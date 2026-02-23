Укр
Трамп мог заключить сделки с РФ: Ходжес назвал дедлайн по заключению мира

Анна Ярославская
23 февраля 2026, 12:28
Генерал рассказал о вероятных договоренностях с Вашингтона и Москвы.
Бен Ходжес, Трамп, Зеленский
Ходжес считает, что Трамп стремится представить соглашения к 4 июля / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ОП

Вы узнаете:

  • Зачем Трамп давит в вопросе заключения мирного соглашения
  • Какой дедлайн и почему установил президент США

Президент США Дональд Трамп, вероятно, заключил бизнес-соглашения с РФ и ждет, когда Украина согласится на "мирный план", чтобы официально объявить о своих договоренностях с Москвой. Об этом заявил экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес.

По его словам, у Вашингтона и Москвы уже все согласовано, и они обнародуют это после того, как будет заключено какое-то соглашение этим летом.

"Вот почему президент [Трамп] так давит, чтобы все было готово к июню, чтобы потом представить бизнес-сделки как раз к 4 июля - дню рождения США. Я не думаю, что это то, что поддержали бы украинцы и европейцы, и, честно говоря, большинство американцев также", - сказал Ходжес в интервью 24 каналу.

Генерал также пояснил, что Путин будет воевать дальше, поскольку для него ничего не значат потери на фронте и то, что война длится дольше четырех лет.

По словам Ходжеса, чтобы Путин передумал, должны быть две причины. Первая — ухудшение экономической ситуации. С учетом этого Украина верно действует, уничтожая российскую нефтяную и газовую инфраструктуру.

Вторая причина — если Европа полностью заменит помощь США Украине и предоставит максимальное количество ресурсов украинцам.

"Он [Путин], очевидно, достаточно уверен, что Соединенные Штаты ничего не сделают, чтобы его остановить. И он верит, что Европа также на самом деле не сможет заполнить этот провал. Так что он будет продолжать, пока не увидит, что вся Европа и Канада на стороне Украины, и они дадут Украине все, что нужно, чтобы победить Россию", — сказал Ходжес.

Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил, что не верит в окончание войны России в Украине в 2026 году.

По его словам, Кремль не заинтересован в мире.

"Поэтому они никогда не согласятся на перемирие или что-то подобное, если их не заставят...", — сказал Ходжес.

О персоне: Бен Ходжес

Фредерик Бенджамин Ходжес — офицер армии США в отставке, занимавший должность командующего армией США в Европе.

В настоящее время он заведует кафедрой стратегических исследований Першинга в Центре анализа европейской политики.

Завершение войны в Украине - последние новости

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, выход Украины из 20% подконтрольной Киеву части Донбасса, разделил бы общество. Кроме того, по его мнению, этот шаг не остановил бы российского диктатора Владимира Путина.

Зеленский также заявил, что Украина не может сейчас заняться вопросом деоккупации территорий по нескольким причинам. Первая - это нехватка людей, вторая - нехватка оружия.

Командующий Национальной гвардии Украины, бригадный генерал Александр Пивненко заявил, что Украина может воевать еще несколько лет, а победой должно было бы стать возвращение всех оккупированных территорий.

Как пишет The Times, полномасштабная война в Украине перешла в фазу изматывающего противостояния, в котором ни одна из сторон не способна добиться переломного успеха. При этом и перспектив быстрого завершения боевых действий не просматривается — Москва демонстрирует готовность продолжать кампанию, пока сохраняются ресурсы.

Принесут ли результат мирные переговоры: мнение эксперта

Политолог Владимир Горбач отмечает, что текущие контакты между Украиной, Россией и США пока больше декларативные, чем результативные, и не приводят к конкретным договорённостям. Главные препятствия — ограниченный формат встреч и низкий уровень представительства сторон.

По мнению эксперта, полноценный диалог возможен лишь при сочетании нескольких факторов: ослаблении влияния России, усилении внешнего давления и готовности участников идти на компромиссы. До весны 2026 года значительного прогресса в переговорах, по его прогнозу, ожидать не стоит.

Другие новости:

О персоне: Владимир Горбач

Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины.

Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
