Мизинец на ноге значительно важнее, чем вы думаете: какую функцию он скрывает

Дарья Пшеничник
24 декабря 2025, 17:02
По словам эксперта, мизинец играет более важную роль, чем несколько его соседей.
Пальцы ног
Какую функцию выполняет мизинец на ноге / Коллаж: Главред, фото: freepik

  • Короткие пальцы ног делают бег энергоэффективным
  • Длинные пальцы дают спринтерам скорость, но истощают
  • Мизинец критически важен для равновесия и походки

Человеческая стопа - это настоящее произведение эволюции, которое скрывает больше тайн, чем кажется на первый взгляд. Когда-то пальцы ног помогали нашим предкам удерживаться на ветвях деревьев, но со временем они потеряли эту функцию.

Сегодня мы вспоминаем о них в основном тогда, когда примеряем новую обувь. Но на самом деле именно форма и длина пальцев определяют, насколько эффективно мы двигаемся, бегаем или даже удерживаем равновесие, пишет Iflscience.

Исследования показывают, что короткие и коренастые пальцы, характерные для современного человека, позволяют экономить энергию во время бега. Люди с более длинными пальцами тратят значительно больше сил, что делает их менее выносливыми.

В то же время у спринтеров часто встречаются именно длинные пальцы - они дают мгновенный толчок скорости, но при этом заставляют организм работать на пределе возможностей. Это своеобразный компромисс между скоростью и выносливостью.

Какое же предназначение имеет мизинец на ноге

Особое внимание специалисты уделяют мизинцу. Хотя он кажется наименее значимым, его роль оказывается критической. Во время каждого шага стопа перекатывается с внешней стороны на внутреннюю, и именно мизинец помогает сохранять баланс и направлять движение вперед.

Врачи сравнивают стопу со штативом: большой палец, мизинец и пятка образуют три точки опоры. Если одна из них исчезает, вся конструкция становится неустойчивой. Потеря мизинца может привести к изменению походки, проблемам с равновесием и даже падениям.

Специалисты отмечают: пальцы ног - это не второстепенная анатомическая деталь, а важный элемент нашей устойчивости и мобильности. Именно они обеспечивают баланс и помогают контролировать каждый шаг. Без их работы передвижение было бы значительно сложнее, а нагрузка на другие части тела - больше.

Об источнике: IFLScience

IFLScience - популярное онлайн-издание, основанное в 2012 году Элиз Эндрю как страница в Facebook, которая впоследствии выросла в большой научно-популярный сайт.

Сегодня управляется LabX Media Group, базирующейся в Канаде и Великобритании. Охватывает примерно 10 млн посетителей сайта и 60 млн подписчиков в соцсетях.

