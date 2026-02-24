Высокая вода приближается: Киев и ряд регионов предупредили об угрозе наводнений

Угроза может быть достаточно существенной из-за сильных морозов и больших объемов снега.

На Украину надвигаются большая вода и наводнения / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из новости:

Весеннее половодье может быть рекордным

В Киеве рискуют подтоплениями низинные участки

ГСЧС также предупреждает об опасности еще четыре области

Украина вступает в сезон повышенных паводковых рисков. Из-за глубокого промерзания почвы, рекордных запасов снега и задержки климатической весны страна может столкнуться с масштабным половодьем. Об этом в комментарии ТСН предупредил эколог Александр Соколенко, который называет сразу три ключевых фактора опасности.

Три причины, которые могут вызвать сильное наводнение

1. Глубокое промерзание почвы

Длительные морозы привели к тому, что земля во многих регионах превратилась в "ледяную плиту", которая не способна впитывать талые воды.

"В Киевской и Черкасской областях промерзание почвы составляет местами 40-50 сантиметров. Особенно в бассейне рек Припять, Днепр и Десна", — объясняет эколог.

2. Накопление снега без оттепелей

Зима прошла без длительных потеплений, поэтому снег не таял, а только нарастал. Теперь он может одномоментно превратиться в огромные объемы талой воды.

3. Запоздалая весна

Климатическая весна, которая обычно приходила в конце февраля, в этом году задерживается. Это означает, что таяние может начаться резко и интенсивно.

Эколог подчеркивает: "Чем дольше сохраняется снежный покров и морозная погода, тем интенсивнее и внезапнее может быть половодье".

Киев: какие районы могут уйти под воду

По прогнозам, наибольший подъем воды ожидается в бассейнах Десны, Припяти и Днепра. В столице под угрозой окажутся низменные территории.

Соколенко прогнозирует, что в этом году киевляне могут увидеть подтопленными:

Труханов остров;

Гидропарк;

остров Муромец;

другие низины вдоль Днепра.

Подъем воды может длиться от двух до четырех недель, а пик половодья - сместиться аж на апрель или даже май.

Паводок: вред для людей, польза для природы

Несмотря на риски для инфраструктуры, экологи отмечают, что большая вода - это естественный механизм восстановления экосистем.

Паводок:

увлажняет почвы после засушливых лет;

восстанавливает популяции рыб и земноводных;

оживляет поймы и болота;

поднимает уровень грунтовых вод.

Особенно важно это для Полесья, где в последние годы массово пересыхали колодцы.

В ГСЧС предупредили об угрозе для четырех областей

Спасатели сообщают о подъеме уровня воды на реках Южного Буга, Ингула и Днепра. В Кировоградской, Черкасской, Одесской и Николаевской областях объявлен желтый уровень опасности.

В Кропивницком возможно частичное подтопление жилых домов - оранжевый уровень.

Также в Житомирской, Черкасской и Киевской областях ожидается повышение уровня воды на 0,1–0,4 м. На реке Стугна возможен выход воды на пойму.

Что советуют спасатели жителям прибрежных территорий

защитить имущество, которое может пострадать от воды

следить за сообщениями местных властей и ГСЧС

сохранять спокойствие и быть осторожными

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

