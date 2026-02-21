Рвонул к Пугачевой за границу: Киркоров признался в тайном поступке

Филипп Киркоров вспомнил о романтичном жесте для Примадонны.

https://glavred.info/starnews/rvonul-k-pugachevoy-za-granicu-kirkorov-priznalsya-v-taynom-postupke-10742768.html Ссылка скопирована

Филипп Киркоров и Алла Пугачева / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Филипп Киркоров, Алла Пугачева

Вы узнаете:

Филипп Киркоров рассказал о поездке к Пугачевой

Как артисты провели время вместе

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, вновь решился на откровения о своей личной жизни в эфире росСМИ. Оказалось, что в свое время он совершил по-настоящему романтичный поступок ради Примадонны и тайно сорвался к ней за границу.

Это произошло после помолвки пары в 1994 году. Накануне Дня всех влюбленных Пугачева уехала на гастроли в Германию. Филипп решил не проводить праздник без невесты и отправился во Франкфурт-на-Майне.

видео дня

Филипп Киркоров - отношения с Пугачевой / фото: instagram.com, Филипп Киркоров

"В феврале я поехал к ней в этот город на пару-тройку дней. Так получилось, что совпал мой приезд с этим замечательным праздником. Весь город был в сердечках. Мы провели этот день и все остальное вместе. Это было очень красиво, романтично, незабываемо — больше такого дня у меня не было", — поностальгировал Киркоров.

Алла Пугачева - личная жизнь / скрин из видео

Алла Пугачева и Филипп Киркоров — отношения сейчас

Ранее Алла Пугачева назвала брак с Киркоровым прагматичной сделкой, инициированной матерью артиста. Однако окружение пары утверждает обратное: современники уверены, что отношения строились на искренних чувствах, которые Киркоров точно не имитировал. Это подтверждает и реакция бывшего супруга — он регулярно предается ностальгии по их совместной жизни, рассказывая журналистам подробности романа.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Елена Зеленская поделилась тем, как полномасштабная война разрушила привычное ощущение нормальной жизни. Первая леди отметила, что затяжной конфликт отразился не только на облике Владимира Зеленского, но и на его душевном равновесии.

Также близкие Степана Гиги рассказали, кто из коллег по сцене проявил наибольшее участие в первые часы после трагедии. Как выяснилось, одним из первых слова соболезнования выразил Артем Пивоваров. По словам детей маэстро, певец позвонил им буквально через два часа после смерти Гиги.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Филипп Киркоров Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред