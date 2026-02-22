Дождь и +6 градусов: в Тернополь скоро придет первое весеннее тепло

Вы узнаете:
- Какая будет погода в Тернополе в понедельник
- Почему объявлен первый уровень опасности
Погода в Тернопольской области в понедельник, 23 февраля, будет облачной с прояснениями. Также возможны осадки, преимущественно в виде дождя. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.
В частности, ветер завтра будет западного направления, 7 – 12 м/с.
Температура воздуха по области в течение суток будет колебаться от +1 до +6 градусов. В городе Тернополь в течение суток ожидается +2...+4 градуса.
Кроме того, синоптики предупредили о метеорологических явлениях. Так, 23 февраля в области и городе на дорогах будет гололедица. Объявлен первый уровень опасности (желтый).
Когда начнется метеорологическая весна
Синоптик Игорь Кибальчич говорил, что погода в Украине в течение ближайшей недели будет под влиянием воздушных потоков с запада и юго-запада, поэтому ожидается постепенное и стабильное повышение температурного фона.
По его словам, наиболее интенсивное потепление будет наблюдаться в западных и юго-западных областях. Там уже начнется метеорологическая весна, а в дневное время в лучах яркого солнца воздух будет прогреваться иногда выше +10 градусов.
