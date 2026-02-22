Котлеты с секретным ингредиентом, которые точно получатся сочными - бабушкин рецепт

Котлеты — универсальное блюдо, которое легко приготовить. Но есть один нюанс — не всегда они получаются сочными. Но есть один секрет от бабушки, который поможет решить эту проблему.
Главред узнал , что им в TikTok поделилась украинская блогерша Галина. Она рассказала, как приготовить котлеты так, чтобы они всегда получались сочными.
Сочные куриные котлеты - рецепт
Ингредиенты:
- Куриное филе бедра 650 г
- Лук 1 шт.
- Морковь 1 шт.
- Батон 3 куска
- Молоко 70 г
- Яйцо 1 шт.
- Сливочное масло 60-70 г
Измельченные лук и морковь обжариваем до золотистости. Батон замачиваем в молоке, после чего мясо, овощи и хлеб пропускаем через мясорубку. Далее добавляем к фаршу специи, яйцо, все хорошо вымешиваем и отставляем на 15 минут.
Формируем котлеты и выкладываем в каждую секретный ингредиент - подмороженный кубик сливочного масла. Жарим котлеты на смазанной маслом сковороде и затем доводим до готовности в духовке.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить очень сочные котлеты:
@lypovva ?Ингредиенты: -куриное филе бедра 650 г -лук 1 шт -морковь 1 шт -батон 3 ломтика -молоко 70 мл -яйцо 1 шт -масло 60-70 г -соль/перец/специи по вкусу -масло для жарки ?Приготовление: Измельчите лук и морковь, обжарьте до золотистого цвета, обязательно оставьте остыть. Тем временем замочите батон в молоке. Пропустите мясо, овощи и хлеб через мясорубку. Добавьте яйцо, соль, перец и специи по вкусу. Хорошо перемешайте фарш (можно немного отбить) и оставьте отдохнуть минут на 15, а пока сливочное масло нарежьте на одинаковые кубики и отправьте в морозилку. Я отмеряла на каждую котлету 80 г фарша. Внутрь вложите кусочек масла, сформируйте котлетки и обжарьте с двух сторон до золотистости. Затем обязательно доведите до готовности в духовке или аэрогриле. Приятного аппетита! #котлеты#рецепткотлет#куриныекотлеты#чтоприготовить#готовимдушой♬ original sound - The Layers MY
Об источнике: lypovva
lypovva — TikTok-страница украинской блогерши по имени Галя, которая публикует рецепты "на все случаи жизни". В соцсети на кулинарную блогершу подписаны более 260 тысяч пользователей.
