисправность, как утверждает российский следователь. "Френдли файер" (англ. friendly fire - дружеский огонь, – ред.) на войне случается. Но происходит это обычно недалеко от линии фронта, а не в глубоком тылу. Если это действительно произошло, то подготовка военнослужащих российского ПВО явно недостаточна". Кроме того, эксперт не исключает возможности удара украинского спецназа или местных партизан из ПЗРК, поскольку маршруты полетов военно-транспортных самолетов из России в Крым хорошо известны и часто проходят над одними и теми же районами, особенно в зоне снижения до аэродрома.

Напомним, как ранее сообщал Главред , в ночь на 2 апреля Силы обороны Украины нанесли успешный удар по аэродрому "Кировское" на временно оккупированной территории Крыма. О подробностях и последствиях атаки сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным "Мадьяр".

Ранее, в ночь на 25 февраля, подразделения Middle strike сил специальных операций поразили позиции российской противовоздушной обороны в Крыму, уничтожив зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С-1".

Кроме того, 16 февраля бойцы спецподразделения ГУР сообщили , что в течение недели поразили российский десантный катер и элементы системы ПВО оккупантов в Крыму.

О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПИ. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового главы , Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности, в информационном пространстве. ЦПИ будет противостоять силам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное коммьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПСО", – подчеркнул Андрей Коваленко.

