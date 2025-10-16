В Раде заинтриговали заявлением об ударах по Крымскому мосту - чего ждать

Украина имеет право поражать Керченский мост, который является символом аннексии Крыма, вопрос в средствах для такого удара, подчеркнул нардеп Мережко.

В Раде заинтриговали заявлением об ударах по Крымскому мосту / Коллаж: Главред, фото: Telegram-канал Сергея Братчука, скриншот из видео

О чем сказал Мережко:

Украина имеет право наносить удары по Крымскому мосту

Керченский мост несет символическое значение для Путина

Украина имеет право бить по Керченскому мосту, который соединяет временно оккупированный Крым с материковой частью России. Об этом в интервью Главреду рассказал председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

Мережко отметил, что Керченский мост является незаконным сооружением, и юридические и международно-правовые основания для его уничтожения действительно есть - вопрос лишь во времени и средствах (будь то "Фламинго", или "Томагавки", или другое вооружение).

Он добавил, что возможность этого уже доказана. Мост имеет огромное символическое значение для российского диктатора и военного преступника Путина. По его словам, это не просто инфраструктура, а знак аннексии Крыма и его разрушение повлечет сильные политические и символические последствия, которых Путин очень боится.

"Не знаю, будут ли американцы прислушиваться к угрозам или шантажу со стороны Кремля - наверняка будут определенные реакции. Но, по моему мнению, надо стремиться к уничтожению этого моста любыми доступными средствами. Это будет иметь большой психологический эффект", - резюмировал он.

Крымский мост / Инфографика: Главред

Как Украина смогла ударить по Крымскому мосту - мнение эксперта

Как писал Главред, генерал-майор запаса и бывший замглавы СБУ (2014-2015 гг.) Виктор Ягун отметил, что изначально Крымский мост имел для России стратегическое значение, поэтому государство вкладывало большие ресурсы в его защиту. В то же время, по его словам, обеспечить полную безопасность этого объекта россиянам так и не удалось.

В комментарии Радио Свобода Ягун подчеркнул, что Москва сосредоточила на обороне моста почти все имеющиеся средства, однако даже мощная система защиты не гарантирует его недосягаемости, особенно если атака хорошо спланирована и проводится в условиях строгой секретности.

Он также отметил, что успешное поражение моста стало возможным благодаря нестандартному мышлению украинских спецслужб, а над операцией работал ограниченный круг лиц, что позволило сохранить ее в тайне.

Удары по Крыму - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина продолжает целенаправленно наносить удары по военным целям на временно оккупированном Крымском полуострове. На этом фоне все чаще звучат предположения, что Силы обороны могут готовить масштабную операцию по освобождению Крыма. Об этом рассказал полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон, который считает, что Украина имеет необходимый потенциал, однако успех операции будет зависеть от ряда благоприятных обстоятельств.

К началу зимы, по оценке военного аналитика Sky News Майкла Кларка, Украина может осуществить неожиданную атаку на полуостров, в частности, воздушную или морскую операцию, чтобы дезориентировать российские войска.

Тем временем бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины нанесли успешный удар по военным объектам во временно оккупированном Крыму, уничтожив три многоцелевых вертолета и радиолокационную станцию "Небо-У". Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО.

Другие новости:

О персоне: Александр Мережко Александр Александрович Мережко (род. 14 февраля 1971, г. Бобринец, Кировоградская область, УССР) - украинский правовед, юрист-международник, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Украины. Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, пишет Википедия.

