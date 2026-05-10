Путин уже ищет выход из войны: выяснились главные проблемы РФ

Ключевые тезисы
- Эксперт заявил об ослаблении ресурсов России
- Путин ищет способ завершить войну без потерь
- Удары ВСУ усложняют ситуацию для Кремля
Российскому диктатору Владимиру Путину необходимо найти способ выйти из войны, при этом сохранив лицо. Такое мнение в эфире Radio NV высказал капитан 1-го ранга запаса Военно-морских сил ВСУ, бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко.
"То, что Российская Федерация настаивала на этом перемирии, указывает на то, что дела там действительно идут плохо, особенно в последнее время, возможно, где-то в течение года", — отметил он.
По словам эксперта, Россия сталкивается с серьезными проблемами как в экономике, так и в военной сфере, а ситуация на фронте уже длительное время остается практически неизменной.
"Те территории, которые они захватили, в основном на востоке Украины, не способствовали тому, чтобы они достигли своей стратегической цели, о которой Путин пытался убедить администрацию Трампа, что нет смысла сопротивляться, что все равно они захватят их через несколько месяцев. Уже эти месяцы превращаются в годы, а своей цели они не достигают", — пояснил Рыженко.
Он считает, что Кремль вынужден искать варианты завершения войны, чтобы минимизировать репутационные потери для Путина.
"Он уже не восстановит его до того состояния, которое было в шестом, седьмом, восьмом годах, когда западный бизнес просто стоял в очереди, чтобы открыть что-то в Российской Федерации, какие-то предприятия. Но ресурсов у него для ведения войны фактически становится все меньше и меньше. Он это понимает", — подчеркнул эксперт.
Рыженко также отметил, что определенную передышку Москве дала война на Ближнем Востоке, из-за которой были ослаблены ограничения на экспорт российской нефти.
"С другой стороны, силы безопасности и обороны набирают все большие обороты, они наносят удары преимущественно асимметрично и по стратегическим центрам притяжения, которые обеспечивают ведение войны в Российской Федерации. И война распространяется уже по территории России все глубже и глубже. Им все труднее прятать свои самолеты стратегической авиации, штурмовой авиации, истребители. И мы потихоньку также подбираемся к этим объектам", — сказал он.
По мнению эксперта, именно совокупность этих факторов сделала Путина более уступчивым.
"Это было, в принципе, ощутимо вчера, когда он давал свое интервью, когда даже сказал о том, что якобы война подходит к завершению", — резюмировал Рыженко.
Мирные переговоры — последние новости
Напомним, Главред писал, что главный переговорщик Украины Рустем Умеров прибыл в Майами, чтобы перезапустить фактически замороженный переговорный процесс между Киевом, Вашингтоном и Москвой.
Ранее помощник Путина Юрий Ушаков во время общения с пропагандистами проговорился о реальных планах России на мирные переговоры и войну против Украины.
Недавно в России официально признали нецелесообразность трехсторонних мирных переговоров с участием РФ, США и Украины для завершения войны. Кремль в ультимативной форме требует от Украины вывести войска из Донбасса для продолжения мирного процесса.
О персоне: Андрей Рыженко
Рыженко Андрей - капитан первого ранга (в запасе), бывший заместитель начальника штаба Военно-морских сил Украины (2004-2020 гг.). Служил на борту пяти разных боевых кораблей, в штабе ВМС Украины работал заместителем начальника по евроатлантической интеграции, начальником управления оборонного планирования и науки.
Четыре года проходил службу офицером штабного элемента партнерства в J-7 (управление боевой подготовки) Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. Являлся руководителем рабочей группы международных экспертов по проработке Стратегии ВМС ВС Украины 2035, был помощником министра обороны Украины.
