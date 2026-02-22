Укр
Дождь и +6 градусов: в Тернополь скоро придет первое весеннее тепло

Мария Николишин
22 февраля 2026, 18:40
Жителей Тернопольской области также предупредили об опасных метеорологических явлениях.
Погода в Тернополе 23 февраля / фото: pixabay

Погода в Тернопольской области в понедельник, 23 февраля, будет облачной с прояснениями. Также возможны осадки, преимущественно в виде дождя. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

В частности, ветер завтра будет западного направления, 7 – 12 м/с.

Температура воздуха по области в течение суток будет колебаться от +1 до +6 градусов. В городе Тернополь в течение суток ожидается +2...+4 градуса.

Кроме того, синоптики предупредили о метеорологических явлениях. Так, 23 февраля в области и городе на дорогах будет гололедица. Объявлен первый уровень опасности (желтый).

Погода в Тернополе / фото: meteoprog

Когда начнется метеорологическая весна

Синоптик Игорь Кибальчич говорил, что погода в Украине в течение ближайшей недели будет под влиянием воздушных потоков с запада и юго-запада, поэтому ожидается постепенное и стабильное повышение температурного фона.

По его словам, наиболее интенсивное потепление будет наблюдаться в западных и юго-западных областях. Там уже начнется метеорологическая весна, а в дневное время в лучах яркого солнца воздух будет прогреваться иногда выше +10 градусов.

Как сообщал Главред, в ночь на понедельник, 23 февраля, Житомир и область окажутся под влиянием влажного атмосферного фронта, который принесет осадки сразу в двух "форматах" - мокрый снег и дождь.

Синоптики говорят, что Днепр стоит на пороге календарной весны - последняя неделя февраля в городе обещает переменчивую, но постепенно теплую погоду.

О персоне: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
