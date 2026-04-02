Уничтожили самолет РФ и не только: раскрыты последствия удара по аэродрому в Крыму

Силы обороны Украины нанесли удар по аэродрому в Крыму, уничтожив самолет РФ, базу и пункт подготовки ударно-разведывательных беспилотников "Орион"

Новости Крыма — раскрыты последствия удара по аэродрому в Крыму

Силы обороны нанесли удар по аэродрому "Кировское" в Крыму

"Мадяр" сообщил о последствиях атаки

В ночь на 2 апреля Силы обороны Украины нанесли результативный удар по аэродрому "Кировское" во временно оккупированном Крыму. О деталях и последствиях атаки сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди.

По его словам, во время атаки были уничтожены четыре беспилотника, пункт предполетной подготовки тяжелых БПЛА "Орион", самолет Ан-72П и радиолокационная станция "Меч".

"В ночь на 2 апреля 2026 года "птицами" 1-го отдельного центра СБС и 9-го департамента ГУР нанесен визит вежливости на базу и пункт предполетной подготовки новейших и дорогостоящих ударно-разведывательных БПЛА "Орион", — говорится в сообщении.

"Мадяр" уточнил, что "Орион" — это беспилотник, способный находиться в воздухе до 24 часов, действовать на расстоянии до 250–300 км, проводить разведку и нести до 250 кг вооружения на высоте до 7,5 км.

По его информации, объект был полностью уничтожен на аэродроме "Кировское" вблизи Красносельского в Крыму.

Удар был нанесен с применением украинских средств средней дальности FP-2 с боевой частью массой 60–100 кг.

Ударов по Крыму станет больше — прогноз эксперта Как писал Главред, в 2026 году Украина может значительно увеличить количество ударов по целям как на территории России, так и на временно оккупированных территориях. Об этом в эфире Radio NV сообщил аналитик и авиационный эксперт Константин Криволап. Он также отметил, что украинские силы активно уничтожают российские зенитно-ракетные комплексы С-400. По его оценкам, в целом Россия изготовила около 150 таких систем, часть из которых экспортировала, тогда как в собственном арсенале осталось примерно 100. Из этого количества Украина уже ликвидировала ориентировочно 40–50 комплексов, причем большинство — на территории Крыма. "Они их ставят, но мы постоянно выбиваем эти С-400, все радиолокаторы, которые могут показать, как будут прилетать наши дроны. Я нахожусь в таком ожидании, что с нового года начнутся серьезные ракетные атаки по Крыму и Крым станет абсолютно непригодным для жизни российских военных", — добавил Криволап.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 24 марта Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило об уничтожении пусковой установки гиперзвуковых ракет "Циркон" на временно оккупированной территории Крыма.

19 марта Силы обороны поразили объекты концерна "Алмаз-Антей" в Крыму, а также нанесли удары по складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов и местам скопления российских войск в Донецкой и Херсонской областях. О результатах атаки сообщил Генштаб ВСУ.

Кроме того, в ночь на 21 февраля украинские военные осуществили серию успешных атак по военным объектам оккупантов в Крыму, отметили в Генштабе ВСУ.

О личности: кто такой "Мадяр" Бровди Роберт Йосипович (позывной "Мадяр") — украинский военнослужащий, более известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадяра" (ныне 414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем в составе Морской пехоты Украины). До вторжения был бизнесменом, занимался зернотрейдингом, в частности известен проектом "Гранум", соучредитель арт-фонда "БровдиАрт". С января 2024 года подразделение "Птицы Мадяра" вместе с Робертом Броуди было переброшено на Харьковское направление для усиления Волчанского соединения.

