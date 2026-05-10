Чрезвычайная опасность: на Житомирщине, несмотря на хорошую погоду, предупреждают об угрозе

Вы узнаете:
Какая будет погода в Житомире и области 11 маявидео дня
О какой опасности предупреждают синоптики
В Житомире в понедельник, 11 мая, ожидается тихая и по-весеннему мягкая погода. В течение суток сохранится небольшая облачность без осадков, а южный ветер будет слабым, до 3–8 м/с.
Ночь обещает прохладу с температурой около 4–6 градусов, зато днем воздух прогреется до комфортных 19–21 градуса. Об этом сообщают в Житомирском областном центре по гидрометеорологии.
По данным синоптиков, в населенных пунктах области погода будет похожей: небольшая облачность, сухо и спокойно. Температура ночью будет колебаться от 1 до 6 градусов тепла, а днем подниматься до 17–22 градусов.
Метеорологи также предупреждают, что 11 мая на территории Житомирской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность пятого класса, поэтому стоит быть максимально осторожными с открытым огнем.
Погода в Украине — последние новости
Как сообщал Главред, погода в Украине 10 мая будет прохладной и дождливой. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха поднимется до +14...+25 градусов.
Также известно, что в воскресенье погода на Львовщине будет формироваться под влиянием поля повышенного атмосферного давления. Ожидается облачность, но без существенных осадков.
В то же время погода в Тернопольской области на выходных ожидается преимущественно облачной. Температура днем не поднимется выше +21 градуса, а ночью даже возможны дожди.
Вас может заинтересовать:
- Облачно и дождливо: какая погода будет в Харькове на выходных
- Полтавскую область накроют грозы и дожди: синоптики назвали даты непогоды
- Будет +5 и налетят грозовые дожди: Украину накрывает непогода
Об источнике: Житомирский областной центр по гидрометеорологии
Житомирский областной центр по гидрометеорологии занимается мониторингом и прогнозированием погодных условий в Житомирской области. Он предоставляет прогнозы, предупреждения об опасных явлениях и оценку загрязнения атмосферы для безопасности населения и поддержки деятельности предприятий.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред