Сын Анны Кошмал попал в больницу: "Все плохо"

Мальчик заставил Кошмал понервничать.

Анна Кошмал дети - сын актрисы попал в больницу с травмой руки / коллаж: Главред, фото: instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал с сыном оказались в больнице из-за травмы мальчика

Звезда поделилась результатами рентгена

Украинская актриса Анна Кошмал пережила вечер, полный стресса - вместе с семилетним сыном Михаилом она оказалась в больнице. Об этом звезда сообщила в своем блоге в Instagram.

Мальчик травмировал средний палец на правой руке. Кошмал опубликовала его фото с забинтованной конечностью.

После рентгена стало понятно, что травма несерьезная - перелома у Миши нет. "Палец не сломал. Я хотела написать, что все хорошо, но он увидел и попросил передать, что все плохо", - со смехом написала Анна Кошмал.

Анна Кошмал дети - сын актрисы попал в больницу с травмой руки / фото: instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал дети - сын актрисы попал в больницу с травмой руки / фото: instagram.com/smorkovkina

О персоне: Анна Кошмал Анна Кошмал - украинская актриса театра, кино и озвучки. Первую всеукраинскую популярность ей принесла роль Жени в сериале "Сваты". На ее счету более 40 ролей. Самые известные работы - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" и пр.

