Мощный удар в Крыму: взорвана ПУ ракет Циркон вместе с россиянами

Этой ночью планы агрессора атаковать мирные города Украины были сорваны, рассказали в ГУР.

Удар по ракетным установка РФ в Крыму

Главное:

Уничтожена пусковая установка гиперзвуковых ракет "Циркон"

В Крыму уничтожены ранены семеро оккупантов РФ

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины сообщает об уничтожении пусковой установки гиперзвуковых ракет "Циркон" во временно оккупированном Крыму.

"В ночь на 24 марта мастера Департамента беспилотных систем ГУР МО Украины выследили в Крыму колонну пусковых установок "Бастион-М", которая двигалась к позициям", - говорится в сообщении ГУР МО.

Уточняется, что в результате точных ударов разведчиков уничтожена одна из пусковых и две дорогостоящие ракеты "Циркон", еще один "Бастион" получил повреждения. Также уничтожены ранены семь оккупантов РФ.

Что известно о российских ракетах "Циркон" и "Бастион"

По информации разведчиков, армия государства-агрессора применяет ракеты "Циркон" из состава комплекса "Бастион" прежде всего для террора гражданского населения Украины, в частности южных и восточных областей.

"Этой ночью планы агрессора атаковать мирные города были сорваны", - добавили в ГУР.

Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о поражении пусковой установки берегового ракетного комплекса "Бастион" в ночь на вторник.

Сообщение сопровождается видео с кадрами уничтожения пусковой установки, из которого видно, что событие произошло в селе Актачи (бывш. Фурмановка) Бахчисарайского района.

Напомним, украинские военные нанесли удар ракетами ATACMS и SCALP по месту хранения и запуска "Шахедов" возле Донецкого аэропорта. После атаки зафиксировали масштабный пожар и детонацию.

Также Силы обороны Украины нанесли удары по российским военным объектам в Крыму. В ходе операции были поражены три зенитных комплекса Панцирь-С1, десантный катер проекта БК-16 в районе Новоозерного и база беспилотников Орион на аэродроме Кировское.

Как сообщал Главред, ранее был уничтожен склад и четыре станции управления дронами. Украинские военные отметили, что продолжают системно уничтожать логистику и боевой потенциал врага в тылу.

Читайте также:

Об источнике: ГУР Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

