Почему кот внезапно кусает, когда его гладят: названа истинная причина

Юрий Берендий
23 февраля 2026, 04:03
В большинстве случаев внезапный укус кошки — это не злость и не "измена", а естественная реакция нервной системы домашнего питомца, отмечают эксперты.
Многие владельцы кошек сталкиваются с одной и той же ситуацией: кот мурлычет, наслаждается поглаживанием — и вдруг кусает. Зооэксперты и ветеринары проекта AnimalWised в видео на YouTube объясняют, что в большинстве случаев это не агрессия, а физиологическая реакция.

Главред выяснил, почему кот кусается во время игры.

Что значит, если кот кусается

Специалисты отмечают, что самая распространенная причина — так называемая агрессия, вызванная поглаживанием.

Отмечается, что кожа кошек чрезвычайно чувствительна. У них есть рецепторы прикосновения по всему телу, особенно в основании хвоста. Во время поглаживания эти рецепторы передают сигналы удовольствия в мозг. Но у каждой кошки есть свой "порог терпимости".

"Если вы гладите одно и то же место повторно или слишком энергично, эти сигналы удовольствия могут внезапно превратиться в раздражение или даже боль", — говорится в видео.

Смотрите видео о том, почему кот агрессивен и кусается:

Эксперты сравнивают это с щекотанием, которое может стать неприятным, если его не прекратить вовремя. Кошка не может словами сказать "хватит", поэтому реагирует инстинктивно.

"Укус является рефлексом, чтобы разрядить накопленное напряжение и немедленно прекратить ощущение. Это не злость, это физиологический выключатель", - указывают они.

Почему кошка прикусывает руку и держит — существуют ли "укусы от любви"

"Укусы любви" существуют, но они выглядят иначе, чем может показаться людям. Настоящий "любовный укус" обычно происходит во время ухода.

"Если ваша кошка лижет вашу руку и нежно покусывает ее своими резцами, это означает, что она проявляет к вам любовь", - указывают специалисты.

В природе кошки используют легкие укусы для ухода за шерстью сородичей. Если кошка делает это без прижатых ушей и без ударов задними лапами, она фактически воспринимает человека как "своего".

"Это единственный настоящий любовный укус", - отмечают эксперты.

Почему кот мурлычет, а потом кусает

Еще одна причина — охотничий инстинкт, особенно если руки быстро двигаются.

"Для них ваша движущаяся рука — это игрушка, на которую можно охотиться. Это не агрессия, это игра, но для вас она болезненна", — предупреждают специалисты.

По их словам, котята учатся контролировать силу укуса во время игры с братьями и сестрами. Если их отлучили от матери слишком рано или они росли без сверстников, этого урока может не хватать.

"Они не понимают, что их зубы могут повредить человеческую кожу", - отмечают эксперты по уходу за животными.

Как понять, что кот сейчас укусит

Эксперты отмечают, что кошка почти всегда предупреждает о укусе. Перед укусом обратите внимание на сигналы:

  • дергается кончик хвоста;
  • уши отведены в сторону или прижаты;
  • кожа на спине "волнуется";
  • глаза становятся широко раскрытыми;
  • тело внезапно напрягается, мурлыканье исчезает.

"Если вы заметили эти признаки, просто перестаньте двигать рукой. Не оттягивайте ее быстро, потому что это вызывает инстинкт преследования. Просто замерьте и дайте коту отойти", - резюмируется в видео.

Об источнике: AnimalWised

AnimalWised - это образовательная инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, которые имеют страсть к животным во всех их проявлениях. Цель AnimalWised – создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. В то же время отмечается, что информация, предоставляемая специалистами AnimalWised, носит исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.

