Путин уже ищет выход из войны: выяснились главные проблемы РФ

Определенную передышку Москве дала война на Ближнем Востоке.

Ключевые тезисы

Эксперт заявил об ослаблении ресурсов России

Путин ищет способ завершить войну без потерь

Удары ВСУ усложняют ситуацию для Кремля

Российскому диктатору Владимиру Путину необходимо найти способ выйти из войны, при этом сохранив лицо. Такое мнение в эфире Radio NV высказал капитан 1-го ранга запаса Военно-морских сил ВСУ, бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко.

"То, что Российская Федерация настаивала на этом перемирии, указывает на то, что дела там действительно идут плохо, особенно в последнее время, возможно, где-то в течение года", — отметил он.

По словам эксперта, Россия сталкивается с серьезными проблемами как в экономике, так и в военной сфере, а ситуация на фронте уже длительное время остается практически неизменной.

"Те территории, которые они захватили, в основном на востоке Украины, не способствовали тому, чтобы они достигли своей стратегической цели, о которой Путин пытался убедить администрацию Трампа, что нет смысла сопротивляться, что все равно они захватят их через несколько месяцев. Уже эти месяцы превращаются в годы, а своей цели они не достигают", — пояснил Рыженко.

Он считает, что Кремль вынужден искать варианты завершения войны, чтобы минимизировать репутационные потери для Путина.

"Он уже не восстановит его до того состояния, которое было в шестом, седьмом, восьмом годах, когда западный бизнес просто стоял в очереди, чтобы открыть что-то в Российской Федерации, какие-то предприятия. Но ресурсов у него для ведения войны фактически становится все меньше и меньше. Он это понимает", — подчеркнул эксперт.

Рыженко также отметил, что определенную передышку Москве дала война на Ближнем Востоке, из-за которой были ослаблены ограничения на экспорт российской нефти.

"С другой стороны, силы безопасности и обороны набирают все большие обороты, они наносят удары преимущественно асимметрично и по стратегическим центрам притяжения, которые обеспечивают ведение войны в Российской Федерации. И война распространяется уже по территории России все глубже и глубже. Им все труднее прятать свои самолеты стратегической авиации, штурмовой авиации, истребители. И мы потихоньку также подбираемся к этим объектам", — сказал он.

По мнению эксперта, именно совокупность этих факторов сделала Путина более уступчивым.

"Это было, в принципе, ощутимо вчера, когда он давал свое интервью, когда даже сказал о том, что якобы война подходит к завершению", — резюмировал Рыженко.

Напомним, Главред писал, что главный переговорщик Украины Рустем Умеров прибыл в Майами, чтобы перезапустить фактически замороженный переговорный процесс между Киевом, Вашингтоном и Москвой.

Ранее помощник Путина Юрий Ушаков во время общения с пропагандистами проговорился о реальных планах России на мирные переговоры и войну против Украины.

Недавно в России официально признали нецелесообразность трехсторонних мирных переговоров с участием РФ, США и Украины для завершения войны. Кремль в ультимативной форме требует от Украины вывести войска из Донбасса для продолжения мирного процесса.

О персоне: Андрей Рыженко Рыженко Андрей - капитан первого ранга (в запасе), бывший заместитель начальника штаба Военно-морских сил Украины (2004-2020 гг.). Служил на борту пяти разных боевых кораблей, в штабе ВМС Украины работал заместителем начальника по евроатлантической интеграции, начальником управления оборонного планирования и науки. Четыре года проходил службу офицером штабного элемента партнерства в J-7 (управление боевой подготовки) Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. Являлся руководителем рабочей группы международных экспертов по проработке Стратегии ВМС ВС Украины 2035, был помощником министра обороны Украины.

