Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Не масштабное контрнаступление: раскрыта причина отступления россиян на фронте

Юрий Берендий
24 февраля 2026, 19:29
Военный эксперт отметил, что в этом году говорить о масштабном контрнаступлении Украины пока преждевременно из-за нехватки ресурсов и сил.
Не масштабное контрнаступление: раскрыта причина отступления россиян на фронте
Что происходит на фронте и почему наступление на юге нельзя назвать контрнаступлением - Жданов объяснил / Коллаж: Главред, фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, 22 отдельная механизированная бригада

О чем идет речь в материале:

  • Украина не имеет соответствующих ресурсов для контрнаступления
  • Отвоеванная территория на юге не имела оборонительных рубежей с российской стороны

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не так давно анонсировал новые контрнаступательные операции ВСУ в 2026 году. Впоследствии он добавил, что на некоторых участках фронта они уже фактически продолжаются. Впрочем, о масштабном контрнаступлении в этом году пока говорить не стоит. Об этом сообщил в интервью Главреду военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

По его словам, сейчас нет ни ресурсов, ни сил для проведения полномасштабного контрнаступления. Он также выразил сомнения относительно возможности проведения таких операций. По его мнению, контрнаступательная операция – это что-то вроде Купянска, тогда как нынешние действия на фронте, как правильно отметил ISW, "ограничиваются отвоеванием около 200 кв. км".

видео дня

"Причем отвоевана та часть территории, где была инфильтрация оккупантов, и там не было ни окопов, ни позиций – там были просто укрытия, где прятались российские солдаты, просочившиеся через наши боевые порядки. Хотя в некоторых местах россияне отошли со своих позиций", – резюмирует он.

Купянск Инфографика
Купянск / Инфографика: Главред

Как изменилась российская армия – мнение военного

Как писал Главред, с начала российской агрессии в 2014 году до старта полномасштабного вторжения армия РФ существенно изменилась как по характеру, так и по своему состоянию. Профессиональное ядро российских вооруженных сил было фактически уничтожено уже на начальном этапе большой войны. Об этом сообщил командир Грузинского национального легиона Мамука Мамулашвили.

"Качество российской армии снизилось, сократилось количество техники, боеспособность снизилась и снижается каждый день", - сообщил он.

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, в 2025 году Россия планировала масштабную наступательную операцию, однако украинское военное руководство смогло сорвать эти намерения. В частности, удалось не допустить полного захвата Донбасса и продвижения врага на территории еще трех областей, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

В то же время, по словам военного эксперта, полковника запаса ВСУ Олега Жданова, во время наступательной кампании в 2026 году основной удар Россия может направить на Запорожье.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что 23 и 24 февраля были поражены реактивная система залпового огня "Ураган", зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", а также районы сосредоточения живой силы армии РФ. В частности, 24 февраля 2026 года украинские силы поразили РСЗО "Ураган" противника вблизи населенного пункта Любимовка на временно оккупированной территории Запорожской области.

Другие новости:

О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный YouTube-канал, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Олег Жданов Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Кремле поставили дедлайн по войне против Украины - названа дата

В Кремле поставили дедлайн по войне против Украины - названа дата

20:50Война
"Пусть договаривается с Москвой", – Зеленский четко ответил Орбану на шантаж

"Пусть договаривается с Москвой", – Зеленский четко ответил Орбану на шантаж

20:06Украина
Есть три варианта: в Fox News назвали сценарии завершения войны, чего ожидать

Есть три варианта: в Fox News назвали сценарии завершения войны, чего ожидать

17:40Война
Реклама

Популярное

Ещё
Март 2026 готовит денежный поворот для одного знака зодиака: прогноз на месяц

Март 2026 готовит денежный поворот для одного знака зодиака: прогноз на месяц

К годовщине полномасштабной войны: Ротару оставила мощное послание украинцам

К годовщине полномасштабной войны: Ротару оставила мощное послание украинцам

Получат шанс на богатство: деньги сами пойдут в руки четырех знаков зодиака

Получат шанс на богатство: деньги сами пойдут в руки четырех знаков зодиака

Три знака зодиака вступают в "белую полосу": впереди - радикальные перемены

Три знака зодиака вступают в "белую полосу": впереди - радикальные перемены

Легендарные продукты времен СССР: почему многие до сих пор с ностальгией вспоминают их вкус

Легендарные продукты времен СССР: почему многие до сих пор с ностальгией вспоминают их вкус

