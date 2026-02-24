Пустят танки через границу: эксперт рассказал, куда РФ хочет отправить свою армию

Россия не отказалась от своих планов не только в отношении Украины, поэтому готовит соответствующий плацдарм.

Путин все еще хочет захватить не только Украину / Коллаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, скриншот из видео

Что сказал Жданов:

Плацдарм на правобережье Днепра россиянам нужен для выхода на ПМР

Если Украина пойдет на территориальные уступки, РФ никто уже не остановит

У врага есть союзники в Европе, которые "откроют границу" для армии РФ

Армия страны-агрессора России стремится создать плацдарм на правом берегу Днепра, чтобы выйти на непризнанное Приднестровье. Это остается одной из задач так называемой "СВО".

Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов. По его словам, заявления Пескова, Лаврова и Патрушева свидетельствуют о том, что "Новороссию" с повестки дня никто не снимал.

"Выход на Приднестровье остается одной из задач "СВО". К тому же там ждут Россию два европейских предателя – Фицо и Орбан: они откроют границу и пустят российские танки", – убежден эксперт.

Жданов подчеркивает, что любые уступки Украины по Донбассу будут означать победу кремлевского диктатора Владимира Путина. Даже если речь будет идти о демилитаризованной зоне, зоне свободной торговли или другом.

"Если он выполнит хотя бы один пункт из тех, которые называл 24 февраля 2022 года, значит победит. А из этой победы в России сделают "взятие Берлина" и будут кричать на весь мир: "Мы говорили, что можем повторить. Вот мы повторили!". У России нет болевого порога потерь: нужно положить миллион человек – положит, нужно второй миллион – положит, нужно третий – положит. Для нее главное победить, какой ценой – не важно, потом просто "бухать" за погибших "героев", - отметил он.

Поэтому после выполнения хотя бы одного пункта Путина уже никто не остановит и на следующий день он может сказать идти в атаку на Кишинев на танках.

Приднестровье / Инфографика: Главред

Как РФ может атаковать Украину из непризнанного Приднестровья

Главред писал, что по словам полковника ВСУ Владислава Волошина, на территории ПМР враг может использовать стратегический объект – аэродром в Тирасполе, как площадку для запуска дронов по Украине.

РФ отрабатывает действия во время условной тревоги, проверяет системы связи. Кроме этого, противник на территории ПМР находится в усиленном режиме несения службы, также враг пытается вести разведывательную деятельность, обустраивает инженерные сооружения на границах.

Ситуация в Приднестровье – последние новости

Напомним, Главред писал, что никаких признаков активных перемещений или наращивания вражеских сил со стороны непризнанного Приднестровья Украина не фиксирует, поэтому вряд ли оттуда может быть атака на украинскую оборону.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз намерен добиваться вывода российских войск из Беларуси, Грузии, Армении и Приднестровья в рамках потенциального мирного соглашения по Украине.

Накануне сообщалось, что у россиян сейчас нет других рычагов влияния на Молдову, кроме повышения ставок по Приднестровью. И поэтому сейчас вполне реально могут начаться определенные информационные движения по эскалации ситуации.

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

