Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Высокая вода приближается: Киев и ряд регионов предупредили об угрозе наводнений

Дарья Пшеничник
24 февраля 2026, 11:05обновлено 24 февраля, 12:04
Угроза может быть достаточно существенной из-за сильных морозов и больших объемов снега.
паводки, подтопления
На Украину надвигаются большая вода и наводнения / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из новости:

  • Весеннее половодье может быть рекордным
  • В Киеве рискуют подтоплениями низинные участки
  • ГСЧС также предупреждает об опасности еще четыре области

Украина вступает в сезон повышенных паводковых рисков. Из-за глубокого промерзания почвы, рекордных запасов снега и задержки климатической весны страна может столкнуться с масштабным половодьем. Об этом в комментарии ТСН предупредил эколог Александр Соколенко, который называет сразу три ключевых фактора опасности.

видео дня

Три причины, которые могут вызвать сильное наводнение

1. Глубокое промерзание почвы

Длительные морозы привели к тому, что земля во многих регионах превратилась в "ледяную плиту", которая не способна впитывать талые воды.

"В Киевской и Черкасской областях промерзание почвы составляет местами 40-50 сантиметров. Особенно в бассейне рек Припять, Днепр и Десна", — объясняет эколог.

2. Накопление снега без оттепелей

Зима прошла без длительных потеплений, поэтому снег не таял, а только нарастал. Теперь он может одномоментно превратиться в огромные объемы талой воды.

3. Запоздалая весна

Климатическая весна, которая обычно приходила в конце февраля, в этом году задерживается. Это означает, что таяние может начаться резко и интенсивно.

Эколог подчеркивает: "Чем дольше сохраняется снежный покров и морозная погода, тем интенсивнее и внезапнее может быть половодье".

Киев: какие районы могут уйти под воду

По прогнозам, наибольший подъем воды ожидается в бассейнах Десны, Припяти и Днепра. В столице под угрозой окажутся низменные территории.

Соколенко прогнозирует, что в этом году киевляне могут увидеть подтопленными:

  • Труханов остров;
  • Гидропарк;
  • остров Муромец;
  • другие низины вдоль Днепра.

Подъем воды может длиться от двух до четырех недель, а пик половодья - сместиться аж на апрель или даже май.

Паводок: вред для людей, польза для природы

Несмотря на риски для инфраструктуры, экологи отмечают, что большая вода - это естественный механизм восстановления экосистем.

Паводок:

  • увлажняет почвы после засушливых лет;
  • восстанавливает популяции рыб и земноводных;
  • оживляет поймы и болота;
  • поднимает уровень грунтовых вод.

Особенно важно это для Полесья, где в последние годы массово пересыхали колодцы.

В ГСЧС предупредили об угрозе для четырех областей

Спасатели сообщают о подъеме уровня воды на реках Южного Буга, Ингула и Днепра. В Кировоградской, Черкасской, Одесской и Николаевской областях объявлен желтый уровень опасности.

В Кропивницком возможно частичное подтопление жилых домов - оранжевый уровень.

Также в Житомирской, Черкасской и Киевской областях ожидается повышение уровня воды на 0,1–0,4 м. На реке Стугна возможен выход воды на пойму.

Что советуют спасатели жителям прибрежных территорий

  • защитить имущество, которое может пострадать от воды
  • следить за сообщениями местных властей и ГСЧС
  • сохранять спокойствие и быть осторожными

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Житомир и область окажутся под влиянием влажного атмосферного фронта, который принесет осадки сразу в двух "форматах" - мокрый снег и дождь.

Кроме того, погода в Тернопольской области в ближайшие дни будет теплой, но с интенсивными осадками. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Также в последнюю неделю февраля на Полтавщине синоптики прогнозируют очередные температурные качели. На дорогах все еще сохранится гололедица, местами осадки в виде дождя и снега.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

паводок Погода в Украине
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Такое происходит впервые": на Западе заявили о критической для Кремля ситуации

"Такое происходит впервые": на Западе заявили о критической для Кремля ситуации

12:17Война
Высокая вода приближается: Киев и ряд регионов предупредили об угрозе наводнений

Высокая вода приближается: Киев и ряд регионов предупредили об угрозе наводнений

11:05Украина
Переговоры по Украине зашли в тупик, признаков компромисса нет - Bloomberg

Переговоры по Украине зашли в тупик, признаков компромисса нет - Bloomberg

10:58Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Многим не понравится": в Украине готовят реформу ТЦК и мобилизации, что изменится

"Многим не понравится": в Украине готовят реформу ТЦК и мобилизации, что изменится

Тернопольщину засыплет снегом: синоптики предупредили о возвращении морозов

Тернопольщину засыплет снегом: синоптики предупредили о возвращении морозов

Звезда фильма "Киборги" больше не холостяк — как выглядит невеста актера

Звезда фильма "Киборги" больше не холостяк — как выглядит невеста актера

Почти 20 лет жил с именем женщины, чей прах нес Сталин - что это за город Украины