Последние новости

20:56

Раскрыта тайна V-образной вставки на одежде: для чего она на самом деле нужна

20:50

В Кремле поставили дедлайн по войне против Украины - названа дата

20:34

"Разносит нас капитально": названо главное преимущество РФ в войне с Украиной

20:10

Точно не "любвеобильный": как по-украински назвать человека, который часто влюбляетсяВидео

20:06

"Пусть договаривается с Москвой", – Зеленский четко ответил Орбану на шантажВидео

Пятый год полномасштабной войны: когда наступит мир, и что еще задумал Путин – интервью со ЖдановымПятый год полномасштабной войны: когда наступит мир, и что еще задумал Путин – интервью со Ждановым
19:41

В Панаме нашли таинственную гробницу: что скрывает богатство древнего правителя

19:35

Одна простая привычка при стирке медленно "убивает" одежду: в чем ошибкаВидео

19:34

Крысы "захватили" город: женщина показала тревожную картину с улицыВидео

19:29

Не масштабное контрнаступление: раскрыта причина отступления россиян на фронте

Реклама
19:10

Когда закончится война?мнение

18:49

Парковка, перевозки и не только: что изменится для водителей с 1 мартаВидео

18:40

Скучает ли кот без хозяина – вот, что делает кошка в течение дняВидео

18:37

Нюд, подвинься: тренды маникюра на весну 2026

18:32

Дожди с мокрым снегом обрушатся на Львовщину: объявлен желтый уровень опасности

18:30

"Нам станет очень тяжело": раскрыт тревожный сценарий продолжения войны

18:03

В украинском языке нашли слово с тремя апострофами: что это за языковой феномен

18:02

Девушка показала фото новой стрижки: никто не был готов к результатуВидео

17:55

Рептилия размером с пятиэтажку: ученые ошарашили габаритами гигантской змеи

17:50

Погибли на месте: экс-солистка "Вороваек" лишилась двоих детей за один день

17:48

Солнечных дней больше, чем где-либо - какие регионы Украины самые теплыеВидео

Реклама
17:47

"Вашего мужа терпеть не могут": экс-Остапчук вызверилась на Тимура Мирошниченко

17:43

Пятьдесят сел в опасности: наводнение угрожает одному из регионов Украины

17:40

Есть три варианта: в Fox News назвали сценарии завершения войны, чего ожидать

17:37

Россияне массово скупают недвижимость в ЕС: что задумали в РФ

17:25

Кейт Миддлтон и принц Уильям переживают напряжение в отношениях

17:15

Странно, но в этом есть своя логика: почему японцы садятся на унитаз лицом вперед

17:06

ВСУ ударили ATACMS: уничтожены ЗРК, установки РСЗО и пункты управления армии РФ

16:58

Женщина сделала себе "постоянные скидки" в супермаркете: что она придумала

16:49

Путин назвал настоящую причину войны против Украины и "взорвался" новыми угрозамиВидео

16:41

Можно ли работать в первую неделю Великого поста: ответ священникаВидео

16:38

Скончалась популярная российская актриса

16:33

Доллар и евро резко пошли в пике: свежий курс валют на 25 февраля

16:31

Кого ждет важное решение в личной жизни: гороскоп на март 2026Видео

16:27

Десятки Искандеров и Цирконов: названы цели и сроки нового обстрела РФ

16:18

"Закрылся 4-й год": жених-воин Леси Никитюк показал "боевые" фото

16:00

Алла Пугачева приедет: в РФ сделали заявление

15:58

Культовые "Секретные материалы" перезапустят: первые подробности

15:38

Женщина съела недожаренную рыбу и лишилась конечностей: что произошло

15:20

"Картина была понятной": почему Козловский ушел из армии

15:00

Как выровнять наклоненное дерево: простой способ, который спасет растениеВидео

Реклама
15:00

Поклонники не узнали Дана Балана - как он сейчас выглядит

14:46

Прямо с завода по украинцам: "Флеш" рассказал об особенности ракетных атак РФ

14:45

Рецепт нескучных котлет с начинкой: все дело в секретном соусеВидео

14:45

Три знака зодиака вступают в "белую полосу": впереди - радикальные перемены

14:40

Пустят танки через границу: эксперт рассказал, куда РФ хочет отправить свою армию

14:20

Когда Благовещение и родительские субботы: церковный календарь на март 2026

14:15

Модные принты 2026: что будем носить после эпохи минимализма

14:14

Лидеры Европы приехали в Украину говорить о войне: главные решения и заявления

13:58

"Промурашило": звезда "Властелина колец" трогательно поддержал УкраинуВидео

13:56

Кот устроил неожиданную "забастовку": не позволил хозяину выйти из домаВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять