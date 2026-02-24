Сын Анны Кошмал попал в больницу: "Все плохо"

Вкратце:
- Анна Кошмал с сыном оказались в больнице из-за травмы мальчика
- Звезда поделилась результатами рентгена
Украинская актриса Анна Кошмал пережила вечер, полный стресса - вместе с семилетним сыном Михаилом она оказалась в больнице. Об этом звезда сообщила в своем блоге в Instagram.
Мальчик травмировал средний палец на правой руке. Кошмал опубликовала его фото с забинтованной конечностью.
После рентгена стало понятно, что травма несерьезная - перелома у Миши нет. "Палец не сломал. Я хотела написать, что все хорошо, но он увидел и попросил передать, что все плохо", - со смехом написала Анна Кошмал.
О персоне: Анна Кошмал
Анна Кошмал - украинская актриса театра, кино и озвучки. Первую всеукраинскую популярность ей принесла роль Жени в сериале "Сваты". На ее счету более 40 ролей. Самые известные работы - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" и пр.
