Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Сын Анны Кошмал попал в больницу: "Все плохо"

Анна Подгорная
24 февраля 2026, 13:44
Мальчик заставил Кошмал понервничать.
Анна Кошмал
Анна Кошмал дети - сын актрисы попал в больницу с травмой руки / коллаж: Главред, фото: instagram.com/smorkovkina

Вкратце:

  • Анна Кошмал с сыном оказались в больнице из-за травмы мальчика
  • Звезда поделилась результатами рентгена

Украинская актриса Анна Кошмал пережила вечер, полный стресса - вместе с семилетним сыном Михаилом она оказалась в больнице. Об этом звезда сообщила в своем блоге в Instagram.

Мальчик травмировал средний палец на правой руке. Кошмал опубликовала его фото с забинтованной конечностью.

видео дня

После рентгена стало понятно, что травма несерьезная - перелома у Миши нет. "Палец не сломал. Я хотела написать, что все хорошо, но он увидел и попросил передать, что все плохо", - со смехом написала Анна Кошмал.

Сын Анны Кошмал
Анна Кошмал дети - сын актрисы попал в больницу с травмой руки / фото: instagram.com/smorkovkina
Сын Анны Кошмал
Анна Кошмал дети - сын актрисы попал в больницу с травмой руки / фото: instagram.com/smorkovkina

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что дом известного артиста уничтожила российская ракета. От атаки оккупантов пострадали племянники певца VARASH, которые сейчас в больнице.

Также известный ведущий Константин Грубич сообщил о трагедии. Его семья потеряла своего матриарха, и сейчас Грубичу сложно представить, как сложится их жизнь без нее.

Читайте также:

О персоне: Анна Кошмал

Анна Кошмал - украинская актриса театра, кино и озвучки. Первую всеукраинскую популярность ей принесла роль Жени в сериале "Сваты". На ее счету более 40 ролей. Самые известные работы - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" и пр.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса Анна Кошмал
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Прямо с завода по украинцам: "Флеш" рассказал об особенности ракетных атак РФ

Прямо с завода по украинцам: "Флеш" рассказал об особенности ракетных атак РФ

14:46Украина
Лидеры Европы приехали в Украину говорить о войне: главные решения и заявления

Лидеры Европы приехали в Украину говорить о войне: главные решения и заявления

14:14Война
Крупнейший санкционный пакет с 2022 года: Британия усилила давление на РФ

Крупнейший санкционный пакет с 2022 года: Британия усилила давление на РФ

13:32Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"Многим не понравится": в Украине готовят реформу ТЦК и мобилизации, что изменится

"Многим не понравится": в Украине готовят реформу ТЦК и мобилизации, что изменится

Тернопольщину засыплет снегом: синоптики предупредили о возвращении морозов

Тернопольщину засыплет снегом: синоптики предупредили о возвращении морозов

Получат шанс на богатство: деньги сами пойдут в руки четырех знаков зодиака

Получат шанс на богатство: деньги сами пойдут в руки четырех знаков зодиака

Почти 20 лет жил с именем женщины, чей прах нес Сталин - что это за город Украины

Почти 20 лет жил с именем женщины, чей прах нес Сталин - что это за город Украины

Март 2026 готовит денежный поворот для одного знака зодиака: прогноз на месяц

Март 2026 готовит денежный поворот для одного знака зодиака: прогноз на месяц

Последние новости

15:20

"Картина была понятной": почему Козловский ушел из армии

15:00

Как выровнять наклоненное дерево: простой способ, который спасет растениеВидео

15:00

Поклонники не узнали Дана Балана - как он сейчас выглядит

14:46

Прямо с завода по украинцам: "Флеш" рассказал об особенности ракетных атак РФ

14:45

Рецепт нескучных котлет с начинкой: все дело в секретном соусеВидео

Пятый год полномасштабной войны: когда наступит мир, и что еще задумал Путин – интервью со ЖдановымПятый год полномасштабной войны: когда наступит мир, и что еще задумал Путин – интервью со Ждановым
14:45

