Котлеты с секретным ингредиентом, которые точно получатся сочными - бабушкин рецепт

Рецепт невероятных котлет из куриного филе бедра.

https://glavred.info/recipes/kotlety-s-sekretnym-ingredientom-kotorye-tochno-poluchatsya-sochnymi-babushkin-recept-10742924.html Ссылка скопирована

Рецепт куриных котлет, которые поразят сочностью / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Котлеты — универсальное блюдо, которое легко приготовить. Но есть один нюанс — не всегда они получаются сочными. Но есть один секрет от бабушки, который поможет решить эту проблему.

Главред узнал , что им в TikTok поделилась украинская блогерша Галина. Она рассказала, как приготовить котлеты так, чтобы они всегда получались сочными.

Сочные куриные котлеты - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Куриное филе бедра 650 г

Лук 1 шт.

Морковь 1 шт.

Батон 3 куска

Молоко 70 г

Яйцо 1 шт.

Сливочное масло 60-70 г

Измельченные лук и морковь обжариваем до золотистости. Батон замачиваем в молоке, после чего мясо, овощи и хлеб пропускаем через мясорубку. Далее добавляем к фаршу специи, яйцо, все хорошо вымешиваем и отставляем на 15 минут.

Формируем котлеты и выкладываем в каждую секретный ингредиент - подмороженный кубик сливочного масла. Жарим котлеты на смазанной маслом сковороде и затем доводим до готовности в духовке.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить очень сочные котлеты:

Вас может заинтересовать:

Об источнике: lypovva lypovva — TikTok-страница украинской блогерши по имени Галя, которая публикует рецепты "на все случаи жизни". В соцсети на кулинарную блогершу подписаны более 260 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред