Серия взрывов и пожар: враг нанес удар по Запорожью дронами, есть пострадавшие

Руслан Иваненко
24 февраля 2026, 00:39
Шахед / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/ivan_fedorov

Вечером 23 февраля российские оккупанты нанесли очередной удар по Запорожью, используя беспилотные летательные аппараты. По сообщению главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, в результате атаки есть пострадавшие.

Враг нанес более шести ударов по городу. По его словам, один из них пришелся на инфраструктурный объект, что привело к возгоранию. Также взрывная волна и обломки повредили многоквартирный дом, в результате чего пострадали три человека, среди них ребенок.

Другие последствия атаки пока уточняются. Местные власти призывают жителей оставаться в безопасных местах и соблюдать правила безопасности.

"Враг продолжает терроризировать область. Берегите себя и близких", — подчеркнул Иван Федоров.

Видео последствий вражеской атаки на Запорожье

Фото: скриншот

Новость дополняется. . . . . . .

