Зима не хочет отступать: чем удивит погода Днепр в ближайшие дни

Ветер и высокая влажность сделают ощутимый холод сильнее, чем показывает термометр.

Атмосферное давление будет расти ежедневно, влияя на ощущение комфорта / Фото: facebook.com/fajnemistodnipro

Кратко:

24–26 февраля в Днепре будет облачно и влажно

Осадки ожидаются только 24 февраля

Температура днем будет колебаться от -2 до +1°C

Конец февраля в Днепре пройдет под знаком облаков и влаги. По данным метеосервиса Sinoptik, в ближайшие дни город накроет сплошная облачность, а сочетание сырости и ветра заставит горожан ощущать температуру значительно ниже, чем покажут термометры.

24 февраля: дождь со снегом

Вторник станет самым сложным днем недели для водителей и пешеходов. Небо над Днепром будет полностью затянуто облаками, а утром начнется дождь с мокрым снегом. В дневное время осадки усилятся и будут держаться практически до вечера. Вероятность дождя в пиковый период (9:00–12:00) достигнет 95–96%.

Температура днем будет колебаться около 0…+1°C. Впрочем, из-за высокой влажности (до 100%) и северного ветра будет ощущаться как -3…-5°C. Атмосферное давление останется стабильным — 743–746 мм рт. ст.

В народе считали: если 24 февраля стоит мороз, март будет теплым. А звездное небо ночью предвещает ясную и безветренную погоду.

Погода в Днепре 24 февраля / Фото: скриншот sinoptik

25 февраля: без осадков

В среду осадки прекратятся, однако солнце так и не появится. День пройдет под плотной облачностью. Вероятность дождя или снега будет минимальной — от 6% до 16% в течение суток.

Температура ночью и днем будет держаться в пределах -1...0°C, а ощущаться как -3...-4°C. Атмосферное давление начнет расти и достигнет 750 мм рт. ст., при этом влажность останется высокой — 92–98%.

В народном календаре 25 февраля называли рыбным днем. Считалось, что оттепель в этот день сулит удачную летнюю рыбалку, а звездное небо — хороший урожай зерновых.

Погода в Днепре 25 февраля / Фото: скриншот sinoptik

26 февраля: сухо, но холоднее

Четверг завершит пасмурный период. Осадков синоптики не прогнозируют, однако усиление ветра сделает погоду более ощутимо морозной.

Температура воздуха будет держаться в пределах -1...-2°C. Из-за ветра скоростью до 4,8 м/с будет ощущаться до -7°C. Атмосферное давление продолжит стремительно расти и вечером достигнет 757 мм рт. ст., что может повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

По народным приметам, если в этот день тает снег — весна будет благоприятной. А красная луна вечером предвещает ветер и снег на следующий день.

Погода в Днепре 26 февраля / Фото: скриншот sinoptik

Какая будет погода в Украине в конце февраля — прогноз синоптика

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода в Украине на этой неделе останется влажной. Прогнозируются осадки, в частности дождь и мокрый снег, а также туманы.

По ее словам, 25 февраля значительных изменений не ожидается, тогда как 26 февраля прогнозируют небольшое похолодание.

