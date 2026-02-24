Дожди с мокрым снегом обрушатся на Львовщину: объявлен желтый уровень опасности

На Львовщину придет оттепель, которая будет сопровождаться дождем и мокрым снегом.

Прогноз погоды на Львовщине на 25 февраля / фото: УНИАН

В среду, 25 февраля, погода на Львовщине будет дождливой. Местами ожидаются осадки в виде мокрого снега. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

По прогнозу синоптиков, во Львовской области будет облачно с прояснениями. Время от времени будет идти дождь, который местами будет сопровождаться мокрым снегом. На дорогах сохранится гололедица, а во время осадков возможно ухудшение видимости.

Ветер на Львовщине будет северо-западным, 9-14 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 2° мороза до 3° тепла.

Погода во Львове

Во Львове погода также будет облачной с прояснениями. Время от времени прогнозируют дождь и мокрый снег. На дорогах - гололедица. Температура в течение суток будет колебаться в пределах 0-2° тепла.

Предупреждение об опасном гидрологическом явлении

Синоптики объявили I уровень опасности (желтый) из-за гидрологических явлений. В течение 25-27 февраля в связи с оттепелью и таянием снега в верховьях рек бассейна Стыри ожидается подъем уровней воды на 0,3-0,8 м. Местами возможен выход воды на пойму, разрушение льда и ледоход.

Обзор гидрологической ситуации на реках Львовщины / Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в течение недели ожидаются осадки и туманы, видимость низкая, лед будет подтаивать. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 26 февраля ожидается небольшое похолодание.

Также в Украине начинается сезон повышенных паводковых рисков из-за глубокого промерзания почвы, больших снежных запасов и запоздалой весны. Наибольший подъем воды ожидается в бассейнах Днепра, Десны и Припяти, в Киеве под угрозой окажутся низменные территории, в частности Труханов остров и Гидропарк.

Кроме этого, Черниговская область готовится к весеннему наводнению из-за аномально большого количества осадков. Полсотни населенных пунктов находятся в зоне риска.

Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии Львовский региональный центр по гидрометеорологии - государственное учреждение, которое осуществляет наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также предоставляет информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.

