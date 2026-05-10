Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Чрезвычайная опасность: на Житомирщине, несмотря на хорошую погоду, предупреждают об угрозе

Дарья Пшеничник
10 мая 2026, 16:33
google news Подпишитесь
на нас в Google
В течение суток 11 мая в регионе сохранится небольшая облачность без осадков.
Чрезвычайная опасность: на Житомирщине, несмотря на хорошую погоду, предупреждают об угрозе
Прогноз погоды в Житомирской области на 11 мая / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какая будет погода в Житомире и области 11 мая

    видео дня

  • О какой опасности предупреждают синоптики

В Житомире в понедельник, 11 мая, ожидается тихая и по-весеннему мягкая погода. В течение суток сохранится небольшая облачность без осадков, а южный ветер будет слабым, до 3–8 м/с.

Ночь обещает прохладу с температурой около 4–6 градусов, зато днем воздух прогреется до комфортных 19–21 градуса. Об этом сообщают в Житомирском областном центре по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, в населенных пунктах области погода будет похожей: небольшая облачность, сухо и спокойно. Температура ночью будет колебаться от 1 до 6 градусов тепла, а днем подниматься до 17–22 градусов.

Чрезвычайная опасность: на Житомирщине, несмотря на хорошую погоду, предупреждают об угрозе
Пожарная опасность в Житомирской области / Фото: Житомирский областной центр по гидрометеорологии

Метеорологи также предупреждают, что 11 мая на территории Житомирской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность пятого класса, поэтому стоит быть максимально осторожными с открытым огнем.

Погода в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, погода в Украине 10 мая будет прохладной и дождливой. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха поднимется до +14...+25 градусов.

Также известно, что в воскресенье погода на Львовщине будет формироваться под влиянием поля повышенного атмосферного давления. Ожидается облачность, но без существенных осадков.

В то же время погода в Тернопольской области на выходных ожидается преимущественно облачной. Температура днем не поднимется выше +21 градуса, а ночью даже возможны дожди.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Житомирский областной центр по гидрометеорологии

Житомирский областной центр по гидрометеорологии занимается мониторингом и прогнозированием погодных условий в Житомирской области. Он предоставляет прогнозы, предупреждения об опасных явлениях и оценку загрязнения атмосферы для безопасности населения и поддержки деятельности предприятий.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
погода синоптик Житомирщина Житомирская область новости Житомира Погода в Житомире Погода Житомирская область
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Кремле сделали заявление о переговорах: когда посланники США могут приехать в РФ

В Кремле сделали заявление о переговорах: когда посланники США могут приехать в РФ

16:33Мир
Весенние грозы накроют Украину: Диденко назвала точные даты

Весенние грозы накроют Украину: Диденко назвала точные даты

15:26Синоптик
"Жалкая копия": в России впервые показали новую крылатую ракету "Герань-5"

"Жалкая копия": в России впервые показали новую крылатую ракету "Герань-5"

14:07Война
Реклама

Популярное

Ещё
Не только "будь ласка": как правильно ответить на "дякую" на украинском языке

Не только "будь ласка": как правильно ответить на "дякую" на украинском языке

Запасы заканчиваются: в Украине почти вдвое выросли цены на популярный овощ

Запасы заканчиваются: в Украине почти вдвое выросли цены на популярный овощ

Карта Deep State онлайн за 10 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 мая: что происходит на фронте (обновляется)

5 вещей во дворе, которые работают как магнит для змей: большинство не догадывается

5 вещей во дворе, которые работают как магнит для змей: большинство не догадывается

Гороскоп на завтра, 11 мая: Овнам — неприятности, Рыбам — интересное событие

Гороскоп на завтра, 11 мая: Овнам — неприятности, Рыбам — интересное событие

Последние новости

16:33

В Кремле сделали заявление о переговорах: когда посланники США могут приехать в РФ

16:33

Чрезвычайная опасность: на Житомирщине, несмотря на хорошую погоду, предупреждают об угрозе

16:31

Продала все золото и умерла в 28 лет: трагическая тайна единственной женщины-короля

15:38

Финансовый гороскоп на 10–16 мая: Овнам — прибыль, Козерогам — конец долгов

15:26

Весенние грозы накроют Украину: Диденко назвала точные даты

Штрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских правШтрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских прав
15:21

Урожай огурцов будет рекордным даже без химикатов: достаточно посадить рядом одно растение

14:46

Теплые дни уже близко: солнечная погода вернется на Тернопольщину

14:41

Любовный гороскоп на 11–17 мая: Тельцам — уверенность, Скорпионам — легкость

14:22

Как выбрать цвет сумки: 5 модных сочетаний, которые сделают образ роскошнымВидео

Реклама
14:07

"Жалкая копия": в России впервые показали новую крылатую ракету "Герань-5"

14:00

Гороскоп Таро на 11–17 мая: Козерогам — прибыль, Ракам — разрыв отношений

13:57

Срок - до конца мая 2026: кому обязательно нужно подать заявление на субсидию

13:42

Кто такая "ятрівка" в украинском языке: значение слова удивит многих

13:31

"С Днем матери": украинские звезды показали своих мам в особенный праздник

12:58

Гороскоп на неделю с 11 по 17 мая: Близнецам — прибыль, а Рыбам — путешествие

12:51

С заправкой лучше не тянуть: какой реальный запас хода в автоВидео

12:22

"Мурашки по коже": появилось первое видео выступления LELEKA на Евровидении 2026Видео

12:11

Фицо передал Путину послание от Зеленского: как отреагировали в Кремле

12:10

"Это просто вымогательство": клиентам Ощадбанка по ошибке выставляют долги

11:53

Выпадет снег, а температура опустится до -2: Украину накроет волна холода

Реклама
11:42

Кремль официально "переписал" карту Украины: вспомнили о границе, которой было 25 летВидео

11:15

Карта Deep State онлайн за 10 мая: что происходит на фронте (обновляется)

11:01

Китайский гороскоп на завтра, 11 мая: Свиньям - шанс, Крысам - уступки

10:56

Неизвестные попытались напасть на здание ТЦК на Закарпатье: подробности инцидента

10:55

Дедлайн до 30 мая: россияне нацелились на новый город, в ВСУ оценили риски

10:46

Бедность из-за щедрости: какие продукты нельзя давать в долг соседям

10:04

"Парад Победы" вместо демонстрации силы выявил слабость РФ - The Telegraph

09:59

"Без масок": звезда "Мастер Шеф" показала настоящую Пугачеву

09:58

Турбулентность на валютном рынке: что будет с курсом доллара и евро с 11 мая

09:01

На фронте нет прогресса: в ISW раскрыли истинную цель "перемирия" РФ

08:54

"Я задыхалась": Глущенко призналась, почему не появилась на похоронах Поплавской

08:51

НАТО и Донбасс ни при чем: Путин придумай новую причину войны в Украине

08:10

В Кремле назревает борьба за власть: Денисенко о конфликте элит в РФмнение

07:55

Поставки для армии РФ сорваны: партизаны провели успешную диверсию в тылу

07:45

"Любовь переросла в ненависть": Винник сообщил о предательстве близкого человека

05:12

5 вещей во дворе, которые работают как магнит для змей: большинство не догадывается

04:02

В Украине готовят новые правила для водителей — за что могут лишить прав

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в магазине за 41 с

03:36

Как и где разные знаки зодиака выбирают друзей: неожиданные различия

02:33

Гороскоп на завтра, 11 мая: Овнам — неприятности, Рыбам — интересное событие

Реклама
09 мая, суббота
23:55

РФ атаковала областной центр в разгар перемирия: среди пострадавших — дети

23:17

РФ готовила морскую операцию на 2026 год, но её сорвало одно событие — Флэш

22:33

Топ-сериал "Медведь" закрывается: названа дата выхода последнего сезонаВидео

21:46

Путин обвинил Украину в срыве обмена и выдвинул условие для встречи с Зеленским

21:43

"Кто-то живет обычной жизнью": депутаты хотят помочь ТЦК искать "уклонистов"

21:10

Запасы заканчиваются: в Украине почти вдвое выросли цены на популярный овощ

21:08

Венсан Кассель показал своего младшего сына от модели

20:37

Для пяти знаков зодиака следующая неделя станет самой счастливой в году - кто они

19:57

Секрет названия и выбор Мазепы: малоизвестные факты об истории древней Полтавы

19:55

49-летний сын 80-летней Шер пожаловался, что певица перестала его содержать

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаПраздничное менюЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять