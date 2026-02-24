Серия взрывов и пожар: враг нанес удар по Запорожью дронами, есть пострадавшие

Вечером 23 февраля российские оккупанты нанесли очередной удар по Запорожью, используя беспилотные летательные аппараты. По сообщению главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, в результате атаки есть пострадавшие.
Враг нанес более шести ударов по городу. По его словам, один из них пришелся на инфраструктурный объект, что привело к возгоранию. Также взрывная волна и обломки повредили многоквартирный дом, в результате чего пострадали три человека, среди них ребенок.
Другие последствия атаки пока уточняются. Местные власти призывают жителей оставаться в безопасных местах и соблюдать правила безопасности.
"Враг продолжает терроризировать область. Берегите себя и близких", — подчеркнул Иван Федоров.
Видео последствий вражеской атаки на Запорожье
Новость дополняется. . . . . . .
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред