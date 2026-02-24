Прямо с завода по украинцам: "Флеш" рассказал об особенности ракетных атак РФ

Бескрестов объяснил, какая самая большая проблема возникает у Украины во время массированных атак РФ.

Одна из основных проблем Украины - это баллистика страны-агрессора России. Об этом в Telegram сообщил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов, известный под позывным "Флеш".

Дело в том, что против баллистики в Украине работает только Patriot, который имеет определенный процент эффективности и алгоритмы работы. В частности, на одну цель может расходоваться несколько ракет.

"Когда мы говорим о долгосрочной войне на истощение, то в плоскости проблем баллистики это выглядит как противостояние российского производства и мировой помощи Украине в области поставок нам ракет для Patriot. Вся баллистика, которая к нам прилетает, сделана в конце 2025 - начале 2026 года, то есть нас атакуют фактически ракетами с завода. Искандер производится на 90% из российских комплектующих и выпускается в количестве 60 единиц в месяц. Есть и другие ракеты C300/400", - отметил Бескрестнов.

Мировые военные ресурсы не безграничны

"Флеш" подчеркнул, что Украина вряд ли может рассчитывать на постоянную и длительную поставку ракет против баллистики. Поэтому для защиты мирного населения нужен комплексный подход.

"Начиная от участия нашей страны в разработках противоракетных систем (как своих, так и совместных с другими странами) и заканчивая необходимостью укрытия и защиты всех наших ключевых объектов, как военных, так и гражданских. Любая наша ТЭЦ или подстанция 750 должны выдерживать удары ракет. Ну конечно, война это еще и экономика. Производство баллистики достаточно дорогой процесс, чем меньше у противника будет финансовых ресурсов, тем меньше они будут производить ракет", - добавил советник министра обороны Украины.

Как РФ меняет тактику ударов по Украине - мнение аналитиков

Главред писал, что по данным аналитиков американского Института изучения войны (ISW), российские войска, вероятно, меняют тактику воздушных атак по Украине.

Новыми целями ударов вместо энергетики может стать украинская железнодорожная инфраструктура и системы водоснабжения. После попыток уничтожить энергосистему Украины Москва переходит к ударам по логистике, стремясь осложнить снабжение и повседневную жизнь в украинских городах.

Российские атаки на Украину - последние новости

Напомним, Главред писал, что основной целью российских атак на энергетическую инфраструктуру зимой была попытка вызвать полный блэкаут и одновременно информационно разжечь якобы "восстание украинцев". Однако эти планы потерпели неудачу.

Ранее военный эксперт Олег Жданов сообщал, что Россия вполне может повторить массированный удар именно 24 февраля — в годовщину начала полномасштабной войны.

Накануне стало известно, что в понедельник, 23 февраля, российские оккупанты атаковали Харьков ракетами. В результате удара власти сообщили о нескольких раненых.

О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестов Сергей Александрович с позывным "Флеш" — украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе с 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