Три знака зодиака вступают в "белую полосу": впереди - радикальные перемены

14:40

Пустят танки через границу: эксперт рассказал, куда РФ хочет отправить свою армию

14:20

Когда Благовещение и родительские субботы: церковный календарь на март 2026

14:15

Модные принты 2026: что будем носить после эпохи минимализма

Реклама
14:14

Лидеры Европы приехали в Украину говорить о войне: главные решения и заявления

13:58

"Промурашило": звезда "Властелина колец" трогательно поддержал УкраинуВидео

13:56

Кот устроил неожиданную "забастовку": не позволил хозяину выйти из домаВидео

13:52

Женщина откладывала всего по 15 долларов для племянницы: ее баланс впечатляет

13:47

Гороскоп на завтра 25 февраля: Девам - недоразумения, Весам - подарок

13:44

Сын Анны Кошмал попал в больницу: "Все плохо"

13:32

Крупнейший санкционный пакет с 2022 года: Британия усилила давление на РФ

13:23

Диетологи бьют тревогу: какая опасная рыба заполонила все супермаркеты

13:18

Гороскоп Таро на сегодня 25 февраля: Овнам - спросить себя, Львам - вклад

12:59

К годовщине полномасштабной войны: Ротару оставила мощное послание украинцам

12:55

"Он разрушает страну": Роберт Де Ниро вновь резко высказался о Трампе

Реклама
12:48

Оля Фреймут отвезла детей к "американской" дочери — как они выглядят

12:39

Удар по кошелькам: продукт, который украинцы покупают пачками, неожиданно подорожал

12:33

Что означает "Мир на условиях Украины"?мнение

12:28

Четыре года войны в Украине: Жданов заявил о стратегическом провале РФ

12:18

Снег с дождем: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

12:17

"Такое происходит впервые": на Западе заявили о критической для Кремля ситуации

11:45

Как часто нужно мыть полы: ошибки портят паркет, плитку и ламинат

11:42

Не только розы: какие цветы лучше всего подходят для онлайн-бизнеса

11:36

Китайский гороскоп на завтра 25 февраля: Козлам - безнадежность, Свиньям - страдания

11:35

Путинистка Симоньян набрала вес: как она выглядит

11:33

"Перемены в нем точно вижу": Падалко высказалась о 18-летнем сыне в ВСУ

11:32

Пора спиливать или нет: как определить, умерло ли деревоВидео

11:30

Невеста удивила друзей и гостей неожиданной просьбой: что она попросила

11:05

Высокая вода приближается: Киев и ряд регионов предупредили об угрозе наводнений

10:58

Переговоры по Украине зашли в тупик, признаков компромисса нет - Bloomberg

10:56

Украина принудит Россию к миру: Федоров рассказал о плане войны

10:49

Муж покойной Фриске просит помощи с сыном

10:43

"Годы боли": украинские знаменитости вспомнили 24 февраля 2022 года

10:43

Трамп хочет эффектный финал войны: Зеленский сказал, что не устраивает Киев

10:17

Наташа Королева отомстила мужу на публичное унижение: "Злой был"

Реклама
09:56

Как четыре года полномасштабной войны изменили Зеленского и Путина - Sky News

09:55

Победа РФ не предрешена: WSJ выделило пять выводов спустя четыре года войны

09:55

"Иногда страшно": Владимир Зеленский сделал признание о дочери

09:27

После циклона "Алина" ударит мороз: Одесчину ждет резкая перемена погоды

09:02

Денежный прорыв марта 2026: три знака зодиака притянут богатство как магнит

08:50

Отключение света в Украине — графики на 24 февраля (обновляется)

08:41

Зеленский впервые показал свой бункер и сделал важное для украинцев заявление

08:39

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 24 февраля (обновляется)

08:29

РФ атаковала Запорожье и районы: оккупанты нанесли более 900 ударов за суткиФото

08:17

Карта Deep State онлайн за 24 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять