Назывался в честь киллера и агента КГБ почти 50 лет - что это за город Украины

Руслана Заклинская
26 января 2026, 18:34
272
Почти полвека город носил имя советского разведчика, пока в 2016 году не вернул свое настоящее название с 450-летней историей.
Назывался в честь киллера и агента КГБ почти 50 лет - что это за город Украины
Город Вараш

Вы узнаете:

  • Какие существуют версии происхождения названия города Вараш
  • Почему город долгое время назывался Кузнецовском
  • Когда и при каких обстоятельствах город вернул историческое название

Вараш — один из самых необычных городов Украины, который появился буквально на болотах Полесья. Его развитие тесно связано с атомной энергетикой, а история города отражает сложный путь от древних сел до современного украинского центра науки, культуры и технологий.

Главред узнал историю города Вараш.

Откуда происходит название города Вараш

Местность, где сейчас возвышаются энергоблоки, имеет многовековую историю. Первое письменное упоминание о Вараше датировано 1577 годом в Поборовом реестре, пишет Варашская городская публичная библиотека. Тогда село Hwarąsz (Гваронш) принадлежало князю Михаилу Чорторийскому и административно входило в Чорторийскую волость Луцкого уезда Волынского воеводства Речи Посполитой.

Происхождение названия села Вараш, которое впоследствии дало имя современному городу, до сих пор остается неизвестным. В документах XVI - начала XVII века село называлось Гвараш. В царские времена встречаются варианты Вараж, Вараш, Варяж или Гваряж.

Существует четыре основные версии происхождения названия города. Название могло происходить из польского (gwar - говор, gwarzyć - болтать) или словацкого (hvarec - говорить) языков. Эти слова связаны с праславянским gvar-, govor-, что сохранилось в украинском слове "говорить". В документах конца XVI - начала XVII века село упоминается исключительно как Гвараш.

Иранское Вараш связывают с авест. Веретрагна, богом войны и победы, "тот, кто разрушает препятствия". Кроме иранизма, среди местных топонимов наблюдаются еще как минимум три названия иранского происхождения: река Стырь, села Сопачев и Собищицы.

Древнее название волхвов на Полесье - варажб. По преданию, волхвы обладали способностью влиять на силы природы, исцелять больных и предсказывать будущее.

Также из венгерских языков слово város означает "сторожа" (стража), варош - замок или укрепленный город. В народных преданиях утверждается, что на территории современного Вараша могло существовать венгерское поселение. Старый художник Андрей Пашко вспоминал, что на границе Вараша со Старой Рафалівкой было имение венгерского правителя. Последним напоминанием об этом был памятник с надписью "Ян Конари".

Почему город назывался Кузнецовском

Все изменилось в 1973 году, когда на окраине тихого села началось грандиозное строительство Ровенской атомной электростанции (РАЭС). Сначала новое поселение называли просто "поселком Энергетиков".

Однако в 1977 году советская власть решила дать городу идеологическое имя - Кузнецовск, в честь разведчика Николая Кузнецова. Это название не имело никакого отношения к местному ландшафту или истории, будучи типичным продуктом советской топонимики.

Когда и как произошло изменение названия

После распада СССР возникла необходимость вернуть городу историческое имя. В мае 2016 года во время волны декоммунизации город официально стал Варашем. Вместе с названием города изменились и названия всех муниципальных органов. Одновременно произошло переименование органов власти - Кузнецовский городской совет стал Варашским горсоветом.

В чем уникальность Ровенской АЭС

РАЭС - это не просто промышленный объект, а настоящее инженерное чудо. Строительство станции началось в 1973 году. Первый энергоблок запустили в 1980 году, а третий - в декабре 1986-го. Сегодня станция имеет четыре энергоблока, а ее градирни стали архитектурной визитной карточкой города.

Уникальность РАЭС не только в масштабе, но и в технических решениях, ведь город и станция расположены на карстовых пустотах. Поэтому инженеры внедрили беспрецедентные методы контроля и безопасности, которые сейчас являются эталоном для ядерной отрасли. В то же время постоянно ведется мониторинг состояния подземных пород, чтобы избежать грунтовых провалов.

Каково социально-культурное лицо города

Вараш всегда был городом молодых специалистов - инженеров, энергетиков, педагогов. В городе быстро строили жилые массивы, школы, детские сады, спортивные Особой популярностью пользуются экскурсии на РАЭС.

Кроме мощной инфраструктуры, Вараш развивает уникальное туристическое направление. Например, популярный "Забег под градирнями" собирает сотни участников, которые бегут непосредственно у гигантских башен, выпускающих белый пар.

Об источнике: Варашская городская публичная библиотека

Варашская городская публичная библиотека — это коммунальное культурно-образовательное учреждение в городе Вараш (Ровенская область), входящее в сеть библиотек городского отдела культуры и являющееся частью гуманитарной сферы местного самоуправления. Ее деятельность направлена на обслуживание жителей и удовлетворение их информационных, образовательных и культурных потребностей.

Ровненская область История Украины культура
