Его вернули только в 2017 году: название какого украинского города исказили в СССР

Происхождение названия этого города до сих пор вызывает дискуссии среди историков и лингвистов.

В 1947 году СССР навязал городу искусственную форму "Мукачево"

Лингвисты настаивали: естественное для региона название — "Мукачево"

В 2017 году Верховная Рада официально вернула историческое название

Названия городов — это не просто географические обозначения, а часть культурной памяти. Закарпатское Мукачево стало одним из тех населенных пунктов, чью аутентичность в советский период пытались подменить канцелярскими нормами. Лишь в XXI веке город официально вернул себе историческую форму, которую местные жители не оставляли в повседневном употреблении, пишет Oboz.ua.

Дискуссии о происхождении: от мельниц до ремесленников

Этимология названия Мукачево до сих пор остается предметом научных споров. Самая распространенная версия связывает его с праславянским словом "мука" - мука. Берега Латорицы издавна были удобными для водяных мельниц, поэтому поселение мельников вполне могло дать имя будущему городу.

Существует и венгерская гипотеза: от слова munkás — "работник". Мукачево веками было городом ремесел и цехов, поэтому такая интерпретация тоже выглядит убедительной.

А народная легенда связывает название с изнурительным трудом крепостных, которые якобы тащили камни на гору для строительства замка Паланок. Хотя филологи считают это скорее мифом, история точно передает характер города, построенного вопреки сложным условиям.

Название, которое менялось вместе с государствами

Первое письменное упоминание о городе содержится в венгерской хронике Gesta Hungarorum, где оно фигурирует как Muncas или Munkach. Впоследствии в венгерском языке закрепилась форма Munkács.

На протяжении веков, когда регион переходил от Галицко-Волынского княжества к Трансильвании, от Габсбургов к Чехословакии, в обращении сосуществовали различные варианты: Мукачев, Мукачево, Мукачово, Мукачево.

Советская унификация и "канцелярское" окончание

После вхождения Закарпатья в состав УССР в 1945 году началась масштабная стандартизация топонимов. В 1947 году советские справочники закрепили форму "Мукачево" — с окончанием -е, что противоречило местной языковой традиции.

Закарпатские языковеды неоднократно подчеркивали: для топонимов среднего рода в регионе естественным является именно окончание -о. Вариант "Мукачево" не использовался в живом языке и был искусственным административным конструктом.

Возвращение исторического названия

23 мая 2017 года Верховная Рада Украины приняла решение, которое поставило точку в многолетних дискуссиях: городу официально вернули название Мукачево. Так завершилась история, в которой языковая традиция и локальная идентичность в конце концов победили бюрократическое наследие прошлого.

