Путин обвинил Украину в срыве обмена и выдвинул условие для встречи с Зеленским

Лидер РФ считает, что война близится к завершению.

Путин заявил, что Украина якобы "не готова" к обмену пленными / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

Что сказал Путин:

Украина якобы не готова к обмену пленными "1000 на 1000"

Встреча с Зеленским возможна в Москве или в третьей стране, но для подписания соглашения

В войне виноват Запад

Лидер РФ Владимир Путин заявил, что Украина якобы не готова к обмену военнопленными в формате "1000 на 1000". От Киева якобы не поступало новых предложений по реализации договоренностей. Соответствующие заявления он сделал во время общения с российскими СМИ.

По словам Путина, Москва еще 5 мая передала Украине список из 500 украинских пленных для подготовки обмена, однако, как он утверждает, Киев якобы не подтвердил готовность к этому процессу. В то же время Кремль, по его словам, рассчитывает на проведение полного обмена в формате "1000 на 1000".

Эти заявления прозвучали на фоне предыдущих договоренностей о временном перемирии с 9 по 11 мая, которое было согласовано при посредничестве США. Одним из ключевых условий, благодаря которому Украина согласилась на режим тишины, должен был стать именно обмен пленными.

Также глава Кремля заявил, что сообщал президенту США Дональду Трампу о планах относительно перемирия, но, по его словам, "ответа от Украины не получил". По словам Путина, РФ обсуждала с Китаем, Индией и США последствия возможных атак Киева 9 мая и вероятные ответные удары России.

Отметим, что президент Украины неоднократно сообщал о зеркальных действиях и объявил перемирие в ночь с 5 на 6 мая, которое Россия проигнорировала.

Почему на параде не было техники

Отдельно Путин прокомментировал отсутствие военной техники на параде ко Дню Победы в Москве. По его словам, решение не демонстрировать технику было принято не из-за рисков для безопасности или угрозы украинских ударов, а якобы для того, чтобы сосредоточить внимание армии РФ на боевых задачах и "окончательном разгроме противника".

Встреча Путина с Зеленским

Комментируя возможность личной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, Путин заявил, что Россия "никогда не отказывалась" от такого формата переговоров. В то же время он в очередной раз повторил, что для этого Зеленский должен сам приехать в Москву.

При этом Путин допустил возможность переговоров в третьей стране, но только при условии, если стороны предварительно достигнут "окончательных договоренностей" по урегулированию войны.

"Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности на длительную историческую перспективу", — сказал Путин.

В Киеве ранее подчеркивали, что готовы к личной встрече с Путиным, однако не в Москве. Советник Офиса президента Сергей Лещенко заявлял, что столица государства-агрессора не может быть площадкой для таких переговоров.

В чем причина войны

Традиционно Путин обвинил в начале войны "западные элиты", которые якобы воюют с Россией руками украинцев. Он заявил, что "конфликт" спровоцировало расширение НАТО и попытки ассоциации Украины с ЕС.

Вступление стран в ЕС / Инфографика: Главред

В заключение диктатор высказал мнение, что "дело в украинском конфликте идет к завершению", но подчеркнул необходимость создания "зоны безопасности", чтобы России больше "никто не угрожал".

Вступление стран в НАТО / Инфографика: Главред

Также лидер РФ представил новую версию событий весны 2022 года. Он утверждает, что отвёл войска от Киева якобы по просьбе президента Франции Эммануэля Макрона. По версии Путина, Макрон во время разговора заявил, что Украина не может подписывать документы "с пистолетом у виска".

Когда могут начаться мирные переговоры - мнение эксперта

Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в эфире Espreso отметил, что Украина продолжает искать возможности для переговоров с Россией через международные каналы и посредников, параллельно расширяя дипломатические контакты. По его словам, ключевым фактором, влияющим на возможность переговоров, является изменение баланса сил, формирующееся благодаря действиям Сил обороны Украины.

Чаленко считает, что при отсутствии прогресса в ближайшее время следующее "окно возможностей" может открыться после завершения весенне-летней наступательной кампании России. Он также предположил, что новые дипломатические шансы могут появиться осенью на фоне активизации международной политики, в частности перед выборами в США. Если же и этот период не даст результата, переговоры могут перенестись на следующий год.

Парад в Москве - новости по теме

Как сообщал Главред, в Москве состоялся парад к 9 мая, во время которого с речью выступил Владимир Путин. В этом году мероприятие длилось около 45 минут и стало самым коротким за последние годы.

Перед началом парада в центре российской столицы временно отключили мобильный интернет, а само мероприятие впервые с 2007 года прошло без демонстрации значительного количества военной техники.

Накануне Украина официально разрешила проведение парада на Красной площади в Москве 9 мая. Соответствующее решение утвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Впоследствии помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин якобы не против прямых переговоров с Зеленским, но ожидает от него звонка и приезда в Москву. По его словам, Москва недовольна тем, что сигналы из Киева поступают через посредников, а не напрямую.

Об источнике: ТАСС ТАСС (Телеграфное агентство Советского Союза) — крупнейшее государственное информационное агентство страны-агрессора России, полностью подконтрольное Кремлю. Было основано в 1904 году (под разными названиями). Полное название: Информационное агентство России ТАСС. Штаб-квартира находится в Москве. ТАСС является ключевым рупором официальной позиции Кремля. Агентство распространяет официальные заявления российских властей; формирует государственную информационную повестку; активно участвует в информационной войне против Украины и Запада; систематически публикует пропагандистские материалы и дезинформацию. ТАСС включено в санкционные списки ЕС, США, Великобритании, Канады, Украины и ряда других стран. Агентство рассматривается как инструмент государственной пропаганды РФ. Его материалы не считаются независимым источником информации. Независимые международные организации и медиаэксперты отмечают систематическое искажение фактов; подачу информации исключительно в интересах Кремля; манипулятивные формулировки и пропагандистские нарративы; распространение фейков и неподтвержденных данных, особенно на тему войны в Украине.