Почти 20 лет жил с именем женщины, чей прах нес Сталин - что это за город Украины

Получат шанс на богатство: деньги сами пойдут в руки четырех знаков зодиака

Получат шанс на богатство: деньги сами пойдут в руки четырех знаков зодиака

Последние новости

12:17

"Такое происходит впервые": на Западе заявили о критической для Кремля ситуации

11:45

Как часто нужно мыть полы: ошибки портят паркет, плитку и ламинат

11:42

Не только розы: какие цветы лучше всего подходят для онлайн-бизнеса

11:36

Китайский гороскоп на завтра 25 февраля: Козлам - безнадежность, Свиньям - страдания

11:35

Путинистка Симоньян набрала вес: как она выглядит

Пятый год полномасштабной войны: когда наступит мир, и что еще задумал Путин – интервью со ЖдановымПятый год полномасштабной войны: когда наступит мир, и что еще задумал Путин – интервью со Ждановым
11:33

"Перемены в нем точно вижу": Падалко высказалась о 18-летнем сыне в ВСУ

11:32

Пора спиливать или нет: как определить, умерло ли деревоВидео

11:30

Невеста удивила друзей и гостей неожиданной просьбой: что она попросила

11:05

Высокая вода приближается: Киев и ряд регионов предупредили об угрозе наводнений

Реклама
10:58

Переговоры по Украине зашли в тупик, признаков компромисса нет - Bloomberg

10:56

Украина заставит Россию закончить войну: Федоров рассказал о плане войны

10:49

Муж покойной Фриске просит помощи с сыном

10:43

"Годы боли": украинские знаменитости вспомнили 24 февраля 2022 года

10:43

Трамп хочет эффектный финал войны: Зеленский сказал, что не устраивает Киев

10:17

Наташа Королева отомстила мужу на публичное унижение: "Злой был"

09:56

Как четыре года полномасштабной войны изменили Зеленского и Путина - Sky News

09:55

Победа РФ не предрешена: WSJ выделило пять выводов спустя четыре года войны

09:55

"Иногда страшно": Владимир Зеленский сделал признание о дочери

09:27

После циклона "Алина" ударит мороз: Одесчину ждет резкая перемена погоды

09:02

Денежный прорыв марта 2026: три знака зодиака притянут богатство как магнит

Реклама
08:50

Отключение света в Украине — графики на 24 февраля (обновляется)

08:41

Зеленский впервые показал свой бункер и сделал важное для украинцев заявление

08:39

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 24 февраля (обновляется)

08:29

РФ атаковала Запорожье и районы: оккупанты нанесли более 900 ударов за суткиФото

08:17

Карта Deep State онлайн за 24 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:09

Вопреки планам Кремля: Силы обороны продвинулись на важных участках фронта

07:27

УЗ срочно изменила графики в шести регионах: поезда не доезжают до конечных станций

07:05

Зеленский жестко ответил на идею уступок по Донбассу

06:20

Март 2026 готовит денежный поворот для одного знака зодиака: прогноз на месяцВидео

06:18

Великий пост 2026: какие продукты под запретом и чем себя можно побаловать

06:10

Суд отменяет тарифы Трампа: что это значит для нашей войны?мнение

05:50

Получат шанс на богатство: деньги сами пойдут в руки четырех знаков зодиака

05:15

Наталка Денисенко остро высказалась о конкурентках: "Будет звучать самоуверенно"

04:41

Легендарные продукты времен СССР: почему многие до сих пор с ностальгией вспоминают их вкус

04:07

"Умная футболка" выявляет опасные болезни: ученые удивили невероятным открытием

03:12

7 неожиданных привычек, которые медленно разрушают психику: большинство не знает

02:37

Всегда на шаг впереди: какие знаки зодиака отличаются гениальностью и интуицией

02:18

Убирать паутину - мало: как избавиться от пауков раз и навсегдаВидео

02:00

Владимир Зеленский рассказал о своей жизни: "Дети с бабушкой"

01:30

Сильная рассада с первого дня: как подготовить ростки к любым стрессамВидео

Реклама
01:30

Уже не та Вера: 76-летняя Вонг ошеломила новым выходом в свет

00:39

Серия взрывов и поврежденные дома: РФ нанесла удар по Запорожью, есть пострадавшиеФотоВидео

00:01

Россия меняет приоритеты: эксперт раскрыл ключевые цели Кремля на 2026 год эксклюзив

23 февраля, понедельник
23:52

Отключения электроэнергии в Киеве и области 24 февраля: что известно о графиках

23:51

После слухов о романе с Энистон: Педро Паскаля застукали с вероятным бойфрендом

23:22

Максима Галкина позвали в шведскую семью - детали

23:02

Часы обновлены: как в Днепре и области будут отключать свет 24 февраля

22:57

Виталий Козловский готовится стать отцом во второй раз

22:52

Количество отключений света возрастет - новые графики для Черкасской области на 14 февраля

22:51

Бывшая жена Потапа публично рассказала об отношениях с ним

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапЕлена ЗеленскаяСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять