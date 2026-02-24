Не масштабное контрнаступление: раскрыта причина отступления россиян на фронте

Военный эксперт отметил, что в этом году говорить о масштабном контрнаступлении Украины пока преждевременно из-за нехватки ресурсов и сил.

Что происходит на фронте и почему наступление на юге нельзя назвать контрнаступлением - Жданов объяснил / Коллаж: Главред, фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, 22 отдельная механизированная бригада

О чем идет речь в материале:

Украина не имеет соответствующих ресурсов для контрнаступления

Отвоеванная территория на юге не имела оборонительных рубежей с российской стороны

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не так давно анонсировал новые контрнаступательные операции ВСУ в 2026 году. Впоследствии он добавил, что на некоторых участках фронта они уже фактически продолжаются. Впрочем, о масштабном контрнаступлении в этом году пока говорить не стоит. Об этом сообщил в интервью Главреду военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

По его словам, сейчас нет ни ресурсов, ни сил для проведения полномасштабного контрнаступления. Он также выразил сомнения относительно возможности проведения таких операций. По его мнению, контрнаступательная операция – это что-то вроде Купянска, тогда как нынешние действия на фронте, как правильно отметил ISW, "ограничиваются отвоеванием около 200 кв. км".

"Причем отвоевана та часть территории, где была инфильтрация оккупантов, и там не было ни окопов, ни позиций – там были просто укрытия, где прятались российские солдаты, просочившиеся через наши боевые порядки. Хотя в некоторых местах россияне отошли со своих позиций", – резюмирует он.

Купянск / Инфографика: Главред

Как изменилась российская армия – мнение военного

Как писал Главред, с начала российской агрессии в 2014 году до старта полномасштабного вторжения армия РФ существенно изменилась как по характеру, так и по своему состоянию. Профессиональное ядро российских вооруженных сил было фактически уничтожено уже на начальном этапе большой войны. Об этом сообщил командир Грузинского национального легиона Мамука Мамулашвили.

"Качество российской армии снизилось, сократилось количество техники, боеспособность снизилась и снижается каждый день", - сообщил он.

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, в 2025 году Россия планировала масштабную наступательную операцию, однако украинское военное руководство смогло сорвать эти намерения. В частности, удалось не допустить полного захвата Донбасса и продвижения врага на территории еще трех областей, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

В то же время, по словам военного эксперта, полковника запаса ВСУ Олега Жданова, во время наступательной кампании в 2026 году основной удар Россия может направить на Запорожье.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что 23 и 24 февраля были поражены реактивная система залпового огня "Ураган", зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", а также районы сосредоточения живой силы армии РФ. В частности, 24 февраля 2026 года украинские силы поразили РСЗО "Ураган" противника вблизи населенного пункта Любимовка на временно оккупированной территории Запорожской области.

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный YouTube-канал, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

