Высокая вода приближается: Киев и ряд регионов предупредили об угрозе наводнений

Главное из новости:
- Весеннее половодье может быть рекордным
- В Киеве рискуют подтоплениями низинные участки
- ГСЧС также предупреждает об опасности еще четыре области
Украина вступает в сезон повышенных паводковых рисков. Из-за глубокого промерзания почвы, рекордных запасов снега и задержки климатической весны страна может столкнуться с масштабным половодьем. Об этом в комментарии ТСН предупредил эколог Александр Соколенко, который называет сразу три ключевых фактора опасности.
Три причины, которые могут вызвать сильное наводнение
1. Глубокое промерзание почвы
Длительные морозы привели к тому, что земля во многих регионах превратилась в "ледяную плиту", которая не способна впитывать талые воды.
"В Киевской и Черкасской областях промерзание почвы составляет местами 40-50 сантиметров. Особенно в бассейне рек Припять, Днепр и Десна", — объясняет эколог.
2. Накопление снега без оттепелей
Зима прошла без длительных потеплений, поэтому снег не таял, а только нарастал. Теперь он может одномоментно превратиться в огромные объемы талой воды.
3. Запоздалая весна
Климатическая весна, которая обычно приходила в конце февраля, в этом году задерживается. Это означает, что таяние может начаться резко и интенсивно.
Эколог подчеркивает: "Чем дольше сохраняется снежный покров и морозная погода, тем интенсивнее и внезапнее может быть половодье".
Киев: какие районы могут уйти под воду
По прогнозам, наибольший подъем воды ожидается в бассейнах Десны, Припяти и Днепра. В столице под угрозой окажутся низменные территории.
Соколенко прогнозирует, что в этом году киевляне могут увидеть подтопленными:
- Труханов остров;
- Гидропарк;
- остров Муромец;
- другие низины вдоль Днепра.
Подъем воды может длиться от двух до четырех недель, а пик половодья - сместиться аж на апрель или даже май.
Паводок: вред для людей, польза для природы
Несмотря на риски для инфраструктуры, экологи отмечают, что большая вода - это естественный механизм восстановления экосистем.
Паводок:
- увлажняет почвы после засушливых лет;
- восстанавливает популяции рыб и земноводных;
- оживляет поймы и болота;
- поднимает уровень грунтовых вод.
Особенно важно это для Полесья, где в последние годы массово пересыхали колодцы.
В ГСЧС предупредили об угрозе для четырех областей
Спасатели сообщают о подъеме уровня воды на реках Южного Буга, Ингула и Днепра. В Кировоградской, Черкасской, Одесской и Николаевской областях объявлен желтый уровень опасности.
В Кропивницком возможно частичное подтопление жилых домов - оранжевый уровень.
Также в Житомирской, Черкасской и Киевской областях ожидается повышение уровня воды на 0,1–0,4 м. На реке Стугна возможен выход воды на пойму.
Что советуют спасатели жителям прибрежных территорий
- защитить имущество, которое может пострадать от воды
- следить за сообщениями местных властей и ГСЧС
- сохранять спокойствие и быть осторожными
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, Житомир и область окажутся под влиянием влажного атмосферного фронта, который принесет осадки сразу в двух "форматах" - мокрый снег и дождь.
Кроме того, погода в Тернопольской области в ближайшие дни будет теплой, но с интенсивными осадками. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.
Также в последнюю неделю февраля на Полтавщине синоптики прогнозируют очередные температурные качели. На дорогах все еще сохранится гололедица, местами осадки в виде дождя и снега.
Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
