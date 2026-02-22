Света станет больше: новые графики отключений для Запорожской области на 23 февраля

23 февраля в Запорожской области введут почасовые графики отключения электроэнергии для стабилизации энергосистемы — обнародованы графики.

Отключение света в Запорожье - появились графики отключения света на 23 февраля / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Когда не будет света в Запорожской области 23 февраля

Какие будут графики отключений для Запорожья

23 февраля в Запорожской области введут графики почасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщили в"Запорожьеоблэнерго".

Отмечается, что в соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго" такие меры вводятся для стабилизации ситуации в Объединенной энергосистеме.

Отключения для очередей и подочередей будут происходить согласно определенному графику с учетом 30 минут, необходимых на переключение.

Графики отключений света для Запорожской области на 23 февраля / Скриншот

Отключение света 23 февраля Запорожская область очередь 1.1

1.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Отключение света 23 февраля Запорожская область очередь 1.2

1.2: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Отключение света 23 февраля Запорожская область очередь 2.1

2.1: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Отключение света 23 февраля Запорожская область очередь 2.2

2.2: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Отключение света 23 февраля Запорожская область очередь 3.1

3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Отключение света 23 февраля Запорожская область очередь 3.2

3.2: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Отключение света 23 февраля Запорожская область очередь 4.1

4.1: 00:00 – 00:30, 05:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Отключение света 23 февраля Запорожская область очередь 4.2

4.2: 07:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Отключение света 23 февраля Запорожская область очередь 5.1

5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Отключение света 23 февраля Запорожская область очередь 5.2

5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Отключение света 23 февраля Запорожская область очередь 6.1

6.1: 00:00 – 00:30, 05:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Отключение света 23 февраля Запорожская область очередь 6.2

6.2: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Кроме того, с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности в полном объеме (5 очередей).

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Как найти свою группу отключений Запорожская область

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожской области можно по ссылке.

Как найти свою группу отключений город Запорожье

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожье можно по ссылке.

Как найти группу отключений Запорожский район

Узнать свою группу отключений в Запорожском районе можно по ссылке.

Почему нет света Запорожье

Узнать причину отсутствия электроснабжения по г. Запорожье можно по ссылке.

Пункты несокрушимости в Запорожье - где найти пункты несокрушимости в Запорожской области

Перечень адресов пунктов несокрушимости в Запорожье и области можно найти по ссылке.

Отключение света - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в "Укрэнерго" отметили, что в понедельник, 23 февраля, в большинстве регионов Украины в течение суток будут действовать ограничения электроснабжения.

По словам народного депутата Сергея Нагорняка, большинство ракет, которыми Россия атаковала украинские энергетические объекты, было перехвачено силами ПВО, поэтому планы противника по масштабным разрушениям не осуществились. Он также отметил, что в Киевской области 22 февраля зафиксированы незначительные попадания по одному из объектов теплогенерации.

В то же время в Одессе энергетическая ситуация остается непростой. В городе продолжают круглосуточно работать Пункты несокрушимости, сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак.

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

