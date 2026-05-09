"Готовимся к дальнейшим решениям": Зеленский высказался о вступлении Украины в ЕС

Зеленский поблагодарил европейских партнёров за поддержку Украины во время полномасштабной войны.

Зеленский высказался о вступлении Украины в ЕС

Кратко:

Киев продолжает подготовку к переговорам о вступлении в ЕС

Антониу Кошта обратился к украинцам как к будущим членам европейской семьи

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что попытки России расколоть Европу не принесут результата, а Украина продолжает движение к полноправному членству в Европейском союзе.

Об этом глава государства сообщил после разговора с председателем Европейского совета Антониу Коштой.

Зеленский поблагодарил европейских партнёров за поддержку Украины во время полномасштабной войны, а также за поздравления по случаю Дня Европы.

"Мы защитим свою независимость и право украинцев самостоятельно определять собственное будущее. Вместе с этим мы защищаем право всех европейских народов жить так, как они считают нужным. Россия не сможет сломить Европу или разделить её - подобные попытки уже предпринимались неоднократно, но ни одна не увенчалась успехом", - подчеркнул президент.

Во время разговора стороны обсудили дальнейшую европейскую интеграцию Украины. По словам Зеленского, Киев продолжает подготовку к следующим этапам переговорного процесса о вступлении в ЕС.

"Готовимся к открытию кластеров и дальнейшим решениям", - отметил глава государства, выразив уверенность, что Украина станет полноценным членом Евросоюза.

Также лидеры затронули тему дипломатических усилий и договорённость об обмене пленными между Украиной и Россией в формате "1000 на 1000" при посредничестве США.

Что заявил Антониу Кошта

Председатель Европейского совета обратился к украинцам как к будущим членам европейской семьи. По его словам, День Европы символизирует выбор единства, мира и сотрудничества вместо конфликтов и разделения.

Кошта подчеркнул, что мужество украинцев ежедневно вдохновляет Европу, а Украина сегодня защищает общие европейские ценности.

"Мы будем рядом столько, сколько потребуется для достижения справедливого и устойчивого мира", - заявил он.

Глава Европейского совета также отметил, что в ЕС видят будущее Украины именно в составе Евросоюза.

"Для этого ведется большая и настойчивая работа", - отметил он.

По словам Кошты, европейские страны рассчитывают как можно скорее перейти к следующим этапам вступления Украины в ЕС и совместно строить общее европейское будущее.

Вступление стран в ЕС инфографика / Инфографика: Главред

Что означают заявления иностранных лидеров о членстве Украины в ЕС

Главред писал, что, по мнению кандидата политических наук Виктора Андрусива, ситуация в международных отношениях сейчас такова, что большой вопрос, как будет выглядеть ЕС, когда мы все-таки приблизимся к членству.

Андрусив считает, что существование ЕС в будущем находится под очень большим вопросом. При этом, когда ЕС говорит о том, что необходимо очень много лет, чтобы принять Украину, — это обычное лицемерие.

Как сообщал Главред, стремление президента Владимира Зеленского ускорить процесс вступления Украины в Европейский союз вызывает рост напряженности в отношениях с евростолицами. Об этом сообщает Financial Times.

Также, по данным Politico, Франция, Германия, Нидерланды и Италия выступают против ускоренной процедуры вступления Украины в ЕС, настаивая на стандартном процессе расширения.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что быстрое вступление Украины в ЕС пока невозможно, но подчеркнул необходимость усиления ее интеграции в европейские институты. По его словам, процесс должен предусматривать постепенное сближение и промежуточные шаги, которые в перспективе приведут Украину к полноправному членству в Евросоюзе.

Украина планирует уже в 2027 году выйти на подписание соглашения о вступлении в Европейский союз. Об этом сообщил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.

Вступление Украины в Европейский Союз Отношения Украина-ЕС-это двусторонние отношения между Украиной и Европейским Союзом в области международной политики, экономики, образования, науки и культуры. С 23 июня 2022 года Украина является кандидатом на членство в ЕС, пишет Википедия. ЕС является политическим, экономическим и культурным объединением с признаками Конфедерации, в которое входят 27 европейских государств. 24 февраля 2022 началось полномасштабное российское вторжение в Украину. После этого 28 февраля Украина подала заявку на вступление в ЕС, а поддержка вступления в ЕС в Украине выросла до рекордных 91 %.

