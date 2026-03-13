Конец света уже близок: треть американцев верит в неизбежный апокалипсис

Руслана Заклинская
13 марта 2026, 18:05
Около трети жителей США убеждены, что станут свидетелями апокалипсиса ещё при своей жизни.
Каждый третий американец ожидает конца света / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Сколько американцев верят, что могут стать свидетелями апокалипсиса
  • Как вера в конец света влияет на восприятие глобальных угроз
  • По каким пяти критериям люди по-разному представляют себе апокалипсис

В США страх перед апокалипсисом остается распространенным явлением. Около трети американцев убеждены, что станут свидетелями апокалипсиса. Об этом пишет Der Spiegel, ссылаясь на исследование, опубликованное в журнале Personality and Social Psychology Bulletin.

По результатам опроса 1409 американцев, около трети респондентов считают, что могут пережить конец света в течение своей жизни. Исследование проводилось среди представителей разных возрастных групп, пола и уровней дохода, поэтому выборка считается репрезентативной для населения страны. Его результаты также совпадают с выводами предыдущих опросов.

Ведущий автор исследования, психолог Мэтью Биллет, ранее работавший в Университете Британской Колумбии, а ныне - в Калифорнийском университете, отметил, что вера в конец света существенно влияет на то, как люди воспринимают глобальные угрозы.

"Вера в конец света удивительно распространена в Северной Америке и влияет на то, как люди интерпретируют и реагируют на самые насущные угрозы человечеству", - пояснил исследователь.

Как люди представляют себе апокалипсис

Опрос охватил представителей различных религиозных групп, в частности католиков, протестантов, евангелистов, евреев, мусульман и атеистов. Ученые выяснили, что взгляды значительно различаются.

Они определили пять основных аспектов, которые формируют представления людей об апокалипсисе:

  • когда именно может наступить конец света;
  • будет ли его причиной деятельность человека;
  • произойдет ли он из-за божественных или сверхъестественных сил;
  • какое личное влияние люди ожидают для себя;
  • считают ли они конец человечества положительным или отрицательным.

Как вера в апокалипсис влияет на решения

По словам исследователей, убеждения людей относительно конца света могут влиять на их реакцию на глобальные угрозы. Например, те, кто считает, что апокалипсис вызван людьми - из-за изменения климата или других факторов - чаще поддерживают радикальные меры по предотвращению катастроф.

В то же время люди, убежденные, что конец света предопределен божественной волей, реже поддерживают превентивные политические решения.

По мнению Биллета, апокалиптические убеждения не стоит просто отвергать как иррациональные, ведь они реально влияют на то, как общество реагирует на такие глобальные вызовы, как пандемии или климатические изменения.

Как ранее сообщал Главред, сценарии конца света интересуют человечество еще с древних времен, но современные ученые считают, что реальный апокалипсис будет гораздо страшнее библейских представлений. Ученые раскрыли, каким будет Апокалипсис и что уничтожит человечество.

Также на MWC 2026 китайская компания Oukitel представила защищенный смартфон WP63, который получил функции на случай апокалипсиса. В смартфоне есть встроенный электрический нагревательный элемент для разжигания костра, мощный кемпинговый фонарь, аккумулятор на 20 000 мАч с функцией powerbank и ударопрочный корпус с защитой IP69 и MIL-STD-810H.

Об источнике: Der Spiegel

Der Spiegel — один из самых известных еженедельных информационно-политических журналов Германии. Это издание участвовало в расследовании покушения на Сергея и Юлию Скрипалей в 2018 году, которых пытались отравить "Новичком". Также оно занималось расследованием, касавшимся покушения на жизнь российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает Википедия.

