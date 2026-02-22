Как не дать сороконожкам захватить ваш дом: от них можно избавится навсегда

Домашние многоножки редко представляют угрозу, но вид у них неприятный.

Вы узнаете:

Почему появляются сороконожки

Как от них избавиться

Появление сороконожек в доме - неприятный сюрприз, особенно в теплое время года. Хотя многоножки не считаются самыми опасными вредителями, их внешний вид вызывает тревогу.

Главред узнал, как избавиться от многоножек в доме, почему они появляются и какие меры помогут предотвратить их возвращение.

Почему появляются многоножки в квартире

Эксперты по борьбе с вредителями называют несколько основных причин.

1. Поиск пищи. Если в доме есть муравьи, пауки, тараканы или чешуйницы, многоножки могут появиться вслед за ними. Они — хищники и охотятся на других насекомых. Поэтому ответ на вопрос, почему появляются многоножки в доме, часто связан с наличием другой живности.

2. Повышенная влажность. Ванные комнаты, кухни и подвалы — идеальная среда для этих существ. Влага привлекает их не только сама по себе, но и из-за обилия добычи.

3. Темные укромные места. Многоножки активны ночью и избегают света. Они прячутся в трещинах, под плинтусами, за мебелью и в подвалах.

4. Погодные условия. Сильные дожди, холод или жара могут заставить их искать укрытие внутри помещений.

Признаки, что проблема становится серьёзной

Обычно одна случайно замеченная особь не повод для паники. Но стоит насторожиться, если:

вы видите многоножек регулярно;

находите сброшенные прозрачные "шкурки" (линьки);

насекомые собираются группами;

в доме много других вредителей.

В таком случае стоит задуматься, как вывести многоножек и устранить причину их появления.

Как избавиться от многоножек в доме навсегда

Специалисты подчёркивают: главное — устранить условия, которые их привлекают.

Уберите источник пищи

Если вы думаете, многоножки в доме что делать, начните с борьбы с другими насекомыми. Уничтожение муравьёв, тараканов и пауков автоматически лишит сороконожек еды.

Поддерживайте чистоту, не оставляйте крошки и мусор, регулярно выносите отходы.

Снизьте влажность

Повышенная влажность — один из главных факторов появления.

Используйте осушители воздуха, устраняйте протечки, следите за состоянием труб и прочищайте водостоки. Чем суше воздух, тем меньше вероятность появления сороконожек.

Заделайте щели и трещины

Многоножки легко проникают в дом через микротрещины в стенах и возле окон.

Герметизация входных точек — эффективный способ борьбы с многоножками без химии.

Проветривайте и освещайте тёмные зоны

Так как насекомые любят темноту, регулярное проветривание подвалов и кладовок, а также улучшение освещения помогут сделать пространство менее привлекательным для них.

Нужно ли использовать химические средства

Если количество насекомых велико, можно обратиться к профессиональным дезинсекторам. Однако чаще всего достаточно устранить влагу и других вредителей, чтобы многоножки исчезли самостоятельно.

Опасны ли многоножки для человека

Домашние многоножки редко представляют угрозу. Они не нападают без причины и даже могут быть полезны, уничтожая тараканов и пауков. Тем не менее большинству людей неприятно видеть их в доме, поэтому важно знать, как избавиться от многоножек безопасно и эффективно.

