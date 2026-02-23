Укр
Россияне нацелились на еще один областной центр: раскрыт тревожный сценарий

Мария Николишин
23 февраля 2026, 10:47
Жданов говорит, что России Запорожье нужно по двум причинам.
Россияне нацелились на еще один областной центр: раскрыт тревожный сценарий
РФ хочет захватить Запорожскую область / коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, deepstatemap

Ключевые тезисы:

  • Россия намерена захватить Запорожскую область
  • В 2026 году российские войска попытаются взять город в окружение
  • Так оккупанты хотят расширить сухопутный коридор в Крым

Главным направлением удара страны-агрессора России во время наступления в 2026 году будет Запорожье. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

По его словам, Запорожскую область Россия намерена захватить в ее административных границах.

"Город Запорожье российские войска попытаются взять в окружение. Если в 2022 году Россия стирала артиллерией города с лица земли, а затем захватывала их, то сейчас у нее нет сил, чтобы захватить большой город таким образом. Поэтому она будет пытаться окружить Запорожье, чтобы так вытеснить оттуда наши войска", - подчеркнул он.

Эксперт считает, что России Запорожье нужно по двум причинам – как столица области, которую Путин включил в российскую конституцию, и как промышленный центр.

Кроме того, по его мнению, Россия будет пытаться создать буферную зону вдоль всех территорий, которые она хочет захватить.

"Так, например, сейчас РФ захватила часть Харьковской и Днепропетровской областей. Впрочем, в Днепропетровской области российские войска пока просто срезают дорогу на Запорожье, но они не будут сдавать захваченный кусок территории и попытаются его удержать", - подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Жданов также добавил, что Запорожская область нужна и важна для России, потому что так расширяется сухопутный коридор в Крым, а ВСУ с территории Днепропетровской и Кировоградской областей не доберутся основными видами вооружения до Бердянска, Мариуполя или Перекопска.

"Россия также сейчас строит автомагистраль и железную дорогу, простирающиеся от Ростова до Крыма. Поезда уже ходят, а автомагистраль еще строят. Кроме того, российский закон обязывает Путина оккупировать Запорожье, так что, захватывая Запорожскую область, он выполняет конституцию РФ", - подытожил он.

Весеннее наступление РФ на фронте

Военный эксперт Владислав Селезнев сообщал, что российские оккупационные войска проводят передислокацию сил и средств, что может свидетельствовать о подготовке к масштабным наступательным действиям в апреле.

По его словам, план Москвы по контролю над Донецкой и Луганской областями не изменился. Следующими целями РФ могут стать Запорожская и Херсонская области.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, группировка десантно-штурмовых войск проводит операцию на Александровском направлении. Основными задачами, стоящими перед подразделениями группировки, являются срыв планов армии страны-агрессора России по дальнейшему продвижению в Днепропетровской и Запорожской областях.

Военный эксперт Сергей Братчук заявлял, что ВСУ успешно отбросили российских оккупантов на Александровском направлении. Однако враг накапливает ресурсы для весеннего наступления, главной целью которого может стать Павлоград в Днепропетровской области.

Кроме того, оккупационная армия РФ продолжает наступательные действия на направлении Мирнограда. Россияне пытаются вытеснить Силы обороны из северной части города и взять таврийских десантников в "клещи".

О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

война в Украине Запорожская область Олег Жданов новости Украины война России и Украины Фронт
