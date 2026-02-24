Дожди с мокрым снегом обрушатся на Львовщину: объявлен желтый уровень опасности

Вы узнаете:
В среду, 25 февраля, погода на Львовщине будет дождливой. Местами ожидаются осадки в виде мокрого снега. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
По прогнозу синоптиков, во Львовской области будет облачно с прояснениями. Время от времени будет идти дождь, который местами будет сопровождаться мокрым снегом. На дорогах сохранится гололедица, а во время осадков возможно ухудшение видимости.
Ветер на Львовщине будет северо-западным, 9-14 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 2° мороза до 3° тепла.
Погода во Львове
Во Львове погода также будет облачной с прояснениями. Время от времени прогнозируют дождь и мокрый снег. На дорогах - гололедица. Температура в течение суток будет колебаться в пределах 0-2° тепла.
Предупреждение об опасном гидрологическом явлении
Синоптики объявили I уровень опасности (желтый) из-за гидрологических явлений. В течение 25-27 февраля в связи с оттепелью и таянием снега в верховьях рек бассейна Стыри ожидается подъем уровней воды на 0,3-0,8 м. Местами возможен выход воды на пойму, разрушение льда и ледоход.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в течение недели ожидаются осадки и туманы, видимость низкая, лед будет подтаивать. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 26 февраля ожидается небольшое похолодание.
Также в Украине начинается сезон повышенных паводковых рисков из-за глубокого промерзания почвы, больших снежных запасов и запоздалой весны. Наибольший подъем воды ожидается в бассейнах Днепра, Десны и Припяти, в Киеве под угрозой окажутся низменные территории, в частности Труханов остров и Гидропарк.
Кроме этого, Черниговская область готовится к весеннему наводнению из-за аномально большого количества осадков. Полсотни населенных пунктов находятся в зоне риска.
